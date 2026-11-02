Hết Sam Altman nhòm ngó RAM người dùng, đến lượt Jensen Huang nhòm ngó chảo chống dính trong bếp nhà bạn

Trong gian bếp của nhiều gia đình, chiếc chảo chống dính là món đồ quen thuộc đến mức ít ai để ý tới lớp phủ trơn láng trên bề mặt của nó. Lớp phủ chống dính được làm từ PTFE, một loại vật liệu mà phần lớn người tiêu dùng biết đến qua thương hiệu Teflon. Thế nhưng trong vài tuần gần đây, cái tên quen thuộc của căn bếp lại xuất hiện ở một nơi tưởng chừng chẳng liên quan: những cuộc bàn thảo về thế hệ phần cứng AI tiếp theo của NVIDIA.

Theo các nguồn tin từ CTEE, “gã khổng lồ” chip AI đang cân nhắc dùng PTFE để giải một trong những bài toán gây đau đầu bậc nhất của phần cứng AI hiện nay, đó là hiện tượng thất thoát tín hiệu khi dữ liệu phải chạy với tốc độ chóng mặt.

Khi tốc độ chạm trần

Để hiểu vì sao một vật liệu làm chảo lại được để mắt tới, cần nhìn vào giới hạn mà chip AI đang đối mặt. Các con chip hiện nay đã đẩy tốc độ truyền lên tới 200Gbps trên mỗi làn tín hiệu, và ở ngưỡng ấy, chỉ một chút nhiễu nhỏ cũng đủ làm suy giảm hiệu năng của cả hệ thống. Bài toán đặt ra cho các nhà sản xuất là làm sao giữ cho luồng dữ liệu trong máy chủ luôn thông suốt ở mức tối ưu.

Về lý thuyết, quang học đóng gói chung (co-packaged optics - CPO) là hướng đi được kỳ vọng, nhưng công nghệ này vẫn chưa sẵn sàng. Trong khi chờ đợi, cải tiến chính tấm bo mạch in trở thành giải pháp trực diện hơn cả mà ngành có thể triển khai lúc này.

Từ hội nghị OCP đến triển lãm TPCA

Câu chuyện bắt đầu rõ nét hơn khi NVIDIA giới thiệu bo mạch chuyển mạch NVLink mới nhất tại hội nghị OCP vào đầu tháng 10. Ngay sau đó, Teflon được đưa ra trình diễn tại triển lãm TPCA Show năm nay, cùng với thông tin cho rằng NVIDIA đang xem xét đưa PTFE vào sản phẩm của mình.

Lý do nằm ở đặc tính điện của vật liệu. PTFE hao phí năng lượng tín hiệu ít hơn nhiều so với các loại nhựa đang được dùng trong bo mạch hiện nay, nên nó khớp với mục tiêu mà NVIDIA theo đuổi. Các nguồn tin trong ngành cho biết công ty dự định dùng vật liệu này cho bo chuyển mạch Rubin Ultra, hoặc cho một tấm mạch giữa trực giao (orthogonal mid-plane) thế hệ mới. Nếu thành công, việc chuyển mạch tốc độ cao sẽ diễn ra ngay trên bo mạch in, thay vì phải đi qua hệ thống cáp đồng chằng chịt và phức tạp như hiện nay.

Một nhà phân tích còn đưa ra lập luận mạnh tay hơn: khi bo mạch đã lên tới hơn 70 lớp, ngay cả vật liệu M9 cao cấp cũng trở nên đuối sức, và Teflon vì thế là lựa chọn hợp lý.

Vì sao suốt nhiều năm, Teflon chỉ quanh quẩn ở ăng-ten

PTFE vốn có lý lịch khá đáng nể. Nhờ những đặc tính riêng, nó từng được dùng trong radar quân sự, vệ tinh và hệ thống radar hỗ trợ lái xe (ADAS) trên ô tô. Dẫu vậy, phạm vi ứng dụng của nó gần như bó hẹp trong các linh kiện dạng ăng-ten, và nguyên nhân đến từ chính những đánh đổi của vật liệu.

Đặc tính chống dính làm nên tên tuổi của Teflon trong căn bếp lại trở thành nhược điểm khi bước vào nhà máy. Vì bám dính kém với các vật liệu khác, PTFE khó có thể được xếp chồng thành những tấm bo mạch hàng chục lớp một cách đơn giản. Nó còn mỏng và mềm, nên việc gia công khó khăn và tốn kém hơn hẳn so với nhựa epoxy hay nhựa hydrocarbon, vốn là những vật liệu bám chặt khi gia nhiệt, khoan sạch và dễ mạ.

Theo ước tính của ngành, tỷ lệ thành phẩm tổng thể khi dùng PTFE hiện ở mức dưới 5%, và vật liệu này vẫn đang dừng ở giai đoạn sản xuất mẫu.

Teflon là tên thương mại của Polytetrafluoroethylene (PTFE), một loại polymer tổng hợp thuộc nhóm fluoropolymer gồm các nguyên tử Carbon (C) và Flo (F).

Tính “hai mặt” của Teflon khiến nhiều nhà cung cấp dè dặt, thậm chí hoài nghi. Một chủ tịch doanh nghiệp trong ngành được cho là đã đặt câu hỏi vì sao suốt 30 năm qua chưa ai dùng PTFE cho bo mạch in. Theo ông, NVIDIA hỏi đến vật liệu này có lẽ chỉ vì thị trường đang thiếu hụt các loại laminate cao cấp. Nhìn từ góc độ đó, khả năng PTFE trở thành vật liệu chủ đạo của ngành vẫn còn là dấu hỏi lớn.

Những bước chuẩn bị âm thầm

Dù vậy, chuỗi cung ứng có vẻ chưa muốn đứng ngoài cuộc chơi. Theo các nguồn tin, nhiều đối tác có tên trong danh sách của NVIDIA, gồm các nhà cung cấp từ Trung Quốc, Đài Loan (TQ) và Mỹ, đã thu về phần lớn số thiết bị có khả năng xử lý PTFE. Động thái ấy cho thấy họ đang chuẩn bị cho kịch bản vật liệu này thực sự bước vào dây chuyền sản xuất.

Một nhà phân tích dự báo nút thắt về gia công có thể được tháo gỡ trong vòng hai năm tới, dù câu trả lời rõ ràng về số phận của PTFE trong bo mạch AI có lẽ phải chờ đến khoảng giai đoạn 2028-2030.

Câu chuyện về Teflon phản ánh một thực tế của ngành AI: khi tốc độ tính toán chạm đến giới hạn vật lý, các kỹ sư buộc phải lục tìm lời giải ở cả những nơi ít ai ngờ tới. Một vật liệu từng gắn với những chiếc chảo chiên trứng giờ có thể trở thành mắt xích trong các trung tâm dữ liệu đắt đỏ, nếu nó vượt qua được tỷ lệ thành phẩm dưới 5% và sự hoài nghi tích tụ suốt ba thập kỷ.

Đôi khi, thứ giúp dữ liệu chạy nhanh hơn lại chính là thứ giúp quả trứng không dính chảo.