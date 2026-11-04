Nam MC đầu tiên của Đường lên đỉnh Olympia và cuộc sống kín tiếng ở tuổi U60

Nam MC đầu tiên dẫn chương trình "Đường lên đỉnh Olympia"

Lên sóng từ năm 1999, "Đường lên đỉnh Olympia" là một trong những gameshow có tuổi đời lâu nhất trên truyền hình Việt Nam. Không chỉ là sân chơi trí tuệ dành cho học sinh THPT, chương trình còn ghi dấu ấn bởi những màn tranh tài gay cấn và các MC duyên dáng. Qua hơn hai thập kỷ, nhiều gương mặt dẫn chương trình đã trở nên quen thuộc với khán giả, trong đó có MC đời đầu của chương trình: nhà báo Lưu Minh Vũ.

Lưu Minh Vũ là gương mặt MC đời đầu góp phần tạo dấu ấn cho “Đường lên đỉnh Olympia”. Ảnh: Báo VTC News.

Lưu Minh Vũ sinh năm 1970, là con trai nhà thơ Lưu Quang Vũ và nghệ sĩ Tố Uyên.

Ít người biết, trước khi đứng trước ống kính, anh từng đảm nhận vai trò biên tập viên sản xuất chương trình "Đường lên đỉnh Olympia". Cơ hội trở thành MC đến khá bất ngờ khi nhà báo Tạ Bích Loan giao cho anh dẫn chương trình cùng nhà báo Tùng Chi trước khi ghi hình phiên bản mới ở năm thứ hai.

Lối dẫn tự nhiên, dí dỏm và chân thành giúp Lưu Minh Vũ nhanh chóng chiếm được cảm tình của khán giả. Anh không chỉ kết nối các thí sinh mà còn góp phần tạo nên không khí trẻ trung, gần gũi cho chương trình.

Sau dấu ấn tại Olympia, nam nhà báo tiếp tục được yêu mến khi dẫn dắt gameshow "Hãy chọn giá đúng". Với phong cách hoạt ngôn, hài hước, anh trở thành gương mặt quen thuộc của khán giả truyền hình trong nhiều năm.

Năm 2012, Lưu Minh Vũ quyết định dừng công việc dẫn chương trình, nhường vị trí tại "Hãy chọn giá đúng" cho MC Trần Ngọc để chuyển sang công tác quản lý. Hiện anh là Phó trưởng Phòng Trò chơi và Gặp gỡ trên kênh Truyền hình 1, thuộc Ban Sản xuất các chương trình Giải trí, Đài Truyền hình Việt Nam.

Cuộc sống kín tiếng ở tuổi U60

Không còn xuất hiện thường xuyên trên sóng truyền hình, MC Lưu Minh Vũ có cuộc sống khá giản dị và kín tiếng. Anh ít chia sẻ chuyện riêng tư, thỉnh thoảng mới đăng tải hình ảnh đời thường trên mạng xã hội.

MC Lưu Minh Vũ và nghệ sĩ Chí Trung. Ảnh: Báo Thanh Niên



Năm 2024, nam MC xuất hiện trong một vlog của NSƯT Chí Trung. Diện mạo có phần thay đổi, phát tướng hơn so với hình ảnh thư sinh trước đây khiến nhiều khán giả bất ngờ. Trong cuộc trò chuyện, anh còn hài hước kể chuyện từng bị nhầm là tài xế xe ôm.

Lưu Minh Vũ kết hôn năm 1999, khi 29 tuổi. Anh từng tiết lộ quen bà xã trước khi đi du học.

Từng là một trong những gương mặt nổi bật của truyền hình Việt, Lưu Minh Vũ hiện chọn cuộc sống lặng lẽ hơn. Dẫu vậy, với những khán giả từng gắn bó cùng "Đường lên đỉnh Olympia" và "Hãy chọn giá đúng", hình ảnh nam MC với nụ cười thân thiện, lối dẫn hài hước vẫn là ký ức khó quên.