Trần Ánh Hồng SN 1995 chuyển khoản 7.000.000 đồng vào tài khoản của Tống Văn Thủ SN 1983: Công an rà soát giao dịch

Ngày 29/10/2026, chị Trần Ánh Hồng, sinh năm 1995, trú tại thôn Gò Măng, xã Chí Đám, thực hiện giao dịch chuyển 7.000.000 đồng từ tài khoản mở tại Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) đến một tài khoản cùng ngân hàng. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện giao dịch ngân hàng, chị Hồng đã sơ suất nhập sai số tài khoản thụ hưởng, khiến khoản tiền trên được chuyển đến tài khoản của người khác. Phát hiện sự việc, chị đã liên hệ cơ quan công an để nhờ hỗ trợ tìm kiếm, liên hệ với người nhận tiền.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Chí Đám hướng dẫn chị Hồng liên hệ ngân hàng thông báo giao dịch chuyển nhầm và thực hiện các thủ tục cần thiết. Đồng thời, lực lượng công an tiến hành xác minh thông tin chủ tài khoản nhận tiền.

Qua xác minh, người đứng tên tài khoản là anh Tống Văn Thủ (sinh năm 1983, trú tại bản Nậm Củn, xã Mường Tè, tỉnh Lai Châu). Để hỗ trợ giải quyết vụ việc, Công an xã Chí Đám đề nghị Công an xã Mường Tè phối hợp xác minh, liên hệ với người nhận tiền. Sau khi tiếp nhận đề nghị, Công an xã Mường Tè đã mời anh Thủ đến làm việc và thông tin về giao dịch chuyển khoản nhầm.

Cán bộ Công an xã Chí Đám trao trả số tiền 7 triệu đồng cho chị Trần Ánh Hồng sau khi phối hợp xác minh, hỗ trợ giải quyết vụ việc chuyển khoản nhầm.

Sau khi nắm rõ sự việc, anh Thủ tự nguyện chuyển trả toàn bộ 7.000.000 đồng cho chị Hồng. Nhận lại khoản tiền đã chuyển nhầm, chị Hồng bày tỏ sự cảm ơn đối với lực lượng công an hai địa phương vì đã kịp thời hỗ trợ, giúp chị giải quyết vụ việc.

Qua trường hợp trên, Công an khuyến cáo người dân cần kiểm tra kỹ thông tin người thụ hưởng, số tài khoản trước khi xác nhận giao dịch chuyển tiền. Khi phát hiện chuyển khoản nhầm, cần nhanh chóng thông báo cho ngân hàng và trình báo cơ quan công an để được hướng dẫn, hỗ trợ xác minh, giải quyết theo quy định.

(Theo Trang TTĐT Công an tỉnh Phú Thọ)