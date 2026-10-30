Tôi dự tiệc riêng của Range Rover: Khám phá thế giới cá nhân hóa bespoke, nghe chuyện chinh phục 7 đỉnh núi và ngồi lại đến khuya

Một đêm tiệc được thiết kế như một chiếc Range Rover bespoke

Không phải showroom, cũng chẳng phải phòng tiệc khách sạn. Tôi bước vào một tư gia, nơi mỗi góc nhà đều mang dấu ấn của người sống trong đó. Gia chủ đích thân đón khách, dẫn mọi người xem những cuốn sách, bức tranh, món đồ mình yêu thích và kể câu chuyện phía sau chúng. Rồi tiếng piano vang lên giữa cuộc gặp gỡ của khoảng 30 vị khách.

Đêm tiệc giới hạn 30 khách mời, tạo nên không gian đủ riêng tư để các nhà lãnh đạo và nhân vật có ảnh hưởng kết nối, trò chuyện cởi mở. Ảnh: Range Rover.

Không có sân khấu để phân định ai là người trình bày, ai là người lắng nghe. Những nhà ngoại giao, lãnh đạo doanh nghiệp và chuyên gia cấp cao có thể tạm gác vai trò thường ngày, ngồi lại với nhau bằng sự tò mò về những điều nằm ngoài công việc. Cảm giác được đón vào nhà thay vì đến dự một sự kiện khiến cuộc gặp gỡ bớt đi những nghi thức, nhường chỗ cho những kết nối tự nhiên.

Trong không gian ấy, Range Rover mở ra một thế giới khác của việc sở hữu xe sang: SV Bespoke.

Trước mắt tôi là những mẫu da thuộc, veneer, màu sơn và bề mặt hoàn thiện. Chúng không đơn thuần là những lựa chọn để đánh dấu vào bảng cấu hình. Khi đặt cạnh nhau, từng sắc độ, đường vân và kết cấu bộc lộ cá tính riêng, cảm giác khi chạm tay vào vật liệu cũng nói lên những điều hình ảnh khó truyền tải.

Khu vực SV Bespoke của Range Rover tại bữa tiệc. Ảnh: Range Rover.

Đó là điểm thú vị của SV Bespoke, thay vì chỉ chọn một chiếc xe từ những cấu hình có sẵn, chủ nhân có thể tham gia định hình diện mạo và không gian bên trong theo gu thẩm mỹ của mình. Dấu ấn cá nhân đôi khi không nằm ở chi tiết phô trương nhất, mà ở một bề mặt, một gam màu hay sự kết hợp chỉ người sở hữu mới thực sự hiểu vì sao mình lựa chọn.

Bước vào khoang lái những chiếc Range Rover, câu chuyện ấy trở nên cụ thể hơn. Vật liệu, cách hoàn thiện và hệ thống âm thanh Meridian cùng tạo nên một không gian được chăm chút đến từng chi tiết. Một chiếc xe sang không chỉ cần sở hữu nhiều trang bị, điều quan trọng hơn là cách tất cả phối hợp để người ngồi bên trong cảm nhận được sự chỉn chu mà không cần phải chú ý đến từng cơ cấu vận hành.

Khách mời trực tiếp khám phá không gian nội thất Range Rover SV. Ảnh: Range Rover.

Tôi được khám phá xe không chỉ qua thông số, mà bằng tất cả các giác quan của mình, nhìn, chạm, lắng nghe và cảm nhận. Dĩ nhiên, trải nghiệm tại sự kiện chưa thể thay thế một chuyến lái thử hay quá trình thực sự tạo nên cấu hình Bespoke. Nhưng nó đủ để tôi hiểu vì sao với một số chủ nhân, chiếc xe đáng giá không chỉ vì nó là mẫu xe nào, mà còn vì nó mang dấu ấn của ai.

Một buổi tối được nhớ đến không chỉ vì những chiếc xe

Nếu SV Bespoke cho thấy cách Range Rover cá nhân hóa một chiếc xe, phần còn lại của buổi tối khiến tôi nghĩ đến việc cá nhân hóa cả một trải nghiệm.

Khách mời được mời tham quan tư gia và lắng nghe câu chuyện của gia chủ. Ảnh: Range Rover.

Bữa tiệc tiếp diễn trong không khí ấm cúng, với âm nhạc, ẩm thực và những cuộc trò chuyện không bị bó buộc trong lịch trình. Nhưng khoảnh khắc đáng nhớ hơn đến sau bữa tối, khi các vị khách cùng trở lại thư viện của gia chủ. Không còn khoảng cách của một sự kiện chính thức, mọi người lắng nghe doanh nhân Céline Nhã Nguyễn kể về hành trình chinh phục Seven Summits - mục tiêu đặt chân lên những đỉnh núi cao nhất của bảy châu lục mà chị theo đuổi suốt mười năm.

Mười năm là một quãng thời gian đủ dài để biến một mục tiêu thành phép thử về sự bền bỉ. Câu chuyện không chỉ có những ngọn núi, mà còn gợi mở về những quyết định, trở ngại và ý chí cần có để theo đuổi điều mình tin tưởng. Trong thư viện, nó không giống một bài diễn thuyết được chuẩn bị để truyền cảm hứng cho đám đông. Đó là câu chuyện được chia sẻ giữa những người có thời gian lắng nghe, đặt câu hỏi và tìm thấy điều gì đó đồng điệu với hành trình của chính mình.

Cuộc trò chuyện kéo dài đến muộn. Người ta nói về công việc, nhưng cũng nói về nghệ thuật, những chuyến đi, những điều còn muốn làm và những mục tiêu chưa hoàn thành. Khi không còn phải giới thiệu mình bằng chức danh, mỗi người có thể hiện diện qua những điều họ quan tâm và theo đuổi.

Đó có lẽ là thứ khó tái tạo nhất trong một sự kiện xa xỉ: cảm giác mình thực sự thuộc về nơi này. Không chỉ vì được mời đến một tư gia đẹp hay tiếp cận những lựa chọn cá nhân hóa dành cho một chiếc xe đặc biệt, mà vì có cơ hội gặp những người nhìn thế giới bằng sự tò mò tương tự, có những đam mê riêng và không ngừng đặt ra những mục tiêu mới cho bản thân.

Range Rover phiên bản SV được trưng bày tại buổi tiệc. Ảnh: Range Rover.

Một chiếc Range Rover có thể đưa chủ nhân đến nhiều nơi. Nhưng trong buổi tối này, thương hiệu còn mở ra một hành trình khác, nơi chiếc xe dẫn lối đến nghệ thuật, những câu chuyện và những mối quan hệ có thể tiếp tục sau khi sự kiện đã kết thúc.

Tôi rời buổi tiệc với ấn tượng rằng đặc quyền không nhất thiết phải được phô bày bằng sự xa hoa. Đôi khi, nó nằm trong một lời mời đủ riêng tư, một cuộc trò chuyện không cần nhìn đồng hồ và cảm giác mình được chào đón giữa những người có cùng mối quan tâm.

Với Range Rover, tinh thần “Lead by Example” trong buổi tối ấy không nằm ở một lời tuyên ngôn lớn. Nó hiện diện qua cách mỗi chi tiết được lựa chọn, cách khách mời được đón tiếp và cách một cuộc gặp gỡ có thể trở thành câu chuyện mà người ta muốn nán lại để nghe thêm, ngay cả khi đã khuya.