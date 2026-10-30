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Người Việt chi hơn 440.000 tỷ đồng mua sắm online

| | Thị trường

Trong 9 tháng năm nay, tổng doanh số trên Shopee, Lazada, TikTok Shop và Tiki đạt gần 442.000 tỷ đồng, tăng gần 45% so với cùng kỳ năm ngoái.

Người Việt chi hơn 440.000 tỷ đồng mua sắm online - Ảnh 1.

Doanh số 4 sàn thương mại điện tử tăng gần 45% - Ảnh chụp màn hình

Trong 9 tháng năm nay, tổng doanh số trên Shopee, Lazada, TikTok Shop và Tiki đạt gần 442.000 tỷ đồng, tăng gần 45% so với cùng kỳ năm ngoái, theo Báo cáo thị trường bán lẻ trực tuyến 9 tháng năm 2026 tại Việt Nam do nền tảng tổng hợp và khai thác dữ liệu Metric công bố.

Trong đó, quý III năm nay tổng doanh số trên 4 sàn thương mại điện tử đạt hơn 150.000 tỷ đồng, với sản lượng tiêu thụ hơn 1 tỷ sản phẩm. So với cùng kỳ năm ngoái, doanh số tăng 45%. Một số ngành hàng tăng trưởng nổi bật như ngành chăm sóc thú cưng hay điện gia dụng.

Theo đánh giá của Metric, TikTok Shop và Shopee đã gần như cân bằng nhau về quy mô thị trường, khác biệt về điểm thị phần theo doanh số không còn đáng kể, nhưng lợi thế phân hóa theo ngành hàng. Trong đó, TikTok Shop chiếm ưu thế ở ngành hàng thời trang nam, thời trang nữ. Trong khi đó, Shopee dẫn đầu ở ngành hàng điện thoại, điện gia dụng và nhà cửa - đời sống.

Số liệu phân tích cũng cho thấy, người tiêu dùng đã chi tiêu nhiều hơn cho các đơn hàng. Theo đó, phân khúc giá đơn hàng có giá dưới 100.000 đồng chiếm tỉ trọng 19,3% trong quý III năm nay, giảm so với con số 24,4% ở cùng kỳ năm ngoái. Tương tự là phân khúc giá từ 100.000 đồng đến dưới 200.000 đồng.

Phân khúc các đơn hàng có giá từ trên 200.000 đồng đến trên 1 triệu đồng trong quý III năm nay đều tăng so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, phân khúc giá trên 1 triệu đồng chiếm đến 19%, tăng rõ rệt so với tỉ lệ hơn 14% cùng kỳ năm 2025.

Dự báo của Metric, trong quý IV, doanh số trên 4 sàn thương mại điện tử có thể đạt hơn 165.000 tỷ đồng do thị trường được kỳ vọng tiếp tục mở rộng trong quý cuối năm, gắn với các đợt mua sắm cao điểm và nhu cầu phục vụ mùa lễ hội.

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Theo Kiên Dương

VTV Online

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