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5 thói quen hại ấm siêu tốc bậc nhất

| | Sống

Bạn đã bao giờ luộc trứng bằng ấm siêu tốc chưa?

Ấm siêu tốc là thiết bị gia dụng quen thuộc trong hầu hết mọi gia đình dù ở bất kỳ thời điểm nào trong năm. Thiết bị đáp ứng trọn vẹn nhu cầu làm nóng nước nhanh chóng đến ngưỡng sôi để phục vụ các sinh hoạt thường nhật như pha trà, pha cà phê, pha sữa hay hỗ trợ công đoạn nấu nướng hằng ngày.

Tuy nhiên, chính vì tần suất vận hành liên tục và tiếp xúc trực tiếp với nguồn nước cùng nhiệt độ cao mỗi ngày, ấm siêu tốc rất dễ gặp phải tình trạng đóng cặn canxi, giảm tốc độ đun hoặc phát sinh sự cố mất an toàn điện nếu người dùng duy trì những thói quen chưa đúng cách.

5 thói quen hại ấm siêu tốc nhất - Ảnh 1.

Ấm siêu tốc là thiết bị gia dụng quen thuộc trong hầu hết mọi gia đình - Ảnh minh họa

1. Dùng ấm siêu tốc để nấu mì, luộc trứng

Khi cần chuẩn bị nhanh bữa ăn nhẹ, nhiều người thường tiện tay biến ấm siêu tốc thành chiếc nồi nhỏ để đun sữa, nấu mì hay luộc trứng. Bosch nêu rõ thiết bị chỉ nên dùng để đun nước, bởi sữa hoặc các sản phẩm hòa tan dễ bị cháy và làm hỏng ấm. Philips cũng quy định các dòng ấm thông thường chỉ dành riêng cho nước sạch, không dùng để hâm súp hay chế biến thực phẩm khác.

2. Để cặn khoáng bám dày mới tẩy rửa

Lớp màng trắng hoặc vàng bám chặt ở đáy ấm thường là cặn khoáng tự nhiên lắng đọng từ nguồn nước sinh hoạt hằng ngày. Philips cho biết, việc tích tụ quá nhiều cặn bẩn làm suy giảm đáng kể hiệu suất truyền nhiệt, đồng thời khuyến cáo người dùng nên tẩy cặn định kỳ. Thay vì tự ý áp dụng các mẹo truyền miệng, giải pháp an toàn nhất là tuân thủ đúng phương pháp tẩy cặn được nhà sản xuất khuyến cáo trong sách hướng dẫn sử dụng của từng model.

3. Bật ấm khi nước dưới mức tối thiểu

Nhiều dòng ấm hiện nay trang bị cơ chế tự động ngắt nếu lượng nước không đủ, nhưng đó là lớp bảo vệ an toàn khẩn cấp chứ không phải chế độ vận hành bình thường. Bosch yêu cầu luôn duy trì mực nước giữa vạch MIN và MAX, trong khi Russell Hobbs cảnh báo việc đun thiếu nước liên tục sẽ làm suy giảm nhanh chóng tuổi thọ của bộ phận gia nhiệt. Trường hợp tính năng chống đun khô đã kích hoạt, hãy kiên nhẫn để ấm nguội hẳn rồi thao tác theo hướng dẫn của nhà sản xuất, tránh bấm nút bật lại liên tục làm tổn hại rơ-le nhiệt.

4. Chân đế hoặc đầu nối điện bị dính nước

Rót nước vội vàng hoặc vệ sinh không cẩn thận dễ khiến nước lọt vào khu vực tiếp điện của ấm siêu tốc. Hãng Russell Hobbs yêu cầu người dùng phải giữ khô tuyệt đối phần đầu nối và ổ cắm. Tuy nhiên, khi nghi ngờ nước đã ngấm vào đế tiếp điện, đầu nối hoặc đi sâu vào bên trong thân máy, tuyệt đối không được cắm điện đun thử. Việc ưu tiên kiểm tra an toàn và sấy khô triệt để là yếu tố quyết định để tránh rủi ro chập cháy hoặc bị điện giật.

5. Làm sạch bằng cách ngâm ấm trong nước

Nhiều người vì muốn làm sạch triệt để cặn bẩn thường có thói quen chà xát mạnh hoặc ngâm toàn bộ ấm vào nước. Bosch hướng dẫn người dùng tuyệt đối không ngâm ấm trong nước, không rửa bằng máy rửa bát và không dùng các dụng cụ cọ rửa có tính mài mòn. Đối với dòng ấm đế rời, khu vực tiếp điện càng cần phải giữ hoàn toàn khô ráo.

Phương pháp vệ sinh chuẩn xác là lau nhẹ mặt ngoài bằng khăn mềm, súc rửa lòng ấm và tiến hành tẩy cặn theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất. Việc duy trì mực nước quy định, chỉ đun nước sạch và vệ sinh đúng cách chính là những thay đổi nhỏ giúp thiết bị vận hành ổn định.

5 thói quen hại ấm siêu tốc nhất - Ảnh 2.

Lời khuyên dùng ấm siêu tốc an toàn

Người dùng nên ưu tiên cắm thiết bị vào ổ cắm riêng biệt để tránh tình trạng quá tải đường dây, luôn lau khô đáy ấm và phần đế tiếp điện trước khi bật nút đun. Đồng thời, thao tác rót nước cần thực hiện nhẹ nhàng, tránh mở nắp ngay khi nước vừa sôi để không bị hơi nước nhiệt độ cao gây bỏng.

Việc duy trì hiệu suất cho ấm siêu tốc thực chất không quá phức tạp hay đòi hỏi nhiều thời gian. Chỉ cần giữ mực nước đúng quy định, xử lý cặn khoáng định kỳ và không ngâm phần thân ấm hay đế điện vào nước là có thể duy trì chiếc ấm luôn sáng bóng, đun nước nhanh chóng và đảm bảo an toàn.

Lời khuyên đến những người để nước trong ấm siêu tốc qua đêm

Theo Giáng Tiên

Việt Nam hàng ngày

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