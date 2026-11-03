Không phải chuối hay xoài, đây mới là loại quả giúp bạn ngủ ngon và sâu giấc hơn mỗi đêm

Nếu thường xuyên trằn trọc, khó ngủ, cảm giác bực bội và thất vọng có thể trở nên nặng nề. Trớ trêu thay, chính sự căng thẳng này lại khiến bạn càng khó chợp mắt hơn.

Các chuyên gia cho biết nghỉ ngơi không đầy đủ do thói quen ngủ kém có thể dẫn đến nhiều vấn đề sức khỏe, đồng thời làm suy giảm cả thể chất lẫn tinh thần trong suốt ngày hôm sau. Chưa kể, tình trạng kiệt sức khi thiếu ngủ kéo dài còn ảnh hưởng tiêu cực đến tâm trạng.

Tuy nhiên, có một loại trái cây bạn có thể ăn trước giờ đi ngủ để ngủ ngon hơn. Các chuyên gia tại BedKingdom.co.uk đã giải thích vì sao loại quả này là lựa chọn tuyệt vời giúp thư giãn trước khi ngủ và có thể cải thiện sức khỏe về lâu dài.

Họ cho biết: “Kiwi đã xuất hiện trong thói quen trước giờ đi ngủ của nhiều người suốt nhiều năm và các bằng chứng khoa học cũng ủng hộ giá trị của loại quả này như một thực phẩm hỗ trợ giấc ngủ. Các nghiên cứu cho thấy ăn kiwi thường xuyên trước khi ngủ trong vòng một tháng có thể giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ, thời gian ngủ và hiệu suất giấc ngủ.”

Kiwi đã xuất hiện trong thói quen trước giờ đi ngủ của nhiều người suốt nhiều năm.

“Kiwi chứa hàm lượng serotonin và chất chống oxy hóa cao, cùng các vitamin như folate và vitamin nhóm B. Những dưỡng chất này có thể giúp cải thiện các rối loạn giấc ngủ, đồng thời hỗ trợ điều chỉnh lại lịch trình ngủ”.

Các chuyên gia cũng khuyên không nên tiêu thụ caffeine quá muộn trong ngày, bởi chất này có thể “mất tới 10 giờ mới được đào thải hoàn toàn khỏi máu”, từ đó gây gián đoạn giấc ngủ ban đêm.

Ngoài ra, nếu thường xuyên tập thể dục vào buổi tối, bạn có thể cân nhắc điều chỉnh lại lịch tập. Các nghiên cứu cho thấy tập luyện vào buổi sáng mang lại nhiều lợi ích nhất.

Các chuyên gia giải thích: “Một nghiên cứu năm 2015 của Yamanaka và cộng sự cho thấy tập thể dục cường độ cao trước khi đi ngủ làm xáo trộn nhịp sinh học tự nhiên của cơ thể và khiến bạn khó đi vào giấc ngủ hơn. Điều này cũng khiến việc duy trì lịch trình ngủ đều đặn trở nên khó khăn, đồng thời làm giảm chất lượng giấc ngủ sau khi tập luyện cường độ cao vào buổi tối.”

“Nghiên cứu phát hiện thời lượng giấc ngủ REM (giấc ngủ chuyển động mắt nhanh) giảm 10,5% ở những người tập thể dục cường độ cao trước khi đi ngủ. Giấc ngủ REM rất quan trọng vì đây là giai đoạn não bộ củng cố ký ức, chuyển những thông tin đã học trong ngày vào trí nhớ dài hạn, đồng thời cũng là thời điểm con người có những giấc mơ sống động nhất.”

“Nghiên cứu tương tự cho thấy chất lượng giấc ngủ được cải thiện khi hoạt động thể chất cường độ cao diễn ra vào buổi sáng. Vì vậy, tốt nhất nên tránh tập luyện cường độ cao trong khoảng thời gian gần giờ đi ngủ, thay vào đó hãy chuyển buổi tập sang lịch sớm hơn để có giấc ngủ chất lượng và duy trì lịch trình ngủ phù hợp”.

Khuyến nghị về giấc ngủ

Theo Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS), các vấn đề về giấc ngủ có thể khiến bạn khó xoay xở, đặc biệt khi chúng bắt đầu ảnh hưởng đến cuộc sống hằng ngày. Vài đêm mất ngủ thường không phải điều đáng lo ngại. Tuy nhiên, nếu tình trạng ngủ kém diễn ra thường xuyên, nó có thể ảnh hưởng đến cảm xúc và khả năng sinh hoạt trong ngày.

Hầu hết người trưởng thành khỏe mạnh cần ngủ khoảng 7-9 giờ mỗi đêm, mặc dù thời lượng chính xác có thể khác nhau ở mỗi người. Tuổi tác, tình trạng sức khỏe và thói quen sinh hoạt hằng ngày đều có thể ảnh hưởng đến nhu cầu ngủ. Trẻ em và thanh thiếu niên thường cần ngủ nhiều hơn người trưởng thành.

Bạn có thể đang ngủ không đủ giấc nếu:

Khó thức dậy hoặc bắt đầu ngày mới. Cảm thấy rất mệt mỏi, dễ cáu kỉnh hoặc buồn ngủ vào ban ngày. Khó tập trung hoặc gặp trở ngại khi thực hiện các công việc thường ngày.

Vấn đề về giấc ngủ có thể biểu hiện theo nhiều cách khác nhau. Bạn có thể:

Khó đi vào giấc ngủ. Nằm thao thức trong thời gian dài vào ban đêm. Tỉnh giấc nhiều lần trong đêm. Thức dậy quá sớm và không thể ngủ lại.

Các vấn đề về giấc ngủ có thể cần thời gian để cải thiện, nhưng những thay đổi nhỏ trong thói quen hằng ngày cũng có thể mang lại hiệu quả. Duy trì lịch sinh hoạt đều đặn giúp cơ thể hình thành thói quen ngủ tốt hơn. Hãy cố gắng đi ngủ và thức dậy vào cùng một khung giờ mỗi ngày, đồng thời dành thời gian thư giãn trước khi lên giường.

Bạn cũng có thể áp dụng một số cách đơn giản như tạo không gian phòng ngủ thoải mái hơn, tránh tiêu thụ caffeine vào cuối ngày và cất điện thoại trước khi đi ngủ.