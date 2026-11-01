2 ứng dụng người dùng nên xóa ngay để không bị theo dõi

Thời gian gần đây, nhiều dịch vụ cài đặt phần mềm nghe lén, định vị điện thoại được quảng cáo tràn lan trên mạng xã hội. Đằng sau những lời mời chào "giám sát người thân", "theo dõi con cái" là nguy cơ lộ lọt thông tin cá nhân, thậm chí mất quyền kiểm soát thiết bị.

Theo cảnh báo của cơ quan chức năng, các phần mềm được quảng cáo với chức năng nghe lén, định vị điện thoại thường không rõ nguồn gốc, tiềm ẩn nguy cơ chứa mã độc. Sau khi được cài đặt, những ứng dụng này có thể âm thầm thu thập dữ liệu trên thiết bị như danh bạ, tin nhắn, hình ảnh, thông tin vị trí và thậm chí truy cập micro, camera để ghi âm, ghi hình trái phép.

Ứng dụng "giám sát người thân", "theo dõi con cái" có thể âm thầm theo dõi và đánh cắp dữ liệu điện thoại người dùng. (Ảnh: Cục An ninh mạng)

Đáng lo ngại, người dùng có thể không nhận ra thiết bị đang bị theo dõi do các ứng dụng hoạt động âm thầm trong nền. Những dữ liệu thu thập được có nguy cơ bị kẻ xấu khai thác để chiếm đoạt tài khoản ngân hàng, mạng xã hội, thực hiện hành vi lừa đảo, tống tiền hoặc mạo danh nạn nhân.

Không chỉ người bị cài phần mềm theo dõi đối mặt với nguy cơ mất an toàn thông tin, ngay cả người bỏ tiền mua và sử dụng dịch vụ cũng có thể trở thành nạn nhân. Việc cài đặt, sử dụng phần mềm nghe lén, theo dõi trái phép còn tiềm ẩn nguy cơ vi phạm pháp luật.

Để bảo vệ thông tin cá nhân, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân không cài đặt các ứng dụng không rõ nguồn gốc, không sử dụng dịch vụ quảng cáo nghe lén, định vị điện thoại trái phép. Người dùng cần ưu tiên tải ứng dụng từ các kho chính thức, thường xuyên kiểm tra quyền truy cập micro, camera, vị trí và danh bạ; đồng thời thiết lập mật khẩu đủ mạnh để bảo vệ thiết bị.

Trường hợp phát hiện điện thoại có dấu hiệu bị theo dõi hoặc cài đặt phần mềm đáng ngờ, người dân cần nhanh chóng kiểm tra, xử lý và trình báo cơ quan Công an gần nhất. Tại Tây Ninh, người dân có thể liên hệ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Tây Ninh qua số điện thoại 02723.989.848 để được hướng dẫn, hỗ trợ.