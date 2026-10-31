Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phát hiện láng giềng Việt Nam huy động 198 chân robot, di dời công trình nặng 7.600 tấn trong 18 ngày mà không cần tháo dỡ

| | Thị trường

Điểm đáng chú ý là công trình không chỉ được dịch chuyển theo đường thẳng mà còn phải đi theo quỹ đạo cong, đồng thời xoay gần 21 độ để phù hợp với quy hoạch mặt bằng mới.

Phát hiện láng giềng Việt Nam huy động 198 chân robot, di dời công trình nặng 7.600 tấn trong 18 ngày mà không cần tháo dỡ - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Thay vì phá dỡ một ngôi trường có tuổi đời hơn 80 năm để nhường chỗ cho dự án thương mại mới, các kỹ sư Trung Quốc đã lắp đặt 198 trụ đỡ cơ khí bên dưới công trình, nâng toàn bộ tòa nhà lên và di chuyển gần 62 mét trong 18 ngày.

Công trình được di dời là Trường Tiểu học Lagena cũ, nằm tại quận Hoàng Phố, Thượng Hải. Tòa nhà có 5 tầng, được xây dựng từ năm 1935, nặng khoảng 7.600 tấn và có kết cấu hình chữ T.

Chiến dịch di dời hoàn tất ngày 15/10/2020, sau 18 ngày thi công. Theo các thông tin được Global Construction Review và Tập đoàn Xây dựng Thượng Hải công bố, tòa nhà đã được nâng khỏi nền móng, đặt trên hệ thống 198 trụ đỡ cơ khí và di chuyển đến vị trí mới cách địa điểm ban đầu khoảng 61,7 mét.

Điểm đáng chú ý là công trình không chỉ được dịch chuyển theo đường thẳng mà còn phải đi theo quỹ đạo cong, đồng thời xoay gần 21 độ để phù hợp với quy hoạch mặt bằng mới.

Hệ thống 198 trụ đỡ giúp tòa nhà di chuyển

Để thực hiện dự án, các kỹ sư đã lựa chọn công nghệ di dời bằng hệ thống cơ khí mô phỏng chuyển động bước đi của robot, thay vì sử dụng đường ray hoặc tháo rời công trình thành từng phần.

Theo Global Construction Review, đội ngũ kỹ thuật của Evolution Shift đã đào sâu bên dưới tòa nhà để lắp đặt 198 trụ đỡ. Hệ thống này được sử dụng để nâng công trình lên khoảng 70 cm, sau đó lần lượt thực hiện các chuyển động nâng, đỡ và tiến về phía trước.

Các trụ cơ khí hoạt động theo từng nhóm, luân phiên nâng đỡ và dịch chuyển, tạo ra chuyển động tương tự những bước đi. Nhờ đó, toàn bộ tòa nhà có thể được di chuyển mà không cần tháo dỡ kết cấu chính.

Lan Wuji, người sáng lập Evolution Shift và giám sát kỹ thuật dự án, từng ví hệ thống này như việc lắp thêm nạng cho một tòa nhà để nó có thể đứng lên và bước đi.

Công nghệ trên được phát triển từ năm 2018 và từng được ứng dụng trong một dự án di dời khác tại Thượng Hải, khi Chùa Ngọc Phật được dịch chuyển khoảng 31 mét.

Thách thức khi di chuyển công trình nặng 7.600 tấn

Không chỉ có trọng lượng lớn, Trường Tiểu học Lagena cũ còn sở hữu kết cấu hình chữ T không cân đối. Điều này khiến việc phân bổ tải trọng và kiểm soát độ ổn định trong quá trình di chuyển trở nên phức tạp.

Theo thông tin do Tập đoàn Xây dựng Thượng Hải công bố, phương án được lựa chọn phải bảo đảm công trình di chuyển theo một quỹ đạo cong, hoàn thành quãng đường 61,7 mét và xoay 20,97 độ mà không gây biến dạng ảnh hưởng đến kết cấu.

Khác với phương pháp di dời bằng đường ray, hệ thống trụ cơ khí cho phép điều chỉnh chuyển động của từng nhóm giá đỡ theo lộ trình được tính toán trước. Các kỹ sư có thể kiểm soát hướng dịch chuyển và tốc độ tiến lên, đáp ứng yêu cầu di chuyển một công trình có hình dạng không đồng đều.

Việc nâng toàn bộ tòa nhà lên khỏi nền móng cũng đòi hỏi tính toán kỹ lưỡng về khả năng chịu lực, độ ổn định và sự phân bố tải trọng. Mục tiêu là bảo toàn cấu trúc ban đầu trong suốt quá trình nâng, xoay và di chuyển.

Việc di dời Trường Tiểu học Lagena cũ cho thấy một hướng xử lý khác đối với các công trình lịch sử nằm trong khu vực phát triển đô thị. Thay vì buộc phải lựa chọn giữa bảo tồn và xây dựng mới, các giải pháp kỹ thuật cho phép một số công trình được giữ lại, đồng thời nhường không gian cho những dự án thương mại có quy mô lớn hơn.

Dừng thi công tuyến tàu cao tốc 500 km/h do chi phí đội lên gấp đôi, rút ngắn thời gian di chuyển giữa hai thành phố lớn chỉ còn 1 tiếng

Như Quỳnh

Việt Nam hàng ngày

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Mỹ đưa công nghệ sản xuất 'vật liệu cứng gấp 200 lần thép' đến Việt Nam, đầu tư xây nhà máy 390 tỷ đồng

Mỹ đưa công nghệ sản xuất 'vật liệu cứng gấp 200 lần thép' đến Việt Nam, đầu tư xây nhà máy 390 tỷ đồng Nổi bật

Phát hiện Việt Nam có hầm đặc biệt dài 9.155m nằm sâu trong lòng núi, sở hữu loạt công nghệ hiện đại bậc nhất phục vụ công trình 6.400 tỷ đồng

Phát hiện Việt Nam có hầm đặc biệt dài 9.155m nằm sâu trong lòng núi, sở hữu loạt công nghệ hiện đại bậc nhất phục vụ công trình 6.400 tỷ đồng Nổi bật

Con gà đẻ trứng vàng của Nhật Bản

Con gà đẻ trứng vàng của Nhật Bản

11:07 , 31/10/2026
Dừng xây dựng khẩn cấp tuyến đường sắt dài 1.600 km, đội vốn gấp 2,7 lần lên 850.000 tỷ đồng, lùi đến ít nhất năm 2036

Dừng xây dựng khẩn cấp tuyến đường sắt dài 1.600 km, đội vốn gấp 2,7 lần lên 850.000 tỷ đồng, lùi đến ít nhất năm 2036

09:48 , 31/10/2026
Xe mới đổ bộ dồn dập: Cơ hội nào cho xe Trung Quốc tại Việt Nam?

Xe mới đổ bộ dồn dập: Cơ hội nào cho xe Trung Quốc tại Việt Nam?

08:05 , 31/10/2026
Mr Pips: 'Bị cáo đâu bị điên mà nói với công an về hoạt động của mình'

Mr Pips: 'Bị cáo đâu bị điên mà nói với công an về hoạt động của mình'

07:55 , 31/10/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên