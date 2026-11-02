CEO của sàn giao dịch tiền điện tử lớn thứ 6 thế giới nói về kế hoạch tiến vào Đông Nam Á

Cuối tháng 10, Bitget thông báo sẽ tiến vào thị trường Thái Lan thông qua kế hoạch mua lại GMO-Z.com Crytonomics - một sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số có trụ sở tại Bangkok. Bà Gracy Chen - CEO của sàn giao dịch tiền điện tử lớn thứ 6 thế giới - cho biết họ cũng đang để mắt tới các thị trường Đông Nam Á khác như Indonesia, Việt Nam.

"Nhiều quốc gia Đông Nam Á đã bắt đầu triển khai các quy định liên quan đến tiền điện tử cho giai đoạn 2025-2026", bà cho hay. "Đối với khu vực châu Á nói chung, nếu có cơ chế cấp phép phù hợp cùng những đối tác tiềm năng, chúng tôi sẵn sàng thảo luận", bà cho hay.

Tuy nhiên, Bitget không quan tâm đến Singapore hay Hong Kong – 2 trung tâm tài chính châu Á từng nhiều lần nỗ lực thu hút các công ty tiền điện tử. "Singapore là một thị trường tương đối nhỏ trong khi chi phí tuân thủ lại khá cao", bà cho hay.

Trong buổi chia sẻ với Fortune, bà Chen hé lộ đang lên kế hoạch đưa Bitget lên sàn thông qua đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) trong vòng 5 năm tới. "Tôi có thể dùng cụm từ 'thiên thời, địa lợi, nhân hòa'. Chúng tôi cần những điều kiện thuận lợi và một môi trường cởi mở với tiền điện tử để có thể hoạt động hiệu quả", bà chen chia sẻ.

Cũng trong buổi chia sẻ này, CEO Bitget khẳng định hãng vẫn giữ kế hoạch tiến vào thị trường Mỹ trước năm 2027, bất chấp việc các dự luận nhằm thiết lập quy định rõ ràng hơn cho tiền điện tử và tài sản số đã bị đình trệ gần đây. "Việc gia nhập thị trường Mỹ vẫn là một phần trong chiến lược dài hạn của chúng tôi. Chúng tôi đang từng bước tiến tới mục tiêu đó".

Bà Chen cho hay từ năm 2025, bầu không khí chung xung quanh các quy định về tiền điện tử tại Mỹ đa trở nên thân thiện hơn nhiều. Bitget dự định ra mắt một trang web dành riêng cho thị trường Mỹ vào năm tới.

Tính đến tháng 11/2026, Bitget có khoảng hơn 120 triệu người dùng đăng ký, tổng khối lượng giao dịch đạt khoảng 258,9 tỷ USD – theo ghi nhận của CoinMarketCap – đứng thứ 6 trong số những sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới. Thị phần của Bitget đạt khoảng 5,36%.