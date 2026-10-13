5 lời khuyên cho gia đình thường xuyên đun nước uống bằng ấm siêu tốc

Chỉ đun lượng nước vừa đủ dùng

Một trong những lưu ý quan trọng khi sử dụng ấm siêu tốc là đổ lượng nước phù hợp với nhu cầu. Nếu chỉ cần một hoặc hai cốc nước nhưng lại đổ đầy ấm, người dùng sẽ mất nhiều thời gian và điện năng hơn để đun sôi lượng nước dư thừa.

Ngược lại, không nên đổ nước dưới mức tối thiểu mà nhà sản xuất quy định. Khi lượng nước quá ít, bộ phận gia nhiệt có thể bị ảnh hưởng nếu chức năng bảo vệ khi cạn nước không hoạt động hoặc thiết bị không được trang bị tính năng này.

Vì vậy, người dùng nên quan sát vạch MIN và MAX trên thân ấm, chỉ đổ lượng nước cần thiết trong giới hạn cho phép. Cách làm này vừa giúp sử dụng điện hợp lý, vừa hạn chế nguy cơ nước sôi trào ra ngoài.

Ảnh minh họa

Không chủ quan với nước đun đi đun lại nhiều lần

Nhiều người có thói quen giữ nước đã đun sôi trong ấm rồi bật lại nhiều lần khi cần sử dụng. Điều này không đồng nghĩa nước sẽ trở nên độc hại chỉ vì được đun lại. Tuy nhiên, việc đun đi đun lại không cần thiết có thể gây lãng phí điện năng và làm giảm lượng nước do bay hơi.

Chất lượng nước uống phụ thuộc trước hết vào nguồn nước đầu vào, điều kiện bảo quản và vệ sinh dụng cụ chứa nước. Nếu nguồn nước ban đầu không bảo đảm an toàn, việc đun sôi cũng không loại bỏ được mọi loại chất ô nhiễm hóa học.

Do đó, gia đình nên sử dụng nguồn nước đạt quy chuẩn, đun lượng vừa đủ và tránh để nước trong ấm quá lâu khi không có nhu cầu. Nếu cần giữ nước để uống trong ngày, nên chuyển sang bình chứa sạch, có nắp đậy và được vệ sinh thường xuyên.

Vệ sinh ấm định kỳ, không để cặn vôi tích tụ

Sau một thời gian sử dụng, bên trong ấm siêu tốc có thể xuất hiện lớp cặn trắng hoặc vàng nhạt. Đây thường là cặn khoáng hình thành từ các chất hòa tan trong nước, đặc biệt ở những khu vực có nước cứng.

Phần lớn cặn này không đồng nghĩa với việc nước đã bị nhiễm độc. Tuy nhiên, nếu tích tụ quá nhiều, cặn có thể làm giảm hiệu quả truyền nhiệt, khiến ấm hoạt động kém hiệu quả và khó vệ sinh hơn.

Người dùng nên kiểm tra lòng ấm thường xuyên, vệ sinh theo hướng dẫn của nhà sản xuất và sử dụng dung dịch tẩy cặn phù hợp. Với cặn khoáng thông thường, có thể sử dụng axit citric hoặc giấm ăn nếu hướng dẫn của thiết bị cho phép, sau đó tráng sạch nhiều lần.

Không nên dùng vật sắc nhọn hoặc miếng cọ kim loại để cạo cặn vì có thể làm hỏng bề mặt bên trong. Đặc biệt, không tự ý trộn các chất tẩy rửa với nhau.

Giữ đế điện, dây nguồn luôn khô ráo

Ấm siêu tốc là thiết bị sử dụng điện kết hợp với nước nên cần được đặt ở vị trí khô ráo, bằng phẳng và chắc chắn. Người dùng không nên đặt ấm sát mép bàn, gần bồn rửa hoặc tại nơi trẻ nhỏ dễ va chạm.

Khi vệ sinh, chỉ làm sạch phần thân ấm theo hướng dẫn và tuyệt đối không nhúng đế điện, dây nguồn hoặc phích cắm vào nước. Trước khi đặt ấm lên đế, cần bảo đảm mặt tiếp xúc đã khô.

Ngoài ra, không sử dụng thiết bị nếu dây điện bị nứt, phích cắm lỏng, xuất hiện mùi khét hoặc có dấu hiệu rò điện. Nếu phích cắm hay ổ điện nóng bất thường, người dùng nên ngắt điện và kiểm tra nguyên nhân thay vì tiếp tục sử dụng.

Cẩn trọng khi mở nắp và rót nước sôi

Nước sôi và hơi nước thoát ra từ ấm có thể gây bỏng, đặc biệt với trẻ nhỏ và người cao tuổi. Vì vậy, sau khi ấm tự ngắt, người dùng nên tránh đưa mặt hoặc tay sát miệng ấm và không mở nắp đột ngột theo hướng hơi nước phả vào người.

Khi rót nước, cần cầm chắc quai ấm, đặt cốc hoặc bình chứa trên bề mặt ổn định và rót từ từ. Không nên di chuyển ấm khi nước đang sôi hoặc đổ nước vượt quá dung tích tối đa vì nước có thể trào ra ngoài.

Đồng thời, nên để ấm ngoài tầm với của trẻ nhỏ, không để trẻ tự đun nước và luôn kiểm tra nắp, quai cầm trước khi sử dụng.