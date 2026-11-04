'Ông trùm' xe điện thế giới đón tin buồn từ Đông Nam Á

Indonesia hiện là nhà sản xuất niken lớn nhất thế giới, chiếm hơn một nửa sản lượng toàn cầu. Tuy nhiên, tình trạng hạn hán nghiêm trọng do lượng mưa suy giảm đang ảnh hưởng đến hoạt động của các nhà máy lọc niken, đặc biệt là những cơ sở sử dụng công nghệ lọc axit áp suất cao (HPAL) vốn cần lượng nước lớn để xử lý quặng và thu hồi kim loại.

Một cơ sở sản xuất chủ lực tại tỉnh Trung Sulawesi do Nickel Industries, doanh nghiệp có trụ sở tại Sydney (Australia), vận hành đã phải thu hẹp đáng kể hoạt động. Theo công ty, nhà máy xử lý axit hiện chỉ hoạt động ở mức 30% công suất, giảm so với mức 50% trước đó.

Công ty phân tích thị trường CRU Group dự báo tình trạng cắt giảm sản lượng có thể lan rộng ra toàn ngành và kéo dài đến hết tháng 10. Theo đánh giá của tổ chức này, nhiều cơ sở HPAL khác cũng đối mặt với tình trạng thiếu nước tương tự, trong khi thường sử dụng chung hạ tầng, khiến nguy cơ phải tạm thời giảm công suất gia tăng.

Niken là vật liệu quan trọng cấu thành nên pin xe điện.

Hệ quả là sản lượng niken dùng để sản xuất kết tủa hydroxit hỗn hợp (MHP) tại các nhà máy lọc dầu Indonesia có thể giảm xuống khoảng 370.000 tấn trong nửa cuối năm, thấp hơn mức 400.000 tấn dự báo trước đó. MHP là sản phẩm trung gian quan trọng trong quá trình sản xuất vật liệu pin.

Tình trạng hạn hán tại Indonesia trở nên nghiêm trọng hơn do hiện tượng El Nino mạnh trong mùa hè. Với vị trí chiếm hơn 50% sản lượng niken toàn cầu, bất kỳ gián đoạn nào tại quốc gia này đều có thể tạo ra tác động đáng kể đối với nguồn cung nguyên liệu phục vụ ngành pin.

Đáng chú ý, ngành công nghiệp niken Indonesia có mối liên hệ chặt chẽ với các nhà đầu tư Trung Quốc. Theo ước tính của Trung tâm Nghiên cứu Quốc phòng Cao cấp có trụ sở tại Mỹ, khoảng 75% ngành công nghiệp tinh luyện niken của Indonesia có vốn đầu tư từ Trung Quốc.

Ông Siwage Dharma Negara, đồng điều phối viên Chương trình Nghiên cứu Indonesia tại Viện ISEAS – Yusof Ishak (Singapore) cho biết, các nhà đầu tư Trung Quốc có mức độ hiện diện đáng kể trong lĩnh vực khai thác và chế biến niken bằng công nghệ HPAL tại Indonesia. Tình trạng hạn hán đã làm phát sinh chi phí sản xuất và thu hẹp lợi nhuận của các doanh nghiệp này.

Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), Trung Quốc hiện chiếm khoảng 80% sản lượng pin xe điện toàn cầu. Do đó, những biến động trong nguồn cung niken từ Indonesia có thể tạo thêm áp lực đối với chuỗi cung ứng nguyên liệu phục vụ các nhà sản xuất pin.

Không chỉ chịu ảnh hưởng từ thời tiết, các nhà máy HPAL tại Indonesia cũng đối mặt với những thách thức về nguồn cung và nguy cơ gián đoạn hoạt động do các quy định về môi trường, an toàn ngày càng chặt chẽ. Báo cáo tháng 8 của Trường Nghiên cứu Quốc tế S. Rajaratnam thuộc Đại học Công nghệ Nanyang (Singapore) đã đề cập đến những rủi ro này đối với các nhà đầu tư Trung Quốc.

Theo ông Negara, các doanh nghiệp Trung Quốc nhiều khả năng vẫn tiếp tục duy trì hoạt động tại Indonesia bởi vai trò quan trọng của quốc gia này đối với ngành công nghiệp pin. Tuy nhiên, những khó khăn hiện tại có thể khiến họ trì hoãn kế hoạch mở rộng dự án mới và tập trung cải thiện hiệu quả vận hành các cơ sở hiện có.