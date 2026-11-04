Chuyên gia Israel tiết lộ cách một quốc gia nhỏ xây dựng sức mạnh an ninh mạng hàng đầu thế giới: Việt Nam có thể học được gì?

Tọa đàm có sự tham gia của các chuyên gia, nhà nghiên cứu và đại diện doanh nghiệp trong và ngoài nước. Diễn giả quốc tế của chương trình là ông Amir Rapaport, đồng tác giả cuốn sách “Bí mật cường quốc an ninh mạng” và nhà sáng lập Cybertech Global Event. Ngoài ra, tọa đàm có sự góp mặt của ông Trương Đức Lượng - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần An ninh mạng Việt Nam (VSEC); TS. Ngô Minh Thành - Giảng viên Khoa Công nghệ Thông tin & Truyền thông, Trường Đại học CMC và ông Nguyễn Cảnh Bình - Chủ tịch HĐQT Alpha Books, Viện trưởng Viện Lãnh đạo ABG.

Ông Nguyễn Cảnh Bình - Chủ tịch HĐQT Alpha Books, Viện trưởng Viện Lãnh đạo ABG, phát biểu tại Tọa đàm.

Chương trình quy tụ khoảng 100 khách tham dự, gồm lãnh đạo doanh nghiệp, giới nghiên cứu, đối tác, sinh viên, độc giả quan tâm đến công nghệ, kinh tế số, an ninh mạng và đại diện các cơ quan báo chí.

Nội dung tọa đàm xoay quanh các nội dung cốt lõi: hành trình phát triển năng lực an ninh mạng của Israel, thực tiễn an ninh mạng tại Việt Nam, câu chuyện về nguồn nhân lực và những đề xuất cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

Trong bối cảnh công nghệ, dữ liệu, trí tuệ nhân tạo và an ninh mạng ngày càng tác động trực tiếp đến kinh tế, an ninh và năng lực cạnh tranh, một câu hỏi quan trọng được đặt ra: Đâu là chìa khóa để phát triển nền kinh tế số và nâng cao năng lực công nghệ quốc gia?

Trong phần chia sẻ mở đầu “Từ an ninh mạng đến sức mạnh quốc gia: Câu chuyện Israel”, ông Amir Rapaport phân tích quá trình Israel vươn lên trở thành một trong những trung tâm an ninh mạng nổi bật trên thế giới. Nội dung tập trung vào vai trò của chính phủ, doanh nghiệp và giáo dục trong việc hình thành hệ sinh thái công nghệ, cũng như những quyết định chính sách tạo ra bước ngoặt cho năng lực an ninh mạng của quốc gia này.

Đây cũng là những nội dung được đúc kết trong cuốn sách “Bí mật cường quốc an ninh mạng”. Cuốn sách phân tích hành trình Israel từ một quốc gia nhỏ với nguồn lực hạn chế đã xây dựng vị thế hàng đầu về an ninh mạng nhờ sự kết nối giữa chính sách, doanh nghiệp, giáo dục và đổi mới sáng tạo. Đồng thời, cuốn sách phân tích những cơ hội và rủi ro mới liên quan đến bảo mật dữ liệu, hạ tầng trọng yếu và trí tuệ nhân tạo. Câu chuyện của Israel gợi mở những bài học thực tiễn để các quốc gia tham khảo trong quá trình phát triển kinh tế số và năng lực công nghệ.

Ông Trương Đức Lượng - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần An ninh mạng Việt Nam (VSEC).

Tiếp nối câu chuyện từ Israel, ông Trương Đức Lượng trình bày chủ đề “An ninh mạng Việt Nam: Từ nền tảng hiện tại đến những kỳ vọng tương lai”. Phần chia sẻ tập trung vào sự phát triển của chính sách và khung pháp lý về an ninh mạng; nhu cầu bảo mật ngày càng gia tăng cùng quá trình phát triển kinh tế số; thực trạng thị trường hiện nay và triển vọng đối với doanh nghiệp an ninh mạng trong nước cũng như doanh nghiệp quốc tế.

TS. Ngô Minh Thành - Giảng viên Khoa Công nghệ Thông tin & Truyền thông.

Từ góc nhìn giáo dục, TS. Ngô Minh Thành chia sẻ về câu chuyện “Thu hẹp khoảng cách đào tạo và nhu cầu doanh nghiệp: Xây dựng hệ sinh thái nhân lực an ninh mạng thế hệ mới”. TS Ngô Minh Thành tập trung phân tích khoảng cách giữa đào tạo trên giảng đường và yêu cầu thực chiến tại doanh nghiệp. Từ đó, diễn giả đề xuất chuyển từ mô hình đào tạo thiên về kiến thức sang phát triển năng lực thực hành, đồng thời bổ sung những năng lực mới cần thiết cho thế hệ nhân lực an ninh mạng tương lai.

Điểm nhấn của chương trình là phiên đối thoại “Việt Nam cần chuẩn bị gì cho AI, dữ liệu và an ninh mạng?”. Phiên thảo luận tập trung vào ba vấn đề cốt lõi: Việt Nam nên ưu tiên những lĩnh vực công nghệ nào trong 5–10 năm tới; những kinh nghiệm nào từ Israel có thể tham khảo và đâu là những yếu tố cần điều chỉnh theo bối cảnh Việt Nam; đồng thời đưa ra các đề xuất nhằm xây dựng, củng cố và phát triển năng lực an ninh mạng trong thời gian tới.

Thông qua đối thoại giữa chuyên gia quốc tế, doanh nghiệp, giới nghiên cứu và giáo dục, chương trình kỳ vọng góp phần mở rộng góc nhìn về xây dựng năng lực công nghệ quốc gia. Đây không chỉ là bài toán của riêng doanh nghiệp, mà cần sự kết nối giữa chính sách, thị trường, giáo dục, nguồn nhân lực và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.