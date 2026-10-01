Mỹ đưa công nghệ sản xuất 'vật liệu cứng gấp 200 lần thép' đến Việt Nam, đầu tư xây nhà máy 390 tỷ đồng

Graphene, vật liệu carbon chỉ dày một nguyên tử với độ bền kéo đặc biệt cao, sắp được sản xuất tại một nhà máy công nghệ cao ở Việt Nam. Dự án do doanh nghiệp Mỹ hợp tác với đối tác Việt Nam triển khai, tổng vốn khoảng 390 tỷ đồng, hướng tới cung cấp vật liệu và linh kiện phục vụ điện tử, cảm biến sinh học và các ứng dụng công nghệ cao.

Graphene được cấu tạo từ các nguyên tử carbon sắp xếp theo mạng lưới hình lục giác, có độ dày chỉ bằng một nguyên tử. Dù rất mỏng, vật liệu này sở hữu độ bền kéo cao, khả năng dẫn điện và dẫn nhiệt tốt.

Graphene thường được mô tả có độ bền kéo cao gấp khoảng 200 lần thép. Với những đặc tính này, graphene được nghiên cứu để ứng dụng trong linh kiện điện tử, cảm biến, công nghệ lưu trữ năng lượng và nhiều lĩnh vực công nghệ tiên tiến. Thách thức nằm ở việc sản xuất vật liệu có độ tinh khiết, tính đồng nhất cao với chi phí đủ cạnh tranh để thương mại hóa.

Nhà máy 390 tỷ đồng tại Khánh Hòa

Theo thông tin được công bố ngày 26/10, Sở Tài chính tỉnh Khánh Hòa đã cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án Nhà máy sản xuất graphene và biochip công nghệ cao Hememics Việt Nam tại Cụm công nghiệp Trảng É 2, xã Suối Dầu.

Dự án có tổng vốn khoảng 390 tỷ đồng, tương đương 15,5 triệu USD, trên diện tích hơn 14.400 m². Trong đó, vốn góp của các nhà đầu tư là 156 tỷ đồng, phần còn lại 234 tỷ đồng được huy động từ các nguồn khác.

Nhà máy do liên danh gồm Hememics Biotechnologies, Inc. của Mỹ, CTCP Việt Khánh và các nhà đầu tư khác triển khai thông qua doanh nghiệp dự án tại Việt Nam.

Theo kế hoạch, giai đoạn đầu tập trung xây dựng nhà máy và lắp đặt thiết bị, dự kiến đưa vào hoạt động từ quý II/2027. Trong giai đoạn 2028–2030, dự án sẽ tiếp tục mở rộng năng lực sản xuất, nâng cấp quy trình xử lý và đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển công nghệ (R&D).

Sản xuất graphene, biochip và chip cảm biến

Một trong những công nghệ cốt lõi được dự án đề cập là lắng đọng hơi hóa học (CVD), phương pháp tạo ra các lớp vật liệu mỏng thông qua phản ứng hóa học trong môi trường được kiểm soát. Công nghệ này được ứng dụng để sản xuất graphene với chất lượng và độ đồng nhất phù hợp cho các yêu cầu kỹ thuật cao.

Danh mục sản phẩm dự kiến gồm graphene, màng graphene đơn lớp và đa lớp, cùng các sản phẩm từ carbon và graphite phục vụ linh kiện điện tử, cảm biến sinh học.

Ngoài vật liệu carbon, nhà máy còn hướng tới sản xuất biochip, chip cảm biến, vi điện cực và thiết bị đọc tín hiệu chuyên dụng. Các sản phẩm khác được đề cập gồm chip vi lưu, cảm biến sinh học, bộ xét nghiệm và thiết bị chẩn đoán in vitro theo quy định.

Dự án cũng dự kiến ứng dụng công nghệ vi lưu kết hợp in nano để chế tạo các cấu trúc vi mô có độ chính xác cao, phục vụ thiết bị phân tích mẫu và các ứng dụng y sinh, môi trường. Công nghệ sẽ được tiếp nhận, chuyển giao từ đối tác Mỹ, sau đó từng bước nghiên cứu, cải tiến và nội địa hóa.

Ông David Ho, Chủ tịch kiêm Giám đốc khoa học của Hememics Biotechnologies, cho biết phần lớn graphene trên thị trường hiện nay vẫn ở dạng thô, chất lượng chưa cao và khó đáp ứng yêu cầu của các ứng dụng tiên tiến như chip AI thế hệ mới, cảm biến sinh học tinh vi hay pin năng lượng.

Theo đại diện doanh nghiệp, việc xây dựng nhà máy tại Khánh Hòa nhằm phát triển nguồn cung graphene chất lượng cao với mức giá thương mại cạnh tranh hơn.