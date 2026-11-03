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Công an rà soát giao dịch chuyển khoản 344.000.000 đồng tới tài khoản của Phạm Lê Tuấn Anh ở TP Đồng Nai

| | Sống

Bất ngờ nhận được 344.000.000 đồng từ một tài khoản không quen biết, người đàn ông ở thành phố Đồng Nai đã chủ động trình báo công an.

Ngày 28/10, anh Phạm Lê Tuấn Anh (trú tại phường Hố Nai, TP Đồng Nai) bất ngờ nhận được khoản tiền 344.000.000 đồng từ một tài khoản lạ. Không rõ nguồn gốc số tiền, đồng thời lo ngại có thể trở thành nạn nhân của thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng, anh đã chủ động đến Công an phường Hố Nai trình báo và đề nghị hướng dẫn xử lý.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Hố Nai tiến hành xác minh. Ngày 29/10/2026, dưới sự hỗ trợ của Công an phường Hố Nai, anh Tuấn Anh đã hoàn tất việc hoàn trả đồng cho người chuyển nhầm. Việc trao trả được thực hiện an toàn, minh bạch và đúng quy định pháp luật.

Anh Tuấn Anh đã viết thư cảm ơn gửi Ban Chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ Công an phường Hố Nai.

Cảm kích trước sự hỗ trợ của lực lượng công an, anh Tuấn Anh đã viết thư gửi Ban Chỉ huy cùng cán bộ, chiến sĩ Công an phường Hố Nai để bày tỏ lời cảm ơn.

Qua vụ việc, Công an phường Hố Nai khuyến cáo người dân cần thận trọng khi bất ngờ nhận được tiền từ tài khoản không rõ nguồn gốc. Người nhận không nên tự ý sử dụng khoản tiền này hoặc chuyển trả theo yêu cầu của người lạ khi chưa xác minh rõ thông tin.

Đồng thời, người dân tuyệt đối không cung cấp mã OTP, mật khẩu ngân hàng hay thông tin cá nhân cho người khác. Khi phát hiện tài khoản nhận được tiền không rõ nguồn gốc, cần chủ động liên hệ ngân hàng hoặc trình báo cơ quan công an gần nhất để được hướng dẫn giải quyết an toàn, đúng quy định.

(Theo Trang TTĐT Công an TP Đồng Nai)

Lê Anh

Việt Nam hàng ngày

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