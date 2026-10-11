Ấm siêu tốc hữu dụng như vậy, tại sao người Mỹ lại rất ít khi sử dụng?

Ấm siêu tốc được biết đến với khả năng đun nước nhanh chóng, tiện lợi, và trở thành vật dụng quen thuộc trong nhiều gia đình tại Việt Nam cũng như nhiều quốc gia châu Á khác. Tuy nhiên, có một thực tế là tại một số quốc gia phương Tây như Mỹ, Canada ấm siêu tốc lại không được ưa chuộng và sử dụng rộng rãi.

Vậy đâu là lý do cho điều này?

Hệ thống điện lưới quốc gia có điện áp thấp hơn

Ở các nước Bắc Mỹ như Mỹ và Canada thì hệ thống điện dân dụng chỉ sử dụng mức điện áp tiêu chuẩn là 120V; mức điện áp thấp này giới hạn công suất tối đa của các thiết bị cắm vào ổ điện thông thường ở mức khoảng 1500W để đảm bảo an toàn cho mạng lưới.

Người Mỹ quen đun nước trên bếp ga, bếp từ. (Ảnh: Happynest.vn)

Do công suất bị giới hạn nên ấm siêu tốc tại các khu vực này mất từ năm đến tám phút mới có thể đun sôi một ấm nước đầy. Chính vì thế, người dân ở đây thấy việc dùng ấm siêu tốc không hề nhanh hơn bao nhiêu so với việc đun bằng bếp ga hoặc bếp từ công suất lớn.

Trong khi đó, ở Việt Nam và các nước châu Âu sử dụng dòng điện 220V thì ấm siêu tốc có thể hoạt động với công suất lên tới 2200W đến 3000W giúp nước sôi chỉ trong vòng một đến hai phút nên việc sử dụng ấm rất nhanh chóng và hiệu quả.

Thói quen sử dụng bếp ga, bếp từ và lò vi sóng đã ăn sâu vào tiềm thức

Nhiều gia đình phương Tây có thói quen trang bị hệ thống bếp từ, bếp điện hoặc bếp ga hiện đại có công suất tỏa nhiệt rất lớn. Bên cạnh đó, họ thích dùng các loại ấm đun nước kim loại truyền thống đặt trực tiếp trên mặt bếp vì chúng có độ bền cao và không lo bị hỏng hóc mạch điện điện tử bên trong.

Dùng lò vi sóng để đun sôi nước cũng là thói quen của nhiều người Mỹ. (Ảnh: Happynest.vn)

Những chiếc ấm đun bếp này thường có tiếng còi hú báo hiệu rất to khi nước sôi giúp người dùng ở phòng khác cũng dễ dàng nghe thấy, rất tiện lợi. Việc đun nước trực tiếp trên bếp nấu giúp họ tiết kiệm tối đa diện tích mặt bàn bếp vốn đã có quá nhiều thiết bị điện tử gia dụng khác. Bên cạnh đó, các loại bếp nấu cao cấp của họ thường có tính năng gia nhiệt nhanh đem lại tốc độ đun sôi không hề thua kém một chiếc ấm điện.

Ngoài ra, người Mỹ cũng rất thích sử dụng lò vi sóng và họ rất thường xuyên dùng thiết bị này để đun sôi nước cho các nhu cầu nhanh gọn như pha trà túi lọc hoặc pha ca cao.

Vì mạng lưới điện 120V làm ấm siêu tốc đun nước rất lâu nên chiếc lò vi sóng đa năng có sẵn trong mọi căn bếp trở thành giải pháp thay thế vô cùng tiện lợi. Việc cho một cốc nước vào lò vi sóng rồi bấm nút hẹn giờ một đến hai phút giúp họ tiết kiệm rất nhiều thời gian so với việc sử dụng ấm siêu tốc.

Văn hóa ẩm thực và nhu cầu sử dụng nước sôi ít hơn

Người phương Tây không có thói quen uống nước ấm hay nước đun sôi để nguội hàng ngày giống như người Việt Nam. Họ chủ yếu uống nước máy trực tiếp từ vòi do hệ thống lọc nước công cộng của họ đạt tiêu chuẩn khử khuẩn rất cao hoặc họ sẽ chọn uống nước khoáng đóng chai được ướp lạnh sẵn trong tủ lạnh.

Nhu cầu dùng nước sôi của họ thường khá ít và chỉ xuất hiện khi cần pha cà phê lọc bằng máy hoặc đun nước nấu các loại mì ý. Tuy nhiên đối với những nước có văn hóa uống trà lâu đời như Vương quốc Anh thì ấm siêu tốc lại là vật dụng vô cùng phổ biến trong mọi căn bếp. Lý do là vì hệ thống điện lưới của Anh sử dụng điện áp 230V giống Việt Nam giúp ấm điện phát huy tối đa tốc độ đun nước.

Sự phổ biến của các thiết bị gia dụng chuyên dụng khác

Tại các gia đình và văn phòng ở phương Tây thì máy pha cà phê tự động hay máy pha trà chuyên dụng là những thiết bị thiết yếu không thể thiếu. Những chiếc máy này luôn tích hợp sẵn bộ phận đun nước nóng tức thì để người dùng có thể lấy nước pha chế chỉ sau vài giây bấm nút.

Ngoài ra xu hướng hiện đại tại các căn hộ ở Mỹ là luôn lắp đặt hệ thống vòi nước thông minh tích hợp lõi lọc và thanh nhiệt ngay dưới bồn rửa chén, Loại vòi này có khả năng cung cấp nước sôi đạt gần 100 độ C trực tiếp từ vòi bất cứ lúc nào. Sự tiện lợi của các thiết bị gia dụng cao cấp này đã làm cho chiếc ấm siêu tốc trở nên dư thừa và không còn lý do để xuất hiện trong không gian sinh hoạt của họ.

Gia Linh (Tổng hợp)