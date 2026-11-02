Lấn sân sang thị trường quy mô 10 tỷ USD, Tasco bắt tay một tập đoàn Trung Quốc đưa sản phẩm được coi là 'báu vật Himalaya' vào Việt Nam

Công ty TNHH Sinh phẩm và Dược phẩm Tasco (Tasco Pharma), đơn vị thuộc Tập đoàn Tasco, đang mở rộng danh mục sản phẩm chăm sóc sức khỏe thông qua hợp tác với thương hiệu HEC life+ của Trung Quốc.

Theo thông tin công bố từ các bên, Tasco Pharma là đối tác phân phối độc quyền các sản phẩm đông trùng hạ thảo HEC life+ tại Việt Nam. Các sản phẩm được phát triển dựa trên sự kết hợp giữa nguyên liệu đông trùng hạ thảo, công nghệ chế biến và quy trình kiểm soát chất lượng.

Danh mục sản phẩm đang được Tasco Pharma giới thiệu gồm 6 mặt hàng, chia thành ba dòng chính. Trong đó, dòng Silver có các quy cách 3g, 10g và 50g; dòng Gold có quy cách 10g; dòng Fresh Locked có các quy cách 8g và 30g.

Ở dòng Fresh Locked 30g, sản phẩm được đóng gói theo hộp gồm 6 ống, mỗi ống chứa 12 con đông trùng hạ thảo. Sản phẩm được sản xuất tại Quảng Đông, Trung Quốc.

HEC life+ là thương hiệu chăm sóc sức khỏe thuộc HEC Group, tập đoàn được thành lập năm 1997, hoạt động trong các lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, dược sinh học và vật liệu điện tử mới. Tập đoàn hiện có gần 30.000 nhân sự trên toàn cầu, sở hữu hai doanh nghiệp niêm yết và vận hành 7 cơ sở nghiên cứu, phát triển và sản xuất tại Trung Quốc.

Theo thông tin do HEC công bố, tập đoàn đã dành gần hai thập kỷ nghiên cứu hoạt động nuôi trồng và nhân giống đông trùng hạ thảo, hướng tới ứng dụng công nghệ vào phát triển loại nguyên liệu vốn được biết đến với độ quý hiếm trong y học cổ truyền.

Về phía Tasco Pharma, doanh nghiệp định hướng phát triển hoạt động kinh doanh dược phẩm thông qua nhập khẩu, phân phối, nghiên cứu phát triển và từng bước xây dựng năng lực sản xuất trong nước. Việc bổ sung danh mục đông trùng hạ thảo HEC life+ giúp doanh nghiệp mở rộng sang nhóm sản phẩm chăm sóc sức khỏe có nguồn gốc từ dược liệu.

Năm 2025, thị trường dược phẩm của Việt Nam có quy mô 234.800 tỷ đồng (khoảng 9,1 tỷ USD), theo số liệu từ Vinapharm trong khi thị trường thực phẩm bổ sung sức khỏe đạt khoảng 22.500 tỷ đồng (900 triệu USD). Trong bối cảnh nhu cầu đối với các sản phẩm chăm sóc sức khỏe ngày càng đa dạng, hợp tác với các thương hiệu quốc tế là một hướng đi để Tasco Pharma mở rộng danh mục hàng hóa và tiếp cận thêm các phân khúc người tiêu dùng tại Việt Nam.