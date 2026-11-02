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Huy động 59 kích thủy lực di dời nhà hát nặng 5.800 tấn: Nâng cao 1,7 m trong 6 ngày, dịch chuyển 66,4 m để nhường chỗ cho tuyến đường trên cao

| | Thị trường

Nhà hát hòa nhạc Thượng Hải, xây dựng năm 1930, nặng khoảng 5.260 tấn, được nâng bằng 59 kích thủy lực rồi dịch chuyển 66,4 m để nhường chỗ cho tuyến đường bộ trên cao.

Huy động 59 kích thủy lực di dời nhà hát nặng 5.800 tấn: Nâng cao 1,7 m trong 6 ngày, dịch chuyển 66,4 m để nhường chỗ cho tuyến đường trên cao - Ảnh 1.

Nhà hát hòa nhạc Thượng Hải (Shanghai Concert Hall) được di dời vào năm 2003 để nhường mặt bằng cho một tuyến đường trên cao. Thay vì phá dỡ công trình đã tồn tại hơn 70 năm, các kỹ sư lựa chọn phương án nâng toàn bộ tòa nhà khỏi nền móng cũ, sau đó dịch chuyển đến vị trí mới.

Công trình có trọng lượng khoảng 5.800 tấn Mỹ, tương đương khoảng 5.260 tấn. Để thực hiện quá trình này, đội ngũ thi công sử dụng 59 kích thủy lực, mỗi thiết bị có sức nâng 200 tấn, kết hợp 4 trạm bơm và hệ thống điều khiển trung tâm có thể lập trình.

Nhà hát hơn 70 năm tuổi được nâng khỏi nền móng bằng 59 kích thủy lực

Công trình ban đầu có tên Nanking Theatre, do kiến trúc sư Fan Wenzhao thiết kế và được xây dựng năm 1930 tại quận Hoàng Phố, Thượng Hải. Nhà hát đổi tên thành Beijing Cinema vào năm 1949, trước khi mang tên Shanghai Concert Hall từ năm 1959. Công trình có sức chứa 1.122 người.

Đến năm 2003, việc xây dựng tuyến đường trên cao tại khu vực khiến nhà hát phải chuyển đến vị trí khác. Do công trình có kết cấu móng hỗn hợp, phương án được lựa chọn là đúc một bệ bê tông cốt thép nặng khoảng 1.800 tấn bên dưới toàn bộ tòa nhà. Bệ này đóng vai trò như một khay đỡ, giúp tiếp nhận tải trọng của công trình trong quá trình nâng và di chuyển.

Huy động 59 kích thủy lực di dời nhà hát nặng 5.800 tấn: Nâng cao 1,7 m trong 6 ngày, dịch chuyển 66,4 m để nhường chỗ cho tuyến đường trên cao - Ảnh 2.

Nhà hát Thượng Hải thời điểm chuẩn bị được di dời.

Đơn vị thi công bố trí 59 kích thủy lực, mỗi kích có khả năng nâng 200 tấn, cùng 4 trạm bơm thủy lực. Toàn bộ hệ thống được kết nối với bộ điều khiển logic khả trình trung tâm (PLC), cho phép kiểm soát hoạt động nâng công trình tại nhiều vị trí.

Trong 6 ngày, các kích thủy lực nâng nhà hát lên cao 1,7 m so với nền móng ban đầu. Sau khi hoàn tất công đoạn này, công trình được chuyển sang hệ thống đường trượt để bắt đầu hành trình di dời.

Dịch chuyển 66,4 m trên 10 đường trượt bê tông trong 12 ngày

Sau khi được nâng lên, nhà hát được di chuyển theo phương ngang trên 10 đường trượt bằng bê tông. Toàn bộ hành trình dài 66,4 m được hoàn thành trong 12 ngày.

Quá trình di chuyển phải duy trì khả năng chịu tải của hệ thống đường trượt. Theo phương án kỹ thuật, các đường trượt chỉ có thể chịu được trọng lượng của nhà hát trong khoảng 10 ngày. Vì vậy, đội ngũ thi công lắp đặt thêm 10 xi lanh thủy lực lớn bên dưới công trình để tiếp nhận tải trọng, giảm áp lực lên hệ thống đường trượt.

Trong ngày đầu tiên, nhà hát chỉ dịch chuyển được chưa đầy 40 cm. Sau 5 ngày đầu, tổng quãng đường di chuyển mới đạt 3,5 m. Tốc độ được đẩy nhanh trong những ngày tiếp theo, có thời điểm đạt 2 m mỗi giờ. Quãng đường dài nhất công trình hoàn thành trong một ngày là 16,5 m.

Khi đến vị trí mới, nhà hát tiếp tục được nâng thêm 1,68 m để xây dựng hệ thống móng mới bên dưới. Tổng chi phí cho quá trình di dời được ghi nhận ở mức 6 triệu USD.

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Đức Minh

Việt Nam hàng ngày

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