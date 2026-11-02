Việt Nam có một ‘đại gia' sang Lào trồng 2.500 ha cao su: Tuyển lao động thu nhập tối thiểu 15 triệu đồng/tháng, mở rộng thêm trồng cà phê

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Sau 20 năm đầu tư tại tỉnh Sekong, Lào, Tổng công ty PISICO Bình Định – CTCP đã phát triển vùng cao su khoảng 2.500 ha, toàn bộ diện tích được đưa vào khai thác. Từ năm 2025, doanh nghiệp tiếp tục mở rộng sang cây cà phê với gần 500 ha, đồng thời tuyển thêm nhân sự kỹ thuật phục vụ hoạt động sản xuất tại địa phương.

Dự án được triển khai thông qua Công ty TNHH MTV Lào BIDINA, đơn vị trực thuộc PISICO. Theo thông tin công bố trên website chính thức của doanh nghiệp ngày 19/8/2026, BIDINA bắt đầu đầu tư trồng cao su và cây công nghiệp tại tỉnh Sekong từ năm 2006, với số vốn ban đầu 24 triệu USD. Qua các giai đoạn mở rộng, tổng vốn đầu tư được công bố đã tăng lên khoảng 45 triệu USD.

Hiện BIDINA quản lý khoảng 2.500 ha cao su tại hai huyện Thả Tèng và Lamam. Toàn bộ diện tích đã bước vào giai đoạn khai thác, tạo vùng nguyên liệu tập trung cho hoạt động sản xuất của doanh nghiệp tại Nam Lào.

Sau khi phát triển vùng cao su, BIDINA bắt đầu mở rộng sang cây cà phê từ năm 2025 với diện tích gần 500 ha. Theo PISICO, diện tích cà phê mới trồng đang trong quá trình sinh trưởng và phát triển. Doanh nghiệp chưa công bố sản lượng thu hoạch, năng suất bình quân hay kế hoạch đưa diện tích này vào kinh doanh.

Tuyển thêm nhân sự kỹ thuật làm việc tại Lào

Hoạt động sản xuất tại dự án cũng kéo theo nhu cầu bổ sung nhân lực. Theo thông báo đăng trên website chính thức ngày 14/9/2026, PISICO tuyển tổng cộng 16 nhân sự làm việc tại Công ty TNHH MTV Lào BIDINA, tỉnh Sekong.

Trong số này có 2 kỹ thuật viên nông nghiệp/trồng trọt, 2 kỹ thuật viên nhân giống và quản lý vườn ươm cà phê, 2 kỹ thuật viên điện nước và 10 lao động phổ thông.

Đối với nhóm kỹ thuật, doanh nghiệp yêu cầu ứng viên có ít nhất 2 năm kinh nghiệm tùy vị trí; người biết tiếng Lào được ưu tiên. Mức thu nhập được công bố từ 15 triệu đồng/30 ngày đối với lao động phổ thông và tối thiểu 17 triệu đồng/30 ngày đối với các vị trí kỹ thuật. Người lao động còn được hưởng các chế độ bảo hiểm, nghỉ phép, thưởng lễ Tết và lương tháng 13 theo chính sách của doanh nghiệp.

Đáng chú ý, trong đợt tuyển dụng này, PISICO có nhu cầu riêng đối với nhân sự phụ trách nhân giống và quản lý vườn ươm cà phê. Điều này cho thấy doanh nghiệp đang bổ sung nguồn lực kỹ thuật cho khâu sản xuất cây giống và chăm sóc vùng trồng, bên cạnh hoạt động khai thác cao su hiện hữu.

Theo thông tin PISICO cập nhật tháng 8/2026, BIDINA đang tạo việc làm thường xuyên cho hơn 1.800 lao động Lào và hơn 70 lao động Việt Nam. Đây là lực lượng lao động tham gia hoạt động tại dự án, không chỉ riêng đợt tuyển dụng 16 vị trí nói trên.

Vốn đầu tư tăng gần gấp đôi sau 20 năm

Theo PISICO, dự án tại Sekong có vốn đầu tư ban đầu 24 triệu USD, sau nhiều giai đoạn mở rộng đã nâng tổng vốn lên khoảng 45 triệu USD. Như vậy, quy mô vốn được công bố hiện nay cao hơn khoảng 87,5% so với mức ban đầu.

Tại hội nghị hợp tác giữa tỉnh Gia Lai và các tỉnh Nam Lào ngày 29/3/2026, bà Đồng Thị Ánh, Chủ tịch HĐQT PISICO, cho biết doanh nghiệp đã trồng và đưa vào khai thác hơn 2.400 ha cao su, đồng thời đang trồng 500 ha cà phê tại Sekong.

Không chỉ duy trì hoạt động của BIDINA, PISICO còn tính đến việc mở rộng đầu tư tại Lào. Tại chương trình hợp tác giữa tỉnh Gia Lai và bốn tỉnh Nam Lào gồm Attapeu, Champasak, Salavan và Sekong cuối tháng 3/2026, doanh nghiệp đã ký biên bản ghi nhớ với Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Sekong về việc nghiên cứu cơ hội đầu tư trong lĩnh vực cây công nghiệp, nông nghiệp và khai thác khoáng sản, với tổng giá trị dự kiến khoảng 1.500 tỷ đồng.

PISICO là doanh nghiệp đa ngành có trụ sở tại Gia Lai, hoạt động trong các lĩnh vực chế biến lâm sản xuất khẩu, đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp, bất động sản, thương mại – dịch vụ, logistics và nông nghiệp.

Hoạt động đầu tư của PISICO diễn ra trong bối cảnh Lào tiếp tục là địa bàn quan trọng của các doanh nghiệp Việt Nam trong lĩnh vực nông nghiệp. Sau hai thập kỷ đầu tư, vùng cao su đã chuyển sang giai đoạn khai thác, trong khi diện tích cà phê vẫn cần thời gian để trưởng thành. Hiệu quả dài hạn của dự án sẽ phụ thuộc vào năng suất vườn cây, chi phí lao động và vận hành, khả năng chế biến cũng như đầu ra của sản phẩm.