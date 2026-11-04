Lấy 1 chiếc tăm chọc vào đế ấm siêu tốc, điều lạ tôi chưa từng thấy suốt 30 năm

Ấm siêu tốc dùng lâu ngày đôi khi xuất hiện tình trạng lúc vào điện, lúc không, khiến nhiều người nghĩ thiết bị đã hỏng và chuẩn bị mua chiếc mới. Thế nhưng, có một chi tiết nhỏ ở phần đế mà không phải ai cũng để ý. Chỉ từ một chiếc tăm và ít bông, người ta đã nghĩ ra cách tiếp cận những khe hẹp khó lau chùi. Điều quan trọng là phải biết vệ sinh đúng vị trí để tránh làm hỏng bộ phận điện.

Cách vệ sinh đế ấm siêu tốc bằng những dụng cụ đơn giản

Trước tiên, bạn hãy chuẩn bị một chiếc tăm, một ít bông, khăn mềm khô và bàn chải lông mềm. Cách thực hiện như sau:

Bước 1: Rút phích cắm khỏi ổ điện, nhấc thân ấm ra khỏi đế và chờ thiết bị nguội hoàn toàn.

Bước 2: Quấn một ít bông vào đầu tăm để tạo thành dụng cụ nhỏ, dùng quan sát và làm sạch bụi ở những khe nhựa bên ngoài, tránh khu vực tiếp điện.

Bước 3: Dùng khăn mềm khô lau bề mặt đế. Với khe nhựa khó tiếp cận, ưu tiên dùng bàn chải lông mềm, khô để làm sạch nhẹ nhàng, không đưa tăm vào sâu bên trong.

Bước 4: Kiểm tra phần đáy thân ấm, lau sạch bụi ở bề mặt bên ngoài và bảo đảm mọi bộ phận đều khô ráo trước khi sử dụng.

Đặc biệt, không dùng tăm chọc vào cụm tiếp điện ở giữa đế ấm và không đưa bông tẩm cồn vào các khe chứa chi tiết điện. Đây là khu vực có thể bị hư hỏng nếu tác động không đúng cách.

Vì sao cần chú ý đến phần đế ấm siêu tốc?

Đế ấm là nơi kết nối nguồn điện với thân ấm. Nếu quan sát kỹ, bạn sẽ thấy ở chính giữa có một cụm hình tròn với các khe và chi tiết tiếp xúc. Sau thời gian dài sử dụng, bụi bẩn có thể tích tụ quanh khu vực này, đặc biệt khi đế ấm được đặt gần nơi chế biến thực phẩm. Trong khi lòng ấm thường xuyên được súc rửa, phần đế lại ít khi được lau chùi. Vì vậy, việc vệ sinh bề mặt đế định kỳ là cần thiết. Tuy nhiên, bụi bẩn nhìn thấy bên ngoài không đồng nghĩa với việc các tiếp điểm bên trong đã bị bẩn hoặc gây ra lỗi điện. Nếu ấm hoạt động chập chờn, nguyên nhân còn có thể đến từ dây nguồn, công tắc, bộ phận kết nối hoặc cơ chế bảo vệ quá nhiệt. Không nên cho rằng chỉ cần dùng tăm làm sạch là có thể khắc phục mọi sự cố.

Ấm siêu tốc lúc vào điện, lúc không nên xử lý thế nào?

Trước hết, người dùng nên kiểm tra xem thân ấm đã được đặt đúng vị trí trên đế hay chưa. Mặt bàn cần bằng phẳng, khô ráo, không có vật cản khiến ấm bị nghiêng. Tiếp đó, quan sát dây nguồn và phích cắm. Nếu dây điện nứt, phích cắm nóng bất thường hoặc xuất hiện vết cháy sém, cần ngừng sử dụng. Một số mẫu ấm còn có cơ chế tự ngắt khi quá nhiệt hoặc đun cạn nước. Trong trường hợp này, thiết bị có thể cần thời gian nguội trước khi hoạt động trở lại. Người dùng nên kiểm tra hướng dẫn sử dụng thay vì liên tục bật công tắc.

Nếu ấm vẫn chập chờn sau khi đã kiểm tra các yếu tố bên ngoài, tốt nhất nên mang đi bảo hành hoặc nhờ thợ có chuyên môn kiểm tra. Tuyệt đối không tự tháo đế, bẻ các lá kim loại hoặc dùng vật nhọn tác động vào bộ phận tiếp điện.

4 thói quen giúp ấm siêu tốc sử dụng bền hơn

1. Đặt đế ấm ở nơi khô ráo: Tránh vị trí thường xuyên bị nước bắn vào. Khi thêm nước, nên nhấc thân ấm khỏi đế để hạn chế nước tràn xuống bộ phận điện.

2. Không đổ nước quá đầy: Luôn tuân thủ vạch dung tích tối thiểu và tối đa do nhà sản xuất quy định, tránh tình trạng nước sôi trào ra ngoài hoặc thiết bị hoạt động khi thiếu nước.

3. Vệ sinh lòng ấm định kỳ: Cặn khoáng tích tụ lâu ngày cần được làm sạch theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Không dùng vật sắc nhọn cạo mạnh bên trong lòng ấm.

4. Không cố sử dụng khi thiết bị có dấu hiệu hỏng: Nếu ấm có mùi khét, phát ra tia lửa, tiếng nổ lách tách bất thường hoặc làm aptomat nhảy, cần ngừng sử dụng và kiểm tra ngay.

Một chiếc tăm có thể khiến nhiều người chú ý đến những khe nhỏ ít được quan tâm ở đế ấm siêu tốc. Nhưng thay vì cố chọc sâu vào bộ phận điện để xử lý sự cố, cách tốt hơn vẫn là vệ sinh bề mặt đúng cách và kiểm tra thiết bị khi có dấu hiệu bất thường. Đôi khi, chính những thói quen đơn giản ấy mới giúp gia đình tiết kiệm chi phí thay mới và sử dụng đồ điện an toàn hơn.