Bích Phương, SOOBIN, Quang Hùng MasterD, Da LAB, cùng hơn 30 nghệ sĩ sắp góp mặt trong 1 chuỗi sự kiện SVĐ quốc gia Mỹ Đình

Ngày 7-8/11 tới, Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) sẽ trở thành địa điểm tổ chức Liên Quân 10 Fest – Thập niên gắn kết. Đây là sự kiện kỷ niệm 10 năm Liên Quân Mobile tại Việt Nam, được tổ chức với quy mô lớn, kết hợp giải đấu thể thao điện tử chuyên nghiệp và đại nhạc hội quy tụ hơn 30 nghệ sĩ.

Trong danh sách nghệ sĩ tham gia có nhiều cái tên quen thuộc với khán giả như Bích Phương, SOOBIN, Quang Hùng MasterD, Phùng Khánh Linh và Da LAB. Chương trình đại nhạc hội sẽ diễn ra vào ngày 8/11, hứa hẹn mang đến những màn trình diễn âm nhạc kết hợp công nghệ sân khấu và các yếu tố hình ảnh lấy cảm hứng từ thế giới Liên Quân Mobile.

Theo thông tin từ ban tổ chức, sân khấu sự kiện được đầu tư với chiều cao 36 m, hệ thống màn hình LED có tổng diện tích 2.000 m² cùng 2.500 đèn chiếu sáng. Bên cạnh các tiết mục biểu diễn, chương trình còn có đoàn diễu hành gồm 300 người hóa trang nghệ thuật, tạo không khí lễ hội cho người tham dự.

Sự kiện dự kiến thu hút khoảng 40.000 người trong hai ngày diễn ra sự kiện.

Không chỉ có âm nhạc, Liên Quân 10 Fest còn là dịp để cộng đồng người chơi theo dõi những trận đấu quan trọng nhất của Đấu Trường Danh Vọng Mùa Đông 2026.

Mở màn vào ngày 7/11 là Chung kết Quốc gia Đấu Trường Danh Vọng Mùa Đông 2026, với sự góp mặt của ba đội tuyển Saigon Phantom, FPT Polytechnic và BOOM Esports. Theo lịch thi đấu, Saigon Phantom và BOOM Esports sẽ đối đầu tại chung kết nhánh thua để tìm ra đội tuyển cuối cùng bước vào Chung kết tổng, tranh chức vô địch với FPT Polytechnic.

Những trận đấu quyết định này cũng được kết hợp với các màn trình diễn của nghệ sĩ Rap/Hip-hop, tạo sự giao thoa giữa không khí thi đấu thể thao điện tử và hoạt động giải trí trực tiếp.

Sang ngày 8/11, tâm điểm chuyển sang đại nhạc hội kỷ niệm 10 năm Liên Quân Mobile. Hai hoạt động được thiết kế thành hai ngày hội riêng biệt, hướng tới cả cộng đồng người chơi Esports lẫn khán giả yêu âm nhạc.

Được phát hành tại Việt Nam từ năm 2016, Liên Quân Mobile đã xây dựng cộng đồng người chơi và hệ thống giải đấu chuyên nghiệp trong suốt một thập kỷ. Đấu Trường Danh Vọng cũng bước sang mùa giải thứ 10 trong năm 2026, với sự tham gia của 9 đội tuyển.





