Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sedan siêu sang của BYD cạnh tranh với Rolls-Royce

| | Thị trường

BYD giới thiệu mẫu sedan siêu sang Yangwang Altior, với thiết kế độc đáo và tính năng tiên tiến.

Theo Car News China, BYD đã giới thiệu mẫu sedan siêu sang Yangwang Altior, thuộc thương hiệu cao cấp Yangwang. Trước đó, mẫu xe được biết đến với tên mã HU.

Theo Hu Xiaoqing, Tổng Giám đốc bộ phận kinh doanh Yangwang, Altior là tên gọi dành cho thị trường quốc tế, có nguồn gốc từ tiếng Latin với ý nghĩa “cao hơn”, trong khi tại Trung Quốc, xe mang tên Dingyao.

Yangwang Altior được phát triển dựa trên ngôn ngữ thiết kế của mẫu SUV U8, với phần đầu xe lấy cảm hứng từ chiếc đỉnh đồng cổ của Trung Quốc. Mẫu sedan này nổi bật với nắp ca-pô kéo dài, khoảng cách lớn từ trục bánh trước đến chân kính chắn gió, cảm biến LiDAR trên nóc và bộ mâm lớn mạ crôm.

Đặc biệt, xe sử dụng cửa sau mở ngược chiều với cửa trước, một chi tiết thường thấy trên các mẫu sedan siêu sang.

Yangwang Altior có chiều dài tổng thể khoảng 5.500 mm và chiều dài cơ sở 3.350 mm, dài hơn khoảng 100 mm so với Rolls-Royce Ghost phiên bản tiêu chuẩn. Mẫu xe này được định vị cạnh tranh với Mercedes-Benz S-Class và Maextro S800, mẫu sedan hạng sang do Huawei hợp tác với JAC phát triển.

Về hệ truyền động, Yangwang Altior có thể được trang bị hệ thống gồm 4 mô-tơ điện và hệ thống treo thủy lực, tuy nhiên, BYD vẫn chưa công bố thông số kỹ thuật chính thức, do đó công suất, khả năng tăng tốc, dung lượng pin và phạm vi hoạt động của xe vẫn chưa được xác nhận.

Mức giá dự kiến của Yangwang Altior khoảng 2 triệu nhân dân tệ (khoảng 7,7 tỷ đồng), nếu thông tin này chính xác, mẫu xe sẽ tham gia vào phân khúc sedan siêu sang, nơi các thương hiệu Trung Quốc đang tìm cách cạnh tranh với những tên tuổi lâu đời từ châu Âu.

Theo kế hoạch, Yangwang Altior dự kiến sẽ ra mắt tại Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) vào khoảng ngày 5/11/2026. Dubai là địa điểm được lựa chọn để tổ chức sự kiện, điều này cho thấy BYD đang hướng đến nhóm khách hàng có nhu cầu cao về xe sang trọng và công nghệ tiên tiến.

Theo dữ liệu từ China EV DataTracker, thương hiệu Yangwang đã bàn giao 3.251 xe trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 9/2026, tăng 38,9% so với cùng kỳ năm trước. Mẫu xe đắt nhất của thương hiệu này hiện nay là siêu xe Yangwang U9 Xtreme, có giá khoảng 20 triệu nhân dân tệ và chỉ được sản xuất giới hạn 30 chiếc.

Với Altior, BYD thể hiện tham vọng mở rộng hoạt động của Yangwang từ những mẫu SUV và siêu xe hiệu suất cao sang phân khúc sedan siêu sang. Tuy nhiên, khả năng cạnh tranh thực tế của mẫu xe này sẽ phụ thuộc vào cấu hình hoàn thiện, chất lượng nội thất, công nghệ vận hành và chiến lược phân phối tại các thị trường quốc tế.

Theo Phan Hoàng

VTC News

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Việt Nam có một đại gia sang Campuchia xây ‘thủ phủ’ cao su: Diện tích trồng hơn 90.000 ha, thu về hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm

Việt Nam có một đại gia sang Campuchia xây ‘thủ phủ’ cao su: Diện tích trồng hơn 90.000 ha, thu về hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm Nổi bật

Chưa từng có: Giá bạc Việt Nam chỉ còn chênh thế giới hơn 5%

Chưa từng có: Giá bạc Việt Nam chỉ còn chênh thế giới hơn 5% Nổi bật

Suzuki XL7 mới ra mắt: Động cơ hybrid, tiêu thụ 5,85 lít xăng/100 km, giá 569 triệu đồng

Suzuki XL7 mới ra mắt: Động cơ hybrid, tiêu thụ 5,85 lít xăng/100 km, giá 569 triệu đồng

14:05 , 30/10/2026
Một ca sĩ tham gia thiết kế xe máy điện cho “tay chơi mới” của Việt Nam

Một ca sĩ tham gia thiết kế xe máy điện cho “tay chơi mới” của Việt Nam

13:18 , 30/10/2026
Chọn nhà thầu Trung Quốc cho siêu dự án dài 472 km, vốn đầu tư 98.000 tỷ đồng, rút ngắn thời gian di chuyển 12 giờ xuống còn 4 giờ

Chọn nhà thầu Trung Quốc cho siêu dự án dài 472 km, vốn đầu tư 98.000 tỷ đồng, rút ngắn thời gian di chuyển 12 giờ xuống còn 4 giờ

13:01 , 30/10/2026
Sắp bán ở Việt Nam xe máy điện mới tinh đi 300km/sạc, giá dự kiến chưa tới 50 triệu đồng

Sắp bán ở Việt Nam xe máy điện mới tinh đi 300km/sạc, giá dự kiến chưa tới 50 triệu đồng

11:08 , 30/10/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên