Từ 1/1/2027, cấm nhập khẩu điện thoại, máy tính, máy ảnh đã qua sử dụng

Từ ngày 1/1/2027, điện thoại di động, máy tính, máy ảnh, máy quay phim, màn hình cùng nhiều linh kiện điện tử đã qua sử dụng sẽ thuộc danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu vào Việt Nam theo quy định mới của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Bộ Khoa học và Công nghệ vừa ban hành Thông tư 63/2026, quy định danh mục sản phẩm công nghệ số, điện tử đã qua sử dụng cấm nhập khẩu vào Việt Nam. Thông tư có hiệu lực từ ngày 1/1/2027, với danh mục được phân loại cụ thể theo mã số hàng hóa (mã HS).

Theo phụ lục của thông tư, một trong những nhóm hàng đáng chú ý là máy tính, thiết bị xử lý dữ liệu tự động và các bộ phận chức năng thuộc nhóm mã HS 8470 và 8471. Như vậy, các loại máy tính và thiết bị xử lý dữ liệu đã qua sử dụng thuộc phạm vi mã hàng được quy định sẽ không được phép nhập khẩu.

Nhóm thiết bị viễn thông và truyền dẫn thông tin cũng nằm trong danh mục này. Cụ thể, điện thoại thông minh, điện thoại di động và các thiết bị truyền, nhận âm thanh, hình ảnh, dữ liệu qua mạng hữu tuyến hoặc không dây thuộc nhóm mã HS 8517.

Ngoài điện thoại và máy tính, danh mục còn bao gồm nhiều thiết bị điện tử phổ biến khác như micro, loa, tai nghe, thiết bị khuếch đại âm thanh; máy ảnh kỹ thuật số, máy quay phim, camera truyền hình; thiết bị thu phát sóng vô tuyến, ra đa, thiết bị dẫn đường và điều khiển từ xa bằng sóng vô tuyến.

Các loại màn hình, máy chiếu, thiết bị thu hình cùng một số sản phẩm điện tử khác cũng thuộc diện cấm nhập khẩu nếu nằm trong các mã HS tương ứng.

Đáng chú ý, quy định không chỉ áp dụng với thiết bị hoàn chỉnh mà còn mở rộng sang các bộ phận, phụ kiện, cụm linh kiện và linh kiện điện tử đã qua sử dụng của những sản phẩm thuộc danh mục.

Ngay cả những sản phẩm đã được tân trang, sửa chữa hoặc thay thế linh kiện để có chức năng, chất lượng và hình thức tương đương hàng mới vẫn bị cấm nhập khẩu nếu mang mã HS thuộc danh mục quy định.

Có ngoại lệ với một số thiết bị phục vụ ngành bán dẫn

Đối với lĩnh vực công nghiệp bán dẫn, Thông tư 63/2026 có quy định riêng về dây chuyền công nghệ, máy móc, thiết bị và công cụ đã qua sử dụng.

Theo đó, thiết bị phục vụ trực tiếp các dự án đầu tư sản xuất, đóng gói, kiểm thử vi mạch bán dẫn hoặc hoạt động đào tạo, nghiên cứu và phát triển sản phẩm, dịch vụ công nghệ số có thể được phép nhập khẩu nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định pháp luật và không thuộc danh mục cấm.

Điều này đồng nghĩa không phải mọi máy móc, thiết bị điện tử cũ đều bị cấm nhập khẩu từ năm 2027. Tuy nhiên, doanh nghiệp không mặc nhiên được phép đưa thiết bị đã qua sử dụng vào Việt Nam chỉ vì mục đích sản xuất, nghiên cứu hoặc giảng dạy.

Thông tư cũng quy định cách xác định phạm vi hàng hóa bị cấm dựa trên cấp độ mã HS. Nếu danh mục ghi nhóm mã HS 4 chữ số, lệnh cấm áp dụng đối với toàn bộ các mã HS 8 chữ số thuộc nhóm đó. Với phân nhóm 6 chữ số, lệnh cấm áp dụng cho các mã HS 8 chữ số tương ứng. Trường hợp quy định cụ thể mã HS 8 chữ số, chỉ những mặt hàng mang mã này mới thuộc diện cấm.

Thông tư 63/2026 chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2027. Đối với hàng hóa đã được cơ quan có thẩm quyền cho phép nhập khẩu trước thời điểm này, việc nhập khẩu vẫn được tiếp tục thực hiện theo nội dung và thời hạn của văn bản cho phép.