Từ 1/10/2026, người chăm sóc người thân tại nhà có thể nhận trợ cấp 3.012.000 đồng/tháng: Điều kiện là gì?

Theo Nghị định 321/2026/NĐ-CP, từ ngày 1/10/2026, người chăm sóc người thân tại nhà thuộc một số trường hợp nhất định có thể được hưởng trợ cấp hằng tháng với mức lên tới hàng triệu đồng.

Câu 1: Từ 1/10/2026, điều kiện cốt lõi để người chăm sóc tại nhà được nhận trợ cấp 3.012.000 đồng/tháng là gì?

A. Đang chăm sóc cha mẹ từ đủ 80 tuổi trở lên thuộc diện hộ nghèo

B. Trực tiếp phục vụ người có công với cách mạng thuộc diện quy định đang sống tại gia đình ✔

C. Đang nuôi dưỡng người thân bị suy giảm khả năng lao động trên 81%

D. Trực tiếp chăm sóc thành viên gia đình mắc bệnh hiểm nghèo không thể tự phục vụ

Giải thích:

Theo Nghị định 321/2026/NĐ-CP, khoản trợ cấp 3.012.000 đồng/tháng áp dụng riêng cho người phục vụ người có công với cách mạng (thương binh, bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên, Bà mẹ Việt Nam anh hùng...) đang sống tại gia đình, không áp dụng đại trà cho mọi trường hợp chăm sóc người thân ốm đau.

Đáp án đúng là: B. Trực tiếp phục vụ người có công với cách mạng thuộc diện quy định đang sống tại gia đình

Câu 2: Trường hợp nào người phục vụ người có công tại gia đình được nhận mức trợ cấp cao hơn là 3.869.000 đồng/tháng?

A. Phục vụ người có công từ đủ 90 tuổi trở lên ở địa bàn khó khăn

B. Phục vụ thương binh, bệnh binh bị tổn thương từ 81% trở lên và có vết thương, bệnh tật đặc biệt nặng ✔

C. Phục vụ đồng thời từ 2 người có công với cách mạng trở lên

D. Phục vụ Bà mẹ Việt Nam anh hùng mắc các bệnh mạn tính

Giải thích:

Theo Phụ lục I Nghị định 321/2026/NĐ-CP, mức 3.869.000 đồng/tháng dành cho người phục vụ thương binh, bệnh binh có tỷ lệ tổn thương từ 81% trở lên nhưng có thêm điều kiện là vết thương hoặc bệnh tật đặc biệt nặng đang chăm sóc tại gia đình.

Đáp án đúng là: B. Phục vụ thương binh, bệnh binh bị tổn thương từ 81% trở lên và có vết thương, bệnh tật đặc biệt nặng

Nghị định 321/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng chính thức có hiệu lực từ ngày 1/10/2026. (Ảnh: LSVN)

Câu 3: Người nhận trợ cấp phục vụ người có công có bắt buộc phải là người thân trong gia đình hay không?

A. Có bắt buộc, phải là vợ, chồng, con đẻ hoặc anh chị em ruột

B. Có bắt buộc, phải đăng ký chung hộ khẩu gia đình

C. Không bắt buộc, người không phải người thân vẫn được hưởng nếu đáp ứng điều kiện ✔

D. Không bắt buộc, nhưng phải có hợp đồng lao động do xã chứng thực

Giải thích:

Pháp luật hiện hành không quy định người phục vụ bắt buộc phải có quan hệ huyết thống hay thân nhân với người có công. Do đó, cá nhân trực tiếp chăm sóc người có công đủ điều kiện tại gia đình vẫn được hưởng chế độ dù không phải người thân.

Đáp án đúng là: C. Không bắt buộc, người không phải người thân vẫn được hưởng nếu đáp ứng điều kiện

Câu 4: Mức trợ cấp hằng tháng mới đối với người phục vụ người có công được thực hiện truy lĩnh từ thời điểm nào?

A. Ngày 1/1/2026

B. Ngày 1/7/2026 ✔

C. Ngày 1/10/2026

D. Ngày 1/1/2027

Giải thích:

Dù Nghị định 321/2026/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/10/2026, khoản 2 Điều 15 quy định các mức trợ cấp hằng tháng đối với người có công và người phục vụ được áp dụng thực hiện hồi truy từ ngày 1/7/2026.

Đáp án đúng là: B. Ngày 1/7/2026

Câu 5: Bản chất khoản trợ cấp 3.012.000 đồng/tháng theo Nghị định 321/2026/NĐ-CP được xác định ra sao?

A. Là khoản trợ cấp an sinh xã hội hằng tháng dành chung cho hộ nghèo

B. Là chính sách ưu đãi người có công, chi trả độc lập với trợ cấp của bản thân người có công ✔

C. Là kinh phí bảo hiểm y tế chi trả trực tiếp cho người nhà nuôi bệnh

D. Là tiền lương hằng tháng do Quỹ Bảo hiểm xã hội chi trả

Giải thích:

Đây là khoản trợ cấp ưu đãi dành riêng cho người phục vụ người có công với cách mạng sống tại gia đình. Khoản này chi trả riêng cho người chăm sóc, độc lập với các chế độ trợ cấp hằng tháng mà bản thân người có công đang nhận.

Đáp án đúng là: B. Là chính sách ưu đãi người có công, chi trả độc lập với trợ cấp của bản thân người có công

Nguyệt Phạm