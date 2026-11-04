14 năm gián đoạn, Trung Quốc tái khởi động 'Dao Sắc' với một nước ASEAN: Đằng sau là diễn biến đáng chú ý

Military Watch Magazine (Mỹ) ngày 1/11 đưa tin, Trung Quốc và Indonesia đã nối lại chuỗi cuộc tập trận chống khủng bố chung "Dao Sắc" (Sharp Knife) sau 14 năm gián đoạn, với phiên bản mới nhất tập trung vào các hoạt động giải cứu con tin ở địa hình đồi núi và sự phối hợp giữa các hệ thống có người lái và không người lái.

Cuộc tập trận "Dao Sắc" 2026 đang được tổ chức tại tỉnh Quảng Đông, miền nam Trung Quốc từ cuối tháng 10 đến đầu tháng 11, và là cuộc tập trận thứ ba trong chuỗi này, sau các cuộc tập trận trước đó vào năm 2011 và 2012.

Mục đích của cuộc tập trận là nhằm nâng cao khả năng tiến hành các hoạt động chống khủng bố ở địa hình phức tạp của quân đội hai nước.

Các hoạt động bao gồm leo núi, sử dụng các phương tiện chuyên dụng, đu dây từ trực thăng, tấn công cận chiến và sự phối hợp giữa binh sĩ với các nền tảng không người lái. Cuộc tập trận cũng bao gồm huấn luyện chuyên môn về trinh sát, liên lạc, hệ thống không người lái và bắn tỉa, cùng với sự phối hợp chiến thuật và các cuộc diễn tập toàn diện liên quan đến các nhóm binh sĩ hỗn hợp của Trung Quốc và Indonesia.

Binh sĩ thuộc Lữ đoàn Không vận của Trung Quốc trong một cuộc tập trận. Ảnh: Military Watch Magazine

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Theo Military Watch Magazine, Trung Quốc và Indonesia đã phải đối mặt với các mối đe dọa khủng bố chung, chủ yếu đến từ các nhóm thánh chiến được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn như Đảng Hồi giáo Đông Turkestan - nhóm này duy trì sự hiện diện ở Indonesia và đã thực hiện các cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào dân thường ở Trung Á, Trung Quốc và Thái Lan.

Các cuộc tập trận được nối lại nhằm tăng cường hợp tác quân sự thực tiễn và nâng cao khả năng hoạt động cùng nhau của cả hai lực lượng.

Ngoài chống khủng bố, những phát biểu từ phía Trung Quốc đã nhấn mạnh các tác dụng tiềm năng trong việc truy quét tội phạm xuyên quốc gia, bao gồm gian lận viễn thông và buôn người.

Hai nước cũng đã mở rộng đối thoại an ninh cấp cao, bao gồm thông qua cơ chế bộ trưởng ngoại giao và quốc phòng chung được thành lập vào năm 2025.

Lực lượng đặc nhiệm Indonesia diễu binh. Ảnh: Military Watch Magazine

Nhà bình luận quân sự Trung Quốc Song Zhongping nhấn mạnh rằng kịch bản của cuộc tập trận "Dao Sắc" lần này bao gồm một chuỗi các hoạt động phối hợp để giải cứu con tin bị giam giữ ở các khu vực rừng núi.

Các thiết bị bay không người lái sẽ thực hiện công tác trinh sát ban đầu, tiếp đó các đội nhóm trên mặt đất sử dụng kỹ thuật leo trèo cùng các phương tiện chuyên dụng để tiếp cận và phong tỏa khu vực mục tiêu. Sau đó, trực thăng có thể đưa nhân sự vào hiện trường bằng cách đu dây, trước khi các binh sĩ tiến hành đột kích trong không gian hẹp để xác định vị trí và giải cứu con tin.

Các cuộc tập trận "Dao Sắc" trước đó đã được tổ chức tại Bandung (Indonesia) vào tháng 6/2011 và Tế Nam (Trung Quốc) vào tháng 7/2012. Các cuộc tập trận chung diễn ra trong bối cảnh ngày càng có nhiều dấu hiệu cho thấy sự tăng cường hợp tác quốc phòng giữa Bắc Kinh và Jakarta, bao gồm cả việc Indonesia mua số lượng lớn máy bay chiến đấu J-10C do Trung Quốc sản xuất để tạo thành xương sống mới cho phi đội không quân chiến đấu của Indonesia.

Máy bay chiến đấu J-10C với ba thùng nhiên liệu phụ bên ngoài và tên lửa không đối không PL-15 và PL-10. Ảnh: Weibo

Military Watch Magazine đưa tin, Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia Sjafrie Sjamseoddin lần đầu tiên xác nhận kế hoạch mua máy bay chiến đấu J-10C từ Trung Quốc vào ngày 16/10/2025; trong khi truyền thông Indonesia vào đầu tháng 10/2026 đưa tin rằng lực lượng vũ trang nước này đang chuẩn bị nhận những chiếc J-10C đầu tiên trong vòng 6 tháng. Truyền thông Indonesia hồi tháng 6 đưa tin rộng rãi rằng Bộ Quốc phòng nước này đã tăng gấp đôi đơn đặt hàng từ 42 lên 84 máy bay, có khả năng đưa Indonesia trở thành quốc gia sử dụng loại máy bay này nhiều nhất.

Việc mua số lượng lớn J-10 như vậy sẽ cho phép Không quân Indonesia loại bỏ dần các loại máy bay chiến đấu cũ hơn, bao gồm cả F-5 và F-16 của Mỹ, Su-27 và Su-30 của Nga.

Việc tăng cường hợp tác quốc phòng phản ánh sự củng cố rộng rãi hơn các mối quan hệ kinh tế giữa Jakarta và Bắc Kinh, bao gồm cả những đầu tư khổng lồ từ Trung Quốc vào cơ sở hạ tầng của Indonesia và chuyển giao công nghệ quy mô lớn.