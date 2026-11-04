90% gia đình Việt đều tích trữ 6 thứ này với tâm lý "bỏ thì thương, vương thì tội"

Có một nghịch lý khá quen thuộc trong nhiều gia đình: Nhà đã chật, tủ đã đầy nhưng đồ đạc vẫn không ngừng tăng lên. Nhiều người biết rõ có những món cả năm chẳng động đến, thậm chí còn thấy chúng vướng víu mỗi lần dọn dẹp, vậy mà cứ định bỏ lại tiếc. Tâm lý này không khó hiểu. Có món từng mua bằng số tiền không nhỏ, có thứ vẫn còn dùng được, cũng có những đồ vật được giữ lại chỉ vì nghĩ biết đâu sau này sẽ cần. Nhưng nếu cứ giữ mãi, nhà cửa chẳng khác nào một kho chứa đồ cũ. Đặc biệt, 6 thứ dưới đây rất dễ khiến các gia đình rơi vào cảnh bỏ thì thương, vương thì tội.

1. Quần áo cũ, không mặc nhưng vẫn giữ kín tủ

Tủ quần áo của nhiều người luôn có vài chiếc váy chờ ngày giảm cân, những bộ đồ đã lỗi mốt hoặc áo quần mua về nhưng chưa từng mặc. Dù biết chúng chiếm chỗ, chủ nhân vẫn không nỡ bỏ vì tiếc tiền, nhất là những món từng mua khá đắt. Thế nhưng, giữ lại một chiếc áo suốt 5 năm cũng không khiến số tiền đã bỏ ra quay trở lại. Ngược lại, tủ quần áo chật chội khiến việc tìm kiếm và sắp xếp đồ dùng hằng ngày thêm bất tiện.

Lời khuyên: Bạn nên thử phân loại quần áo theo tần suất sử dụng. Những món không còn vừa, không hợp sở thích hoặc nhiều năm chưa mặc có thể đem tặng, bán lại nếu còn tốt. Riêng đồ hỏng, ố mốc nên xử lý phù hợp. Đừng để những bộ quần áo chỉ tồn tại trong ký ức chiếm hết chỗ của những món bạn thực sự cần.

2. Túi nilon, hộp giấy và bao bì cũ

Mua hàng có túi, đặt đồ trên mạng có hộp carton, mua giày lại thêm hộp đựng. Mỗi lần định bỏ, nhiều người lại nghĩ túi vẫn dùng được, hộp vẫn còn chắc chắn, giữ lại để sau này đóng đồ cũng tốt. Cứ như vậy, vài chiếc túi trở thành cả đống, hộp giấy chất đầy nóc tủ, gầm giường hoặc góc ban công. Có khi gia đình còn phải mua thêm hộp đựng chỉ để cất những thứ vốn dĩ không cần giữ.

Lời khuyên: Thay vì tích trữ vô hạn, mọi người nên dành một ngăn cố định cho túi và bao bì tái sử dụng. Khi đã đầy, hãy chọn lọc và loại bớt những chiếc không cần thiết. Hộp carton sạch có thể gấp gọn để tái chế, còn túi bẩn hoặc hư hỏng cần được xử lý đúng cách.

3. Thuốc và mỹ phẩm dùng dở, hết hạn

Một tuýp kem dưỡng mua đắt tiền nhưng không hợp da, chai nước hoa chỉ dùng vài lần hay những vỉ thuốc còn sót lại sau đợt ốm. Chúng thường được cất vào ngăn kéo với suy nghĩ để đó khi nào cần thì dùng. Nhiều người biết rõ những sản phẩm này đã lâu không động đến nhưng vẫn tiếc, đặc biệt là mỹ phẩm còn quá nửa chai. Tuy nhiên, thuốc hết hạn không nên tiếp tục sử dụng, còn mỹ phẩm đã quá hạn hoặc biến đổi chất lượng cũng có thể gây vấn đề cho da.

Lời khuyên: Tốt nhất, gia đình nên kiểm tra tủ thuốc và bàn trang điểm định kỳ. Sản phẩm còn hạn, bảo quản đúng cách và thực sự cần thiết thì giữ lại. Những món hết hạn hoặc không còn đảm bảo chất lượng cần được loại bỏ, xử lý phù hợp. Tiếc một món đồ không đáng để đánh đổi sự an toàn khi sử dụng.

4. Dây sạc, điện thoại cũ và đồ điện tử hỏng

Không ít gia đình có một ngăn kéo chứa đủ loại dây sạc, tai nghe, điều khiển, điện thoại cũ và những thiết bị chẳng còn hoạt động. Dù đã mua đồ mới thay thế, mọi người vẫn giữ lại vì nghĩ biết đâu sửa được hoặc sau này cần dùng. Vấn đề là nhiều món nằm im suốt vài năm, đến lúc lấy ra cũng chẳng nhớ chúng thuộc thiết bị nào. Đáng nói, dây sạc hở lõi, củ sạc hỏng hoặc thiết bị có pin phồng còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Lời khuyên: Bạn nên kiểm tra lại toàn bộ, giữ những phụ kiện còn tốt và tương thích với thiết bị đang sử dụng. Đồ điện tử hỏng, không có nhu cầu sửa chữa nên được đưa đến điểm thu gom phù hợp. Với điện thoại cũ, nhớ sao lưu dữ liệu cần thiết và xóa thông tin cá nhân trước khi chuyển cho người khác.

5. Hộp nhựa đựng đồ ăn mang về

Đây là thứ rất dễ tích trữ trong căn bếp. Mỗi lần đặt đồ ăn lại có thêm vài chiếc hộp, chiếc thì trong suốt, chiếc có nắp chắc chắn, nhìn vẫn còn tốt nên nhiều người rửa sạch rồi cất đi. Ban đầu chỉ định giữ vài chiếc để đựng thức ăn thừa, nhưng lâu dần hộp chồng lên hộp, nắp và thân không còn khớp nhau. Dù tủ bếp đã chật, gia đình vẫn tiếc vì nghĩ bỏ đi thì phí.

Lời khuyên: Thực tế, không phải hộp nhựa dùng một lần nào cũng thích hợp để tái sử dụng lâu dài, đặc biệt khi đựng thực phẩm nóng. Vì vậy, bạn nên ưu tiên hộp bảo quản chuyên dụng, có thông tin chất liệu rõ ràng. Những hộp dùng một lần không còn cần thiết nên được phân loại và xử lý phù hợp, thay vì giữ kín cả ngăn tủ.

6. Quà tặng miễn phí và đồ khuyến mãi

Một chiếc cốc tặng kèm, túi vải quảng cáo, vài món đồ lưu niệm hoặc sản phẩm dùng thử. Vì được nhận miễn phí nên nhiều người có tâm lý cứ mang về, dù chưa biết sẽ dùng vào việc gì. Đến khi dọn nhà, những món đồ này lại trở thành thứ khó xử lý. Vứt thì tiếc vì vẫn còn mới, giữ lại thì chẳng có nhu cầu sử dụng. Cuối cùng, chúng cứ nằm trong tủ hết năm này sang năm khác.

Lời khuyên: Với nhóm đồ này, mọi người nên giữ những món thực sự hữu ích, còn lại có thể tặng cho người cần. Quan trọng hơn, hãy tập thói quen từ chối những món quà không phù hợp. Đồ miễn phí không khiến bạn mất tiền mua nhưng vẫn lấy đi không gian sống.

Đừng để tâm lý tiếc của khiến nhà cửa mãi chật chội

Không phải món đồ cũ nào cũng cần vứt bỏ. Những vật dụng còn giá trị sử dụng, đồ dự phòng cần thiết hay kỷ vật có ý nghĩa vẫn xứng đáng được giữ lại. Điều quan trọng là phân biệt được thứ mình thực sự cần với thứ chỉ đang giữ vì tiếc. Nếu còn phân vân, bạn có thể đặt những món đồ ít sử dụng vào một hộp riêng, ghi ngày kiểm tra lại sau vài tháng. Khi mở hộp, nếu phần lớn đồ đạc vẫn nguyên vẹn vì chẳng ai cần đến, đó là lúc nên cân nhắc tặng, bán hoặc loại bỏ.

Một căn nhà gọn gàng không nhất thiết phải ít đồ, mà cần có đủ không gian cho những sinh hoạt hằng ngày. Đôi khi, thứ khiến chúng ta khó buông bỏ không phải giá trị của món đồ, mà là cảm giác tiếc nuối khi phải thừa nhận mình không còn cần đến nó nữa.