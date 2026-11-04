Điều khiến nhà báo Tạ Bích Loan xúc động nhất ở Chung kết Olympia 2026

Sáng 1/11, Chung kết Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 26 diễn ra với màn tranh tài của 4 nhà leo núi gồm Đoàn Lê Anh Đức (THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam), Nguyễn Huy Quang Minh (THPT chuyên Thái Bình), Trần Võ Gia Bảo (THPT chuyên Lê Quý Đôn - Đông Hải) và Lý Thái Dương (THPT chuyên Hùng Vương). Sau những phần thi gay cấn, Đoàn Lê Anh Đức đã xuất sắc giành vòng nguyệt quế chung cuộc với 240 điểm, trở thành chủ nhân chức vô địch Olympia 2026.

Không chỉ có không khí căng thẳng tại trường quay S14, trận Chung kết còn được tiếp lửa bởi hàng nghìn học sinh, thầy cô và người thân tại 4 điểm cầu truyền hình. Mỗi địa phương mang đến một màu sắc cổ vũ riêng, tạo nên nhiều khoảnh khắc đáng nhớ.

Sau khi trận đấu khép lại, dư âm của Chung kết năm thứ 26 vẫn còn kéo dài trên mạng xã hội. Không chỉ khán giả, nhiều gương mặt quen thuộc từng gắn bó với Olympia cũng chia sẻ cảm xúc của mình, từ các cựu MC của chương trình đến kỷ lục gia trí nhớ Dương Anh Vũ. Trong số đó, bài đăng của nhà báo Tạ Bích Loan, người dẫn chương trình đầu tiên của Đường Lên Đỉnh Olympia, nhận được nhiều sự chú ý. Với tiêu đề “Olympia 26 - Bắt đầu với chiếc la bàn”, nữ nhà báo cho biết hình ảnh khiến mình xúc động nhất không phải khoảnh khắc một thí sinh giành chiến thắng, mà là màn cổ vũ đặc biệt tại điểm cầu Khánh Hòa.

Bài đăng của nhà báo Tạ Bích Loan

“Bộ đội đặc công nước xếp hình ngôi sao trên biển để cổ vũ cho thí sinh”, chị viết.

Theo nhà báo Tạ Bích Loan, ngôi sao và chiếc la bàn không chỉ mang ý nghĩa may mắn mà còn tượng trưng cho sự định hướng để các bạn trẻ vững vàng hơn trên hành trình phía trước. Chị cũng gửi lời chúc mừng tới 4 nhà leo núi, đồng thời nhắn nhủ rằng tất cả các em đều đã chiến thắng theo cách riêng của mình.

Nhà báo Tạ Bích Loan là người đồng hành với Đường Lên Đỉnh Olympia từ những ngày đầu tiên

Hình ảnh được nhà báo Tạ Bích Loan nhắc đến diễn ra tại điểm cầu Khánh Hòa, nơi cổ vũ cho thí sinh Trần Võ Gia Bảo, học sinh Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn - Đông Hải. Theo thông tin từ Báo Khánh Hòa, từ trước ngày chung kết, các cán bộ, chiến sĩ thuộc Lữ đoàn Đặc công nước 5 đã tích cực hợp luyện những màn biểu diễn trên biển để chuẩn bị cho chương trình. Đây là một trong những hoạt động được địa phương và các đơn vị phối hợp chuẩn bị nhằm tạo điểm nhấn cho cầu truyền hình tại Công viên biển Bình Sơn.

Đến ngày diễn ra trận chung kết 1/11, màn trình diễn của các chiến sĩ đặc công nước trở thành điểm nhấn cổ vũ cho đầu cầu Khánh Hòa. Những chiến sĩ đắc công nước cùng cano di chuyển trên mặt biển, tạo thành hình ngôi sao và chiếc la bàn. Cũng tại điểm cầu, một chiếc vòng nguyệt quế được chế tác từ gốm Bàu Trúc được trưng bày trang trọng.

Những chiến sĩ đắc công nước cùng cano di chuyển trên mặt biển, tạo thành hình ngôi sao và chiếc la bàn

Đặc biệt, hình ảnh chiếc la bàn đã được chương trình giới thiệu từ phần tiếp lửa cho Gia Bảo, ngay trước khi nam sinh bước vào phần thi Về đích. Bởi vậy, màn trình diễn trên biển không chỉ là lời cổ vũ trực quan mà còn góp phần truyền tải thông điệp xuyên suốt của chương trình về định hướng và hành trình phía trước. Đây cũng là khoảnh khắc khiến nhà báo Tạ Bích Loan xúc động và dành sự chú ý đặc biệt.

Khép lại bài đăng, nhà báo Tạ Bích Loan gửi lời chúc mừng tới VTV3 vì đã tiếp tục giữ lửa cho chương trình suốt hơn một phần tư thế kỷ. Chị cũng nhắn gửi tới 4 nhà leo núi: “Khi bạn có chiếc la bàn thì lên đỉnh không phải để đứng lại ngắm mình, mà để nhìn xa hơn con đường mình sẽ đi”.