Sau khi nghỉ hưu, nhiều người Trung Quốc rủ nhau làm 1 việc rất lạ: Đi du lịch cả tháng mà gần như không tốn tiền phòng

Sau khi nghỉ hưu, nhiều người muốn dành thời gian đi du lịch, khám phá những vùng đất chưa từng đặt chân tới. Thế nhưng, chi phí lưu trú đôi khi trở thành trở ngại, nhất là với những chuyến đi kéo dài vài tuần hoặc cả tháng. Tại Trung Quốc, một số người trung niên nghỉ hưu sớm và người cao tuổi đã tìm ra cách giải quyết khá thú vị: Đổi nhà cho nhau để đi du lịch.

Thay vì đặt khách sạn, họ cho một người ở thành phố khác sử dụng căn nhà của mình và đổi lại được lưu trú tại nhà của đối phương. Hình thức này không chỉ giúp tiết kiệm tiền phòng mà còn mở ra cơ hội trải nghiệm cuộc sống địa phương, kết bạn và tận hưởng tuổi nghỉ hưu theo cách mới.

Theo SCMP, xu hướng này đang thu hút sự chú ý tại Trung Quốc, với nhiều cộng đồng đổi nhà và dịch vụ kết nối người có nhu cầu xuất hiện trên mạng xã hội.

Đổi một căn hộ nhỏ lấy kỳ nghỉ trong biệt thự rộng lớn

Hình thức đổi nhà khi du lịch không hoàn toàn mới. Ý tưởng này từng xuất hiện ở châu Âu từ những năm 1950 và được nhiều người biết đến hơn qua bộ phim The Holiday phát hành năm 2006.

Tại Trung Quốc, hoạt động đổi nhà bắt đầu được giới trẻ quan tâm từ năm 2023, trong bối cảnh giá khách sạn tăng cao tại nhiều địa điểm du lịch. Gần đây, người nghỉ hưu và những người trung niên có nhiều thời gian rảnh cũng bắt đầu tham gia.

Thông thường, việc đổi nhà diễn ra theo hai cách. Hai bên có thể trao đổi chỗ ở cùng một thời điểm hoặc lần lượt đón tiếp nhau vào những dịp khác nhau. Điều quan trọng là họ tìm được người có nhu cầu phù hợp và thống nhất các điều kiện trước chuyến đi.

Một trong những câu chuyện đáng chú ý là của Xiao Ping, người đàn ông 40 tuổi sống tại tỉnh Quảng Đông. Từng làm quản lý vận hành và quyết định nghỉ hưu sớm, anh có một căn hộ hai tầng để sử dụng cho việc trao đổi chỗ ở.

Trong một chuyến đi, Xiao Ping đã đổi căn hộ của mình lấy quyền lưu trú tại một biệt thự ngoại ô thuộc tỉnh Quý Châu. Nơi này có sân vườn, ao nước và đình nghỉ chân, mang đến không gian sống hoàn toàn khác với căn hộ ở thành phố. Anh ở lại đây 20 ngày, tự nấu ăn và giao lưu cùng những người quen của chủ nhà. Thay vì chạy theo lịch trình tham quan dày đặc, Xiao Ping có cơ hội trải nghiệm nhịp sống địa phương trong một khoảng thời gian dài hơn.

Với những người lựa chọn du lịch kiểu này, lợi ích lớn nhất không chỉ là ở trong một căn nhà rộng rãi mà không phải trả tiền khách sạn. Họ còn được tự đi chợ, nấu ăn, sinh hoạt và khám phá một vùng đất giống như người dân bản địa.

Một trường hợp khác là Li Feng, nữ kỹ sư nghỉ hưu tại Tây An. Bà thường sử dụng căn hộ trống của mình để đổi chỗ ở khoảng hai lần mỗi năm. Trong một chuyến đi, bà từng có dịp lưu trú tại biệt thự có suối nước nóng ở Quảng Đông.

Theo chia sẻ của Li Feng, mối quan hệ giữa những người đổi nhà đôi khi còn trở nên thân thiết đến mức khách để lại các món đồ gia dụng mới như một lời cảm ơn dành cho chủ nhà.

Không chỉ tiết kiệm tiền, người nghỉ hưu còn tìm thấy những mối quan hệ mới

Điều khiến hình thức du lịch đổi nhà trở nên hấp dẫn với người lớn tuổi là trải nghiệm kết nối xã hội.

Sau khi nghỉ hưu, nhiều người có thêm thời gian tự do nhưng cũng có thể phải đối mặt với việc các mối quan hệ hằng ngày thu hẹp dần. Không còn đồng nghiệp gặp gỡ thường xuyên, con cái trưởng thành và sống xa nhà, họ bắt đầu tìm kiếm những hoạt động giúp cuộc sống phong phú hơn.

Du lịch đổi nhà mang đến một cơ hội như vậy.

Thay vì chỉ gặp nhân viên lễ tân hay những du khách tình cờ trong khách sạn, người tham gia có thể làm quen với chủ nhà, tìm hiểu lối sống và được giới thiệu những địa điểm mà người dân địa phương yêu thích.

Wu Xiaoping, một giáo viên tại Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang, đang tiến gần đến tuổi nghỉ hưu, từng đổi nhà với một người lớn tuổi ở Nam Kinh. Căn nhà của người này có phòng trống do con gái đang học tập tại Nhật Bản.

Sau trải nghiệm đó, Wu tham gia nhiều cộng đồng đổi nhà và nhận thấy người tham gia thường có những tiêu chí riêng khi tìm đối tác. Chẳng hạn, phụ nữ có xu hướng ưu tiên đổi nhà với phụ nữ, trong khi một số giáo viên cảm thấy yên tâm hơn khi trao đổi với người làm trong ngành giáo dục hoặc công chức.

Sự lựa chọn này cho thấy đổi nhà không đơn thuần là giao dịch về chỗ ở. Vì phải giao tài sản cá nhân cho người khác sử dụng, người tham gia thường chú trọng đến sự tương đồng trong lối sống và mức độ tin tưởng.

Một số cộng đồng đổi nhà còn duy trì việc kết nối giữa các thành viên ngay cả khi chuyến đi kết thúc. Họ chia sẻ địa điểm mới, giới thiệu chỗ ở phù hợp và tạo nên mạng lưới những người có cùng sở thích khám phá.

Trong bối cảnh chi tiêu du lịch được cân nhắc ngày càng kỹ, hình thức này càng có thêm sức hút. Theo số liệu được SCMP dẫn lại, mức chi tiêu bình quân cho một chuyến đi trong kỳ nghỉ Quốc khánh Trung Quốc tháng 10 vừa qua vào khoảng 894 nhân dân tệ, tương đương 3,5 triệu đồng.

Đổi nhà với người lạ có thật sự an toàn?

Dù có nhiều lợi ích, xu hướng đổi nhà cũng khiến không ít người băn khoăn về vấn đề an toàn và quyền riêng tư.

Trao chìa khóa cho một người chưa từng quen biết đồng nghĩa với việc chủ nhà phải chấp nhận những rủi ro nhất định. Tài sản có thể bị hư hỏng, đồ dùng bị thất lạc hoặc căn nhà không được giữ gìn như mong muốn. Ở chiều ngược lại, khách cũng có thể gặp tình trạng chỗ ở thực tế không giống hình ảnh được giới thiệu.

Một người dùng mạng xã hội từng phản ánh trải nghiệm không như kỳ vọng khi lưu trú tại Hong Kong. Căn nhà có tường mỏng và nhiều muỗi, những điều không xuất hiện trong video giới thiệu ban đầu.

Để hạn chế rủi ro, những người có kinh nghiệm thường trao đổi kỹ trước khi thống nhất chuyến đi. Hai bên có thể xác minh danh tính, chụp ảnh hiện trạng nhà, thỏa thuận về việc sử dụng điện nước, chuẩn bị đồ dùng cần thiết và vệ sinh chỗ ở trước khi bàn giao.

Xiao Ping cho biết các bên thường trao đổi ảnh giấy tờ tùy thân, thống nhất trách nhiệm và gửi video ghi nhận tình trạng căn nhà sau khi kết thúc thời gian lưu trú.

Các chuyên gia pháp lý Trung Quốc cũng khuyến nghị người tham gia nên có thỏa thuận bằng văn bản, lập danh sách tài sản có giá trị, xác minh danh tính đối phương và thông báo lịch trình cho người thân. Những biện pháp này có thể giảm bớt tranh chấp nếu xảy ra sự cố, dù không loại bỏ được hoàn toàn rủi ro.

Vì vậy, đổi nhà để du lịch có thể tiết kiệm chi phí nhưng không phải lựa chọn phù hợp với tất cả mọi người, đặc biệt khi chưa có cơ chế bảo vệ rõ ràng. Dẫu vậy, sự xuất hiện của xu hướng này cũng phản ánh một thay đổi thú vị trong quan niệm về tuổi nghỉ hưu.

Nghỉ hưu không nhất thiết đồng nghĩa với việc thu hẹp cuộc sống trong phạm vi ngôi nhà quen thuộc. Với một số người, đó lại là thời điểm thích hợp để đi nhiều hơn, thử những trải nghiệm mới và mở rộng các mối quan hệ.

Đôi khi, một chuyến du lịch đáng nhớ không bắt đầu từ việc đặt phòng khách sạn sang trọng, mà từ quyết định mở cửa ngôi nhà của mình và bước vào một không gian sống hoàn toàn khác.