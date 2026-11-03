Ông Trump hành động dứt khoát nhắm vào đồng minh Israel ngay trước giờ bầu cử

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 3/11 cho biết Washington sẽ chấm dứt khoản viện trợ 4 tỷ USD mỗi năm dành cho Israel từ năm 2027, thay vào đó sẽ chuyển sang bán vũ khí cho nước này.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại với kênh Fox News nhân ngày bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ, ông Trump cho biết Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đề xuất ý tưởng này và hai bên thảo luận trong khoảng hai năm qua.

Theo Tổng thống Mỹ, Israel không còn cần khoản viện trợ trên, trong khi đây là số tiền lớn mà Washington phải chi trả. Tuy nhiên, ông cũng cho rằng viện trợ Mỹ dành cho Israel đang trở thành chủ đề được các ứng viên đảng Dân chủ khai thác trong chiến dịch tranh cử, trong đó có ứng viên Thượng viện tại bang Michigan Abdul El-Sayed.

“Quý vị có thể coi đó là hình thức trao đổi hàng hóa, viện trợ quân sự hoặc tiền mặt. Hãy nhìn xem, chúng tôi cung cấp cho họ 4 tỷ USD dưới dạng hàng hóa và tiền bạc, nhưng họ không cần khoản viện trợ đó. Thủ tướng Benjamin Netanyahu đề cập với tôi vấn đề này và chúng tôi đã thảo luận suốt vài năm qua, bởi đó là một khoản tiền rất lớn”, ông Trump nói.

Văn phòng Thủ tướng Netanyahu chưa đưa ra bình luận ngay sau tuyên bố của ông Trump. Trong những năm gần đây, Mỹ đã cung cấp cho Israel hàng chục tỷ USD viện trợ quân sự.

Một nghiên cứu năm ngoái cho thấy, dưới thời các Tổng thống Joe Biden và Donald Trump, Mỹ cung cấp ít nhất 21,7 tỷ USD viện trợ quân sự cho Israel kể từ khi xung đột tại Dải Gaza bùng phát năm 2023. Nghiên cứu được công bố đúng dịp hai năm cuộc tấn công của Hamas nhằm vào Israel ngày 7/10/2023, sự kiện châm ngòi cho cuộc xung đột.

Một nghiên cứu khác, cũng được công bố năm ngoái trong khuôn khổ Dự án Chi phí chiến tranh thuộc Trường Quan hệ quốc tế và Công vụ Watson, Đại học Brown, ước tính Mỹ chi thêm khoảng 10 tỷ USD cho viện trợ an ninh và các hoạt động quân sự tại khu vực Trung Đông trong hai năm.