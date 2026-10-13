Khám xét, bắt Youtuber Đỗ Thành Tín SN 1984

Công an tỉnh Quảng Ngãi ngày 12/10/2026 cho biết, ngày 11/10, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã khởi tố vụ án, bị can đối với vợ chồng Dương Thị Phượng (sinh năm 1986) và Đỗ Thành Tín ( sinh năm 1984, đều trú thôn Đăk Hà 3, xã Đăk Hà, tỉnh Quảng Ngãi) là chủ kênh “Già làng Tây Nguyên” về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp” liên quan thương hiệu sâm Ngọc Linh.

Trước đó cuối tháng 8/2026, phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Quảng Ngãi phát hiện tại cửa hàng Già Làng Tây Nguyên, địa chỉ 602 Phan Đình Phùng, phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi do bà Dương Thị Phượng làm chủ hộ kinh doanh.

Tại đây phát hiện các mặt hàng rượu củ sâm và sâm ngâm mật ong có dán team, nhãn các sản phẩm tên “Ngọc Linh”, trùng với chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” đã được bảo hộ tại Việt Nam theo Quyết định số: 3235/QĐ-SHTT ngày 16/08/2016 của Cục Sở hữu trí tuệ về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký CDĐL số: 00049 cho sản phẩm sâm Ngọc Linh, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum (nay là Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi) và Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Nam (nay là Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Đà Nẵng) là tổ chức quản lý.

Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Quảng Ngãi khám xét cơ sở Già làng Tây Nguyên - Ảnh: Công an Quảng Ngãi

Theo Công an Quảng Ngãi, hiện nay, sâm Ngọc Linh là sản phẩm nổi tiếng của tỉnh Kon Tum (nay là tỉnh Quảng Ngãi) và tỉnh Quảng Nam (nay là Thành phố Đà Nẵng), được Nhà nước bảo hộ chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh”. Mặc dù chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” cho sản phẩm sâm củ nhưng vì lợi nhuận vợ chồng bà Phượng, Tín mua củ sâm đều không có team xuất nguồn gốc sau đó đem về tự dán nhãn mác, team chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh”.

Các sản phẩm được dán team chỉ dẫn địa lý đen trưng bày tại cửa hàng Già Làng Tây Nguyên để quảng cáo, bán kiếm lời. Ngoài ra lợi dụng là người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội Yotube, Facebook, có nhiều người theo dõi, Đỗ Thành Tín còn sản xuất và quay các video đăng lên trang mạng xã hội của mình nhằm mục đích quảng cáo các sản phẩm “Rượu Sâm Ngọc Linh” và “Củ Sâm Ngọc Linh Ngâm Mật Ong”.

Vợ chồng Dương Thị Phượng và Đỗ Thành Tín - Ảnh: Công an Quảng Ngãi

Hiện phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh đã khởi tố và bắt tạm giam Đỗ Thành Tín (Chủ kênh Già làng Tây Nguyên) và tiếp tục mở rộng hành vi vi phạm pháp luật khác liên quan. Đối tượng Dương Thị Phượng áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp nhằm bảo đảm quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” hợp pháp đáp ứng các điều kiện quy định về nguồn gốc vùng trồng, tính chất, chất lượng đặc thù, danh tiếng của sản phẩm cũng như giữ gìn và phát triển uy tín của chỉ dẫn địa lý sâm “Ngọc Linh”, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và bảo vệ nền kinh tế phát triển lành mạnh, bền vững.

Và trong hành trình đó, lực lượng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã và đang tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, trách nhiệm, góp phần quan trọng bảo vệ “Quốc bảo” sâm Ngọc Linh” trong thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Quảng Ngãi.