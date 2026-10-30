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Omoda & Jaecoo Việt Nam bắt tay ABBank, mở rộng giải pháp tài chính cho khách mua xe

| | Thị trường

Omoda & Jaecoo Việt Nam và ABBank ký kết hợp tác chiến lược, hướng tới phát triển hệ sinh thái tài chính – ô tô, mở rộng giải pháp vay mua xe và hỗ trợ hoạt động của mạng lưới nhà phân phối.

Omoda & Jaecoo Việt Nam bắt tay ABBank, mở rộng giải pháp tài chính cho khách mua xe - Ảnh 1.

Omoda & Jaecoo Việt Nam và Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) vừa ký kết hợp tác chiến lược, hướng tới xây dựng hệ sinh thái tài chính – ô tô, mở rộng các giải pháp tài chính và gia tăng quyền lợi cho khách hàng, nhà phân phối và đối tác.

Theo thỏa thuận, hai bên sẽ tập trung vào bốn định hướng chính, gồm phát triển giải pháp tài chính cho khách hàng mua xe; hỗ trợ hệ thống nhà phân phối, đại lý và đối tác tiếp cận dịch vụ ngân hàng; phối hợp triển khai các chương trình ưu đãi, truyền thông, xúc tiến thương mại; đồng thời nghiên cứu giải pháp quản lý rủi ro và hỗ trợ sau bán hàng.

Đối với khách hàng cá nhân, Omoda & Jaecoo Việt Nam và ABBank định hướng phối hợp phát triển các chương trình tài chính, chính sách ưu đãi phù hợp, tạo thêm lựa chọn trong quá trình mua và sở hữu xe. Các giải pháp cụ thể sẽ được triển khai theo nhu cầu thực tế và chính sách áp dụng trong từng thời kỳ.

Ở góc độ kinh doanh, hợp tác cũng hướng tới hỗ trợ các nhà phân phối, đại lý, nhà cung cấp và đối tác trong hệ sinh thái ô tô tiếp cận những sản phẩm, dịch vụ ngân hàng phù hợp với đặc thù hoạt động. Hai bên đồng thời nghiên cứu các chương trình giới thiệu sản phẩm, đào tạo, truyền thông và xúc tiến thương mại nhằm khai thác mạng lưới khách hàng của cả hai thương hiệu.

Ông Simon Liu, Tổng Giám đốc Omoda & Jaecoo Việt Nam, cho biết việc hợp tác với ABBank giúp doanh nghiệp mở rộng các giải pháp tài chính, hỗ trợ hệ thống nhà phân phối và gia tăng quyền lợi cho người tiêu dùng. Đây cũng là một phần trong cam kết phát triển tại Việt Nam với phương châm "Đến Việt Nam, Vì Việt Nam".

Thời gian qua, Omoda & Jaecoo Việt Nam đang từng bước mở rộng hoạt động tại thị trường trong nước thông qua phát triển mạng lưới nhà phân phối, đa dạng hóa sản phẩm và đầu tư nhà máy sản xuất tại Hưng Yên. Việc hợp tác với ABBank được kỳ vọng góp phần hoàn thiện hệ sinh thái dịch vụ, kết nối lĩnh vực tài chính – ngân hàng với hoạt động kinh doanh ô tô tại Việt Nam.

Tiêu Dao

Việt Nam hàng ngày

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