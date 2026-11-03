Tháng 11 - Mazda ưu đãi đến 100% phí trước bạ, quà tặng đặc biệt

Tại Việt Nam, Mazda được đông đảo khách hàng tin yêu và lựa chọn nhờ chất lượng Nhật Bản bền bỉ, giá bán dễ tiếp cận, chế độ bảo hành chính hãng 5 năm hoặc 150.000 km tại hơn 110 showroom toàn quốc. Sức hút của thương hiệu Mazda được bảo chứng qua doanh số lũy kế hơn 340.000 xe tại Việt Nam, với các mẫu CX-5, CX-8, Mazda2 và Mazda3 liên tục dẫn đầu phân khúc.

Đáp ứng nhu cầu mua sắm ô tô tăng cao dịp lễ, Tết, trong tháng 11, Mazda áp dụng nhiều ưu đãi cho khách hàng lựa chọn, giúp tối ưu chi phí sở hữu xe và sẵn sàng cho những hành trình mới.

Mazda chất lượng Nhật Bản bền bỉ – Ưu đãi đến 100% phí trước bạ

CX-5 – SUV quốc dân sang trọng, ưu đãi 100% phí trước bạ. Với doanh số lũy kế vượt 140.000 xe tại Việt Nam và hơn 1.500 xe bán ra chỉ trong tháng 10/2026, CX-5 tiếp tục giữ vị trí top đầu phân khúc C-SUV, liên tục góp mặt trong nhóm xe bán chạy nhất toàn thị trường.

CX-5 ưu đãi 100% phí trước bạ.

CX-8 – SUV 7 chỗ rộng rãi hàng đầu phân khúc, ưu đãi 50% phí trước bạ, giá bán từ 889 triệu đồng

Mẫu D-SUV đáp ứng nhu cầu của các gia đình với không gian thư thái, tiện nghi cao cấp và chất lượng hoàn thiện chuẩn Nhật Bản.

CX-8 ưu đãi 50% phí trước bạ, giá từ 889 triệu đồng.

Ở nhóm xe đô thị, SUV CX-3 có giá ưu đãi từ 499 triệu đồng, mức giá tốt bậc nhất từ trước đến nay. Mazda3 và CX-30 thế hệ 7G được ưu đãi đến 50 triệu đồng, giá sau ưu đãi từ 559 triệu đồng. Mazda2 Sedan được ưu đãi 100% phí trước bạ, giá bán từ 394 triệu đồng.

Bên cạnh ưu đãi theo từng mẫu xe, khách hàng còn có cơ hội nhận thêm nhiều ưu đãi hấp dẫn, quà tặng đặc biệt tại hệ thống showroom Mazda toàn quốc.

Mazda Japanese Premium – Lô xe đợt 2 sẵn sàng bàn giao

SUV Hybrid CX-60 lăn bánh trên đường phố Việt Nam.

Ở nhóm sản phẩm cao cấp, lô xe đợt 2 gồm SUV Hybrid CX-60, CX-90 và MX-5 Miata sẵn sàng bàn giao trong tháng 11. Nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản, các mẫu xe hội tụ tinh hoa chế tác Mazda Japanese Premium, mang đến trải nghiệm cao cấp cho chủ sở hữu. Khách hàng mua xe còn có cơ hội nhận đặc quyền cao cấp cùng chế độ bảo hành chính hãng 5 năm hoặc 150.000 km.

SUV Hybrid cỡ lớn CX-90 vận hành thuần điện EV trong đô thị.

Ưu đãi áp dụng trong tháng 11, tùy theo mẫu xe, phiên bản và thị trường.