Zalo có thông báo quan trọng đến tất cả người dùng

Mới đây, Zalo đã gửi thông báo đến người dùng qua tài khoản Zalo OA chính thức, khuyến cáo chỉ cài đặt và cập nhật ứng dụng từ các nguồn chính thống. Đây là bước quan trọng để bảo vệ tài khoản và dữ liệu cá nhân trước các thủ đoạn lừa đảo, chiếm đoạt tài khoản ngày càng tinh vi.

Trong thông báo, Zalo nhấn mạnh an toàn của người dùng là ưu tiên hàng đầu. Theo nền tảng này, cài đặt ứng dụng từ nguồn chính thống là điều kiện tiên quyết để bảo vệ tài khoản và dữ liệu cá nhân. Zalo cũng hướng dẫn chi tiết cách cài đặt, cập nhật ứng dụng trên từng loại thiết bị để người dùng nhận biết và thao tác chính xác.

Thông báo mới nhất của Zalo về bảo vệ an toàn tài khoản (Ảnh chụp màn hình: Khả Văn)

Zalo cho biết chỉ cung cấp dịch vụ qua các nền tảng uy tín là App Store và Cửa hàng Google Play. Người dùng tuyệt đối không tải tệp cài đặt từ bất kỳ nguồn nào khác, không dùng Zalo thông qua phần mềm trung gian và không nhấp vào các liên kết lạ.

Với iPhone và iPad, người dùng mở App Store, tìm từ khóa “Zalo”, chọn đúng ứng dụng do Zalo Group phát hành rồi tải về hoặc cập nhật lên bản mới nhất.

Với điện thoại Android, người dùng mở Cửa hàng Play (CH Play), tìm “Zalo”, kiểm tra nhà phát triển là Zalo Group rồi bấm Cài đặt. Bước xác nhận đúng tên nhà phát triển là chi tiết quan trọng giúp tránh tải nhầm ứng dụng giả mạo.

Đối với phiên bản máy tính, Zalo chỉ cung cấp tệp cài đặt qua đường dẫn chính thức zalo.me/pc.

Zalo khuyến cáo người dùng tuyệt đối không tải về các tệp từ bất cứ nguồn khác, không sử dụng Zalo thông qua phần mềm trung gian hoặc nhấp vào các liên kết lạ. (Ảnh: Khả Văn)

Cài đặt từ nguồn chính thống mới là bước đầu tiên. Zalo khuyến nghị người dùng kết hợp thêm các công cụ có sẵn trên ứng dụng, gồm Bảo mật 2 lớp, Báo xấu và Kiểm soát quyền riêng tư.

Khi bật Bảo mật 2 lớp, mỗi lần đăng nhập trên thiết bị mới, người dùng phải nhập thêm mã OTP bên cạnh mật khẩu. Nhờ đó, tài khoản vẫn có thêm một lớp bảo vệ ngay cả khi mật khẩu bị lộ hoặc bị đánh cắp.

Tính năng Báo xấu cho phép người dùng gửi phản ánh khi phát hiện tài khoản hoặc tin nhắn có dấu hiệu mạo danh, quấy rối. Trong khi đó, với Kiểm soát quyền riêng tư, người dùng có thể tùy chỉnh ai được xem nhật ký, ai được nhắn tin và ai được tìm thấy tài khoản qua số điện thoại.