Giá xăng giảm tiếp hơn 1.000 đồng/lít

Trong công bố điều hành giá xăng dầu vào tối nay (3/11), Liên Bộ Tài chính - Công Thương quyết định giảm giá bán xăng dầu trong nước. Cụ thể, giá xăng E5RON92 giảm 1.020 đồng/lít; xăng E10RON95-III giảm 928 đồng/lít. Trong khi đó, dầu diesel 0.05S giảm 1.370 đồng/lít; chỉ duy nhất dầu mazut 180CST 3.5S tăng 378 đồng/kg.

Sau điều hành, giá xăng dầu trong nước từ 22h00 từ 3/11 là:

- Xăng E5RON92: không cao hơn 23.203 đồng/lít - Xăng E10RON95-III: không cao hơn 23.231 đồng/lít - Dầu diesel: không cao hơn 28.876 đồng/lít - Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 23.974 đồng/kg

Tại kỳ điều hành này, Liên Bộ Tài chính - Công Thương thực hiện trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với xăng sinh học ở mức 700 đồng/lít; không trích lập đối với dầu diesel và dầu mazut. Trong khi đó, nhà điều hành không thực hiện chi với Quỹ Bình ổn giá xăng dầu.

Theo Bộ Công Thương, việc điều chỉnh giá xăng dầu trong tối nay đến từ việc giá thành phẩm xăng dầu thế giới những ngày qua giảm nhanh dẫn đến giá cơ sở mặt hàng xăng kỳ này giảm trên 10% so với kỳ trước liền kề.

Trước đó, trong phiên điều hành vào 0h00 ngày 1/11, Liên Bộ Tài chính - Công Thương thực hiện điều chỉnh giảm giá xăng E5RON92 ở mức 1.804 đồng/lít; xăng E10RON95-III giảm 1.575 đồng/lít. Mức giảm này đến từ việc Chính phủ đồng ý giảm thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng về mức 0%. Như vậy, qua hai lần điều chỉnh, giá hai loại xăng này giảm tổng cộng lần lượt 2.824 đồng/lít và 2.503 đồng/lít.

Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết ban hành quy định về thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng. Theo đó, Chính phủ đồng ý giảm thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng các loại về 0%. Quy định giảm thuế này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/11/2026 đến hết ngày 31/3/2027.

Trường hợp cần điều chỉnh (rút ngắn hoặc kéo dài) thời gian có hiệu lực của Nghị quyết này để đáp ứng yêu cầu về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh năng lượng, ổn định thị trường xăng, dầu, Bộ Công Thương có ý kiến đề xuất gửi Bộ Tài chính để trình Chính phủ xem xét, quyết định.

Trước Nghị quyết của Chính phủ, theo Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và các văn bản hướng dẫn, mặt hàng xăng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt ở mức: Xăng khoáng 10%, xăng E5 8%, xăng E10 7%.