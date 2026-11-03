Yaris Cross vẫn là xe Toyota bán chạy nhất Việt Nam nhưng Hilux mới gây bất ngờ nhất trong tháng 10

Toyota Việt Nam (TMV) vừa công bố kết quả kinh doanh tháng 10/2026 với tổng doanh số đạt 6.357 xe, bao gồm cả thương hiệu Lexus. Trong đó, Toyota đóng góp 6.132 xe, giảm 803 xe so với tháng 9/2026, tương đương mức giảm 11,6%. Lexus đạt 225 xe, tăng 46 xe so với tháng trước.

Doanh số Toyota Việt Nam giảm nhẹ. Nguồn số liệu: Toyota Việt Nam

Xét riêng thương hiệu Toyota, doanh số xe lắp ráp trong nước đạt 1.179 chiếc, trong khi xe nhập khẩu nguyên chiếc đạt 4.953 chiếc. Lũy kế 10 tháng đầu năm 2026, Toyota đã bán hơn 62.100 xe tại Việt Nam, tăng 8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Toyota Yaris Cross tiếp tục dẫn đầu doanh số toàn hãng. Ảnh: Đại lý

Yaris Cross tiếp tục là mẫu xe bán chạy nhất của Toyota trong tháng 10 với 1.327 xe được bàn giao. Tuy nhiên, kết quả này giảm 472 xe so với tháng trước, tương đương mức giảm 26,2%. Innova Cross đứng thứ hai với 1.078 xe, giảm 383 xe so với tháng 9, cũng tương ứng mức giảm 26,2%.

Điểm đáng chú ý trong bảng doanh số tháng 10 là sự tăng trưởng của Hilux. Mẫu bán tải này đạt 941 xe, tăng 515 xe so với tháng trước, tương đương mức tăng 120,9%. Kết quả này giúp Hilux vươn lên vị trí thứ ba trong danh sách xe Toyota bán chạy nhất tháng, vượt qua Corolla Cross và Vios.

Toyota Hilux là điểm sáng duy nhất của hãng. Ảnh: Đại lý

Ở chiều ngược lại, Corolla Cross đạt 757 xe, giảm 109 xe so với tháng 9. Vios bán được 659 xe, giảm 99 xe, trong khi Veloz Cross đạt 498 xe, giảm 104 xe. Land Cruiser FJ ghi nhận 99 xe được bàn giao, thấp hơn mức 151 xe của tháng trước.

Toyota hybrid hạ nhiệt

Trong nhóm xe hybrid, Toyota bán được 1.478 xe trong tháng 10, giảm 343 xe so với tháng 9, tương đương mức giảm 18,8%. Innova Cross Hybrid đóng góp 467 xe, giảm 163 xe. Yaris Cross Hybrid đạt 274 xe, giảm 139 xe. Corolla Cross Hybrid là mẫu xe có mức biến động thấp hơn khi đạt 587 xe, giảm 29 xe so với tháng trước. Nhóm các mẫu hybrid khác đóng góp 150 xe, so với 162 xe trong tháng 9.

Tất cả những mẫu xe có phân phối bản hybrid của Toyota đều ghi nhận doanh số giảm. Nguồn số liệu: Toyota Việt Nam

Tính chung, xe hybrid chiếm khoảng 24,1% tổng doanh số Toyota trong tháng 10, thấp hơn mức 26,3% của tháng trước. Dù doanh số giảm theo tháng, lũy kế 10 tháng đầu năm 2026, hãng đã bán hơn 12.659 xe hybrid tại Việt Nam, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái.