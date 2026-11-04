Tổng thống Trump bất ngờ tuyên bố chấm dứt viện trợ quân sự hàng năm cho Israel

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phát biểu điều này trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại với Fox News. Theo tiết lộ, nhà lãnh đạo đã nhất trí với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu về quyết định đình chỉ viện trợ từ vài tháng trước.

"Chúng tôi đã nhất trí đến cuối năm nay nước Mỹ sẽ ngừng trả tiền cho Israel. Nhưng chúng tôi sẽ giúp đỡ đối tác nếu họ cần", ông Trump nói.

Tổng thống Mỹ nhấn mạnh Israel là một quốc gia kinh tế thành công và không còn cần đến sự hỗ trợ tài chính từ Mỹ. Nước này vẫn có thể tiếp tục mua vũ khí do Mỹ chế tạo.

Ông Trump cũng liên kết quyết định này với tình hình chính trị trong nước ở Mỹ, điển hình như đảng Dân chủ đang sử dụng viện trợ quân sự cho Israel như một cái cớ để chỉ trích đảng Cộng hòa.

Tuyên bố này được đưa ra vào ngày diễn ra cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Quốc hội Mỹ. Như tờ Jerusalem Post đã lưu ý, vấn đề tài trợ của Mỹ cho Israel đã trở thành một trong những chủ đề tranh cử tại bang Michigan, nơi ứng cử viên đảng Dân chủ Abdul El-Sayed ủng hộ việc hạn chế viện trợ quân sự cho Israel.

Ông Trump không nói rõ việc đình chỉ viện trợ liên quan đến tài trợ trực tiếp, chuyển giao vũ khí, hay cả hai.

Theo tờ Jerusalem Post, một quan chức Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) bày tỏ sự ngạc nhiên trước tuyên bố của Tổng thống Mỹ, trong khi một quan chức khác từ chối nhận xét. Đại diện Bộ Quốc phòng Israel cũng không trả lời yêu cầu bình luận.

Israel sẽ gặp nhiều khó khăn khi bị Mỹ cắt viện trợ quân sự.

Trước đó vào tháng 5, Thủ tướng Netanyahu đề xuất việc giảm dần viện trợ tài chính của Mỹ trong vòng 10 năm tới, viện dẫn lý do là sự thay đổi trong bối cảnh chính trị tại Mỹ, bao gồm cả sự gia tăng ác cảm của công chúng đối với Israel.

Hiện viện trợ quân sự cho Israel được điều chỉnh bởi một bản ghi nhớ hợp tác kéo dài 10 năm được ký kết vào năm 2016 dưới thời chính quyền Barack Obama. Theo một tài liệu chính thức của Nhà Trắng, thỏa thuận này quy định việc phân bổ 38 tỷ USD trong các năm tài chính 2019 - 2028.

Trong số tiền 33 tỷ USD được dành cho việc mua sắm quân sự theo chương trình Tài trợ Quân sự Nước ngoài (FMF) và 5 tỷ USD khác dành cho việc phát triển hệ thống phòng thủ tên lửa.

Tháng 5/2026, Israel đã đồng ý mua thêm máy bay chiến đấu F-35I và F-15IA để thành lập hai phi đội mới.

Tháng 9/2026, có tin chính quyền Mỹ chuẩn bị bán cho Israel một lô lớn đạn dược hàng không trị giá khoảng 2,8 tỷ USD, trong đó một phần đáng kể dự kiến ​​sẽ được tài trợ bằng quỹ FMF.

Đồng thời bản ghi nhớ hiện hành quy định việc cấp kinh phí cho đến năm tài chính 2028. Như tờ Jerusalem Post lưu ý, văn bản này không phải là một hiệp ước quốc tế có tính ràng buộc pháp lý, và việc phân bổ kinh phí hàng năm phụ thuộc vào quyết định của Quốc hội Mỹ.