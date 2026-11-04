Nam ca sĩ sinh năm 1985 qua đời vì ung thư dạ dày, bác sĩ nói thẳng: Loại ung thư này thích nhắm vào người trẻ

Ca sĩ nhạc dân gian Trung Quốc Vũ Ân gần đây đã qua đời vì ung thư biểu mô tế bào hình nhẫn ở dạ dày. Các bác sĩ Đài Loan tiết lộ rằng loại ung thư này rất ác tính và, không giống như ung thư dạ dày thông thường, thường xảy ra ở những người trẻ tuổi hoặc trung niên.

Ca sĩ nhạc dân gian Trung Quốc, Ngô Ân, đã công khai vào tháng 12 năm 2019 rằng, anh được chẩn đoán mắc ung thư biểu mô tế bào nhẫn dạ dày. Anh đã trải qua nhiều cuộc phẫu thuật nhưng ung thư tái phát và di căn. Vào tháng 3 năm nay, anh trải qua cuộc phẫu thuật lớn lần thứ ba do tắc ruột, và tình trạng ngày càng xấu đi. Anh qua đời vào ngày 30 tháng 10.

Ca sĩ nhạc dân gian Trung Quốc, Ngô Ân, qua đời vì ung thư dạ dày. (Ảnh: Sohu)

Liên quan đến loại ung thư này, Tiến sĩ Li Sijin, bác sĩ huyết học và ung thư học tại Bệnh viện Dalin Tzu Chi ở Gia Nghĩa, Đài Loan, cho biết với chương trình TVBS Health 2.0 rằng, ung thư biểu mô tế bào hình nhẫn ở dạ dày là một loại ung thư dạ dày đặc biệt, có tính ác tính và xâm lấn cao.

Đặc điểm bệnh lý của nó là bào tương của tế bào ung thư chứa một lượng lớn chất nhầy, ép nhân tế bào ra rìa tế bào. Loại ung thư dạ dày này kém biệt hóa và có hiệu quả điều trị kém hơn so với ung thư biểu mô tuyến dạ dày thông thường.

Bác sĩ Li Sijin giải thích rằng loại ung thư dạ dày này khác với ung thư dạ dày thông thường, thường xảy ra ở người lớn tuổi. Ngược lại, ung thư tế bào hình nhẫn thường ảnh hưởng đến người trẻ hoặc trung niên. Điều đáng báo động nhất là loại ung thư dạ dày này thường hầu như không có triệu chứng sớm. Khi các triệu chứng như chán ăn, đau dạ dày dữ dội và sụt cân xuất hiện, ung thư đã ở giai đoạn muộn.

Ung thư dạ dày. (Ảnh minh họa: Internet)

Ung thư tế bào hình nhẫn dạ dày thường liên quan đến các đột biến gen cụ thể (như CDH1) hoặc yếu tố di truyền, nhưng không phải tất cả bệnh nhân đều có khuynh hướng di truyền.

Do đó, bác sĩ Li Sijin khuyến cáo những người có tiền sử gia đình mắc ung thư dạ dày nên thường xuyên nội soi dạ dày. Về phòng ngừa hàng ngày, ngoài việc điều trị vi khuẩn Helicobacter pylori, duy trì thói quen ăn uống bình thường cũng rất quan trọng.

Chuyên gia khuyến cáo thêm, mọi người nên giảm lượng thức ăn nhiều dầu mỡ và muối; tránh các loại thực phẩm không lành mạnh như đồ ngâm chua và thực phẩm chế biến sẵn; đồng thời tránh hút thuốc và duy trì lối sống lành mạnh.

(Nguồn: Aboluowang)