DMX ra mắt ban lãnh đạo House of Future tại đại hội cổ đông

Ngày 29/10/2026, Đại hội đồng cổ đông của Điện Máy Xanh diễn ra khi doanh nghiệp đang ghi nhận những kết quả tích cực từ chiến lược chuyển dịch kinh doanh. Tuy nhiên, tâm điểm của sự kiện không dừng lại ở những con số kết quả kinh doanh. Tại đây, Điện Máy Xanh đã chính thức ra mắt Hội đồng Kiến tạo của House of Future (HOF) - dự án chiến lược nhằm đưa ngành hàng AI & Robotics vào thị trường Việt Nam. Động thái giới thiệu đội ngũ dẫn dắt mô hình trực tiếp với các nhà đầu tư được xem là một lời khẳng định rõ ràng về định hướng phát triển dài hạn của doanh nghiệp.

Sự minh bạch trong định hướng kinh doanh và sự chuẩn bị kỹ lưỡng về mặt nhân sự giúp doanh nghiệp củng cố vững chắc niềm tin với các cổ đông.

Cơ cấu của Hội đồng Kiến tạo được chia thành hai nhóm, kết hợp giữa sự am hiểu nội tại và trí tuệ chuyên sâu từ bên ngoài. Trong đó, Ban thường trực là những nhân sự dày dặn kinh nghiệm vận hành của Điện Máy Xanh, được dẫn dắt bởi ông Đoàn Văn Hiểu Em trong vai trò Tổng giám đốc điều hành, cùng các Giám đốc phụ trách Vận hành, Truyền thông, Trải nghiệm khách hàng và Hệ thống IT của chuỗi.

Việc quy tụ các chuyên gia từ nhiều lĩnh vực khác nhau đảm bảo dự án được phát triển toàn diện, từ khâu tìm kiếm nguồn hàng, thẩm định kỹ thuật đến tiếp cận người tiêu dùng.





Đặc biệt, dự án còn được tiếp sức bởi Ban cố vấn cao cấp gồm những gương mặt uy tín trong ngành. Đội ngũ này bao gồm TS. Vũ Xuân Sơn (Phó Giáo sư Đại học LUND, Đồng sáng lập AI for VN) đảm nhận vai trò Cố vấn trưởng AI & Robotics; ông Đỗ Tiến Sĩ (Thành viên HĐQT MWG, PCT & TGĐ Thép Pomina) là Cố vấn Quản trị & Công nghệ.

Góc độ thị trường nội địa được củng cố bởi ông Nguyễn Xuân Phú (Chủ tịch Tập đoàn SUNHOUSE, Nhà đầu tư Shark Tank) trong vai trò Cố vấn Sản phẩm Make in Vietnam. Cùng với đó, bà Hoàng Thị Kim Dung (Giám đốc Quốc gia Genesia Ventures) phụ trách mảng Đổi mới Sáng tạo & Start-up, và bà Nguyễn Nam Phương-Oxford (Chuyên gia Phiên dịch Cao cấp) cố vấn mảng Học tập và Đối ngoại.

Ban Cố vấn Cấp cao của House of Future mang đến góc nhìn chuyên môn, đa chiều cùng kinh nghiệm thực tiễn, góp phần hiện thực hoá ngôi nhà tương lai này.





Sự xuất hiện của House of Future được giới chuyên môn nhận xét là một bước đệm chiến lược cần thiết. Đánh giá về dự án, Cố vấn cao cấp Hoàng Thị Kim Dung nhìn nhận đây là một khoản đầu tư đầy tham vọng, minh chứng cho cam kết luôn muốn tiên phong dẫn dắt thị trường của đội ngũ lãnh đạo Điện Máy Xanh.

Theo bà Dung, House of Future sẽ giải quyết trọn vẹn bài toán mang các thiết bị tân tiến đến tay người tiêu dùng một cách hiệu quả nhất, giúp người Việt được trải nghiệm sớm thay vì phải mòn mỏi chờ đợi hàng năm trời. Đặc biệt hơn, không gian này còn mang một sứ mệnh quan trọng đối với cộng đồng doanh nghiệp nội địa.

"Bài toán cốt lõi của House of Future không chỉ là tạo ra một không gian trải nghiệm để xóa bỏ rào cản tiếp cận công nghệ mới. Sứ mệnh lớn hơn của dự án còn là chắp cánh cho những chất xám của người Việt", bà Dung nhận định.

Không dừng lại ở việc kinh doanh đơn thuần, doanh nghiệp đang từng bước chuyển mình thành cầu nối đưa người Việt bắt nhịp cùng xu hướng công nghệ toàn cầu.

Đồng quan điểm về tính thiết thực của dự án, ông Đỗ Tiến Sĩ, Cố vấn cao cấp Quản trị & Công nghệ khẳng định quyết định tiến vào mảng AI và Robotics ở thời điểm hiện tại là vô cùng kịp thời và sáng suốt. Ông đánh giá lợi thế cạnh tranh lớn nhất của hệ thống chính là mạng lưới kết nối sâu rộng với các tập đoàn công nghệ toàn cầu, giúp rút ngắn tối đa thời gian đưa sản phẩm về thị trường nội địa để phục vụ người tiêu dùng ở mức ngang bằng với thế giới.

“Chúng ta không nên đi xa rời thực tế mà chỉ mộng mơ về những điều xa xôi. Tương lai ở đây chính là những công nghệ mà thế giới đã và đang áp dụng, ví dụ như một quản gia AI hay chiếc tủ lạnh có khả năng tự động lên thực đơn và đặt hàng. Nhiệm vụ của chúng ta là đưa những tiện ích đó vào thực tế đời sống để giải phóng sức lao động cho con người”, ông Sĩ nhấn mạnh.

Việc đưa các sản phẩm công nghệ hiện đại vào đời sống thực tế đòi hỏi một quá trình giáo dục thị trường bài bản thông qua những điểm chạm vật lý trực quan.

Việc công khai dàn nhân sự cấp cao đủ tầm vóc ngay tại sự kiện quan trọng của DMX cho thấy dự án đang được vận hành ở cấp cao. Bên cạnh Hội đồng kiến tạo là những nhân sự sâu sát với dự án, Ban cố vấn cao cấp gồm những tên tuổi lớn trong những lĩnh vực của mình chính là nền tảng vững chắc đưa House of Future từ một ý tưởng trở thành một động lực thiết thực, góp phần tạo nên tương lai bền vững cho nhà bán lẻ trong kỷ nguyên tiêu dùng mới.