Sau Olympia 2026, Quán quân muốn lấy lại "gốc" Toán, Á quân mong "ngủ kỹ"

Quán quân Anh Đức trổ tài hát quốc ca các nước.

Ánh đèn sân khấu, những câu hỏi hóc búa và giây phút tranh tài căng thẳng của Đường lên đỉnh Olympia 2026 đã khép lại. Trở về với cuộc sống thường ngày, Đoàn Lê Anh Đức cùng các thí sinh lại bắt đầu một hành trình khác: tiếp tục học tập, theo đuổi đam mê và chuẩn bị cho những mục tiêu dài hơn phía trước.

Sau những ngày tham gia cuộc thi, Lý Thái Dương chia sẻ sẽ trở lại trường, gặp lại bạn bè, thầy cô để tiếp tục ôn tập cho kỳ thi giữa học kỳ và hướng tới những kỳ thi quan trọng tiếp theo. Không còn áp lực trên sàn đấu kiến thức, nam sinh có dịp tận hưởng những khoảnh khắc vui vẻ, thoải mái bên bạn bè.

Chia sẻ về kế hoạch sắp tới, nhà vô địch Đoàn Lê Anh Đức nói:“Em muốn tập trung lấy lại gốc môn Toán”. Anh Đức cũng dự định học IELTS để phục vụ một số định hướng học tập và công việc trong tương lai.

Một điều khác mà nam sinh muốn dành nhiều thời gian hơn là đọc sách. Đây vốn là niềm đam mê từ nhỏ của Anh Đức và em mong muốn tiếp tục duy trì, phát triển thói quen này.

Sau những ngày trải nghiệm tại Hà Nội, điều Anh Đức mong chờ là được trở về quê ngoại ở Hưng Yên vào cuối tuần. Những dự định không quá lớn lao nhưng cho thấy em sẵn sàng trở lại cuộc sống thường nhật, với những mục tiêu cụ thể để từng bước thực hiện.

Còn với á quân Nguyễn Huy Quang Minh , ưu tiên trước mắt là dành thời gian nghỉ ngơi. Nam sinh hào hứng chia sẻ muốn được “ngủ thật kỹ, ăn thật no” để phục hồi sức khỏe, lấy lại tinh thần và năng lượng sau hành trình nhiều cảm xúc.

Tuy nhiên, khoảng thời gian nghỉ ngơi sẽ không kéo dài quá lâu. Quang Minh xác định cần sớm quay lại với việc học, ôn tập và củng cố kiến thức để chuẩn bị cho những kỳ thi quan trọng sắp tới.

Trần Võ Gia Bảo sẽ có vài ngày để khám phá Hà Nội trước khi trở về quê hương, trường lớp.

Quán quân Đoàn Lê Anh Đức và Á quân Nguyễn Huy Quang Minh.

Sau chung kết Olympia 2026, bốn nhà leo núi trở lại với nhịp sống quen thuộc, tiếp tục đến trường, gặp gỡ bạn bè và chuẩn bị cho những kỳ thi phía trước. Mỗi người có một dự định riêng, từ nghỉ ngơi, đọc sách đến củng cố kiến thức và theo đuổi những mục tiêu mới.

Cuộc thi khép lại, nhưng với Anh Đức, Quang Minh, Gia Bảo và Thái Dương, hành trình học tập và khám phá bản thân vẫn tiếp diễn. Những trải nghiệm tại Olympia sẽ là kỷ niệm đáng nhớ, tiếp thêm động lực để các em bước tiếp trên con đường mình lựa chọn.