Việt Nam có một ‘nữ đại gia' sang Nga xây dựng đế chế sữa: Xây nhà máy 1.000 tấn/ngày, làm trang trại nuôi 12.000 con bò

Từ một doanh nghiệp phát triển ngành sữa trong nước, Tập đoàn TH đang mở rộng hoạt động sang thị trường Nga thông qua mô hình kết hợp trang trại bò sữa, vùng nguyên liệu và nhà máy chế biến. Dự án được triển khai tại nhiều địa phương, trong đó có Moscow, Kaluga và vùng Primorsky ở Viễn Đông.

Bà Thái Hương, nhà sáng lập Tập đoàn TH và Chủ tịch Hội đồng Chiến lược của tập đoàn, là người định hướng chiến lược đầu tư này. Dự án được khởi động từ năm 2018, hướng tới xây dựng chuỗi sản xuất sữa khép kín tại Nga, từ chăn nuôi bò, cung cấp nguyên liệu đến chế biến thành phẩm.

Theo báo cáo của Tập đoàn TH, doanh nghiệp đã phát triển đàn bò sữa tại tỉnh Kaluga lên 3.300 con. Tại tỉnh Moscow, quy mô đàn bò đạt gần 2.800 con. Đây là hai địa bàn đã được TH triển khai hoạt động chăn nuôi và phát triển cơ sở sản xuất từ những giai đoạn đầu của dự án.

Nhà máy tại Kaluga đã đi vào vận hành

Một dấu mốc quan trọng trong quá trình đầu tư của TH tại Nga là việc đưa nhà máy chế biến sữa tại tỉnh Kaluga vào hoạt động ngày 11/5/2025. Nhà máy được xây dựng trên diện tích gần 15 ha, nằm trong khu công nghiệp thuộc vùng kinh tế đặc biệt Kaluga, huyện Borovsk, cách Moscow khoảng 100 km.

Nhà máy có công suất thiết kế 1.000 tấn sữa/ngày, trong đó giai đoạn đầu đạt 500 tấn/ngày. Nguyên liệu đầu vào được cung cấp từ các trang trại bò sữa của TH tại Moscow và Kaluga.

Việc nhà máy đi vào hoạt động đánh dấu bước chuyển từ cung cấp sữa nguyên liệu sang chế biến thành phẩm ngay tại thị trường sở tại. Trước đó, sữa tươi từ các trang trại của TH tại Nga được bán cho một số doanh nghiệp chế biến sữa lớn tại nước này.

Nhà máy sản xuất nhiều dòng sản phẩm, từ sữa tươi thanh trùng, tiệt trùng đến sữa chua, kefir, ryazhenka, bơ, phô mai và kem. Danh mục sản phẩm được phát triển theo khẩu vị tiêu dùng tại Nga, đồng thời hướng tới khả năng xuất khẩu sang các thị trường khác.

Mở rộng sang vùng Viễn Đông với 13.000 ha đất

Bên cạnh Moscow và Kaluga, TH đang triển khai một dự án khác tại vùng Primorsky, thuộc khu vực Viễn Đông của Nga. Đây là địa bàn có quỹ đất nông nghiệp lớn, nhưng một số khu vực cần được cải tạo trước khi đưa vào sản xuất.

Theo thông tin Tập đoàn TH công bố, dự án tại Primorsky có kế hoạch phát triển vùng nguyên liệu khoảng 13.000 ha, xây dựng trang trại với tổng đàn dự kiến 12.000 con bò, trong đó có 6.000 bò sữa, cùng nhà máy chế biến sữa công suất 250 tấn/ngày.

Doanh nghiệp đã triển khai khai hoang đất để phục vụ trồng cỏ và phát triển nguồn thức ăn cho đàn bò. Trước đó, TH cũng tổ chức trồng đậu tương tại khu vực này. Ngoài cây cỏ làm thức ăn chăn nuôi, kế hoạch sản xuất nông nghiệp còn đề cập đến đậu tương và một số loại cây trồng khác.

Dự án tại Primorsky được khởi công năm 2024 với tổng vốn đầu tư được công bố khoảng 19 tỷ ruble, tương đương hơn 5.200 tỷ đồng tại thời điểm đưa tin. Theo kế hoạch ban đầu, nhà máy chế biến sữa dự kiến đi vào hoạt động cuối năm 2027. Hoạt động tại Primorsky vẫn đang trong giai đoạn khai hoang 13.000 ha đất để trồng cỏ.

Theo tài liệu giới thiệu của Tập đoàn TH, chiến lược đầu tư tại Nga được công bố từ năm 2016 với tổng vốn dự kiến 2,7 tỷ USD trong 10 năm. Kế hoạch ban đầu hướng tới phát triển các tổ hợp trang trại và nhà máy chế biến tại nhiều địa phương, với quy mô đàn bò và công suất chế biến lớn.

Đến tháng 3/2026, những kết quả được cơ quan quản lý và doanh nghiệp xác nhận tập trung ở các trang trại tại Moscow, Kaluga, nhà máy chế biến tại Kaluga và dự án đang triển khai tại Primorsky. Việc đầu tư tại Nga cho thấy hướng đi của TH không chỉ dừng ở xuất khẩu sản phẩm từ Việt Nam mà còn xây dựng năng lực sản xuất ngay tại thị trường nước ngoài. Mô hình này giúp doanh nghiệp chủ động hơn về nguồn nguyên liệu, chế biến và phân phối, đồng thời giảm sự phụ thuộc vào hoạt động xuất khẩu thành phẩm từ trong nước.