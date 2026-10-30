Suzuki XL7 mới ra mắt: Động cơ hybrid, tiêu thụ 5,85 lít xăng/100 km, giá 569 triệu đồng

Suzuki Việt Nam vừa chính thức giới thiệu mẫu XL7 mới với hai phiên bản GL và GLX, giá bán lẻ đề xuất lần lượt 569,9 triệu đồng và 599,9 triệu đồng. Khách hàng lựa chọn phiên bản hai tông màu cần trả thêm 8 triệu đồng. Riêng phiên bản GL chỉ có các lựa chọn ngoại thất một tông màu.

Suzuki XL7 mới có 7 lựa chọn màu ngoại thất, gồm 4 phối màu hai tông và 3 màu đơn sắc. Trong đó, Xanh - Đen và Đen là hai màu mới được bổ sung.





Mẫu xe XL7 mới có tới 7 lựa chọn màu ngoại thất.

Về vận hành, cả hai phiên bản Suzuki XL7 mới đều sử dụng động cơ K15B Mild Hybrid, công suất cực đại 77 kW tại 6.000 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 138 Nm tại 4.400 vòng/phút. Xe kết hợp hộp số tự động 4 cấp (4AT).

Mức tiêu thụ nhiên liệu của phiên bản GL lần lượt là 7,45 L/100 km trong đô thị, 5,20 L/100 km ngoài đô thị và 5,91 L/100 km ở điều kiện hỗn hợp. Với phiên bản GLX, các con số tương ứng là 6,71 L, 5,35 L và 5,85 L/100 km. Như vậy, mức tiêu thụ nhiên liệu hỗn hợp được công bố của hai phiên bản đều dưới 6 L/100 km.

XL7 mới có kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.450 x 1.775 x 1.750 mm, chiều dài cơ sở 2.740 mm và khoảng sáng gầm xe 200 mm. Bán kính quay vòng tối thiểu đạt 5,2 m, trọng lượng không tải 1.190 kg.





Dung tích khoang hành lý tối đa đạt 803 L. Khi dựng hàng ghế thứ ba, dung tích còn 550 L. nếu sử dụng tấm lót khoang hành lý, con số này là 153 L.

Bản GLX có thêm camera lùi, điều hòa tự động và kiểm soát hành trìnhSự khác biệt giữa hai phiên bản chủ yếu nằm ở trang bị ngoại thất và tiện nghi bên trong.

Ở ngoại thất, cả hai phiên bản đều sử dụng đèn pha LED, đèn sương mù LED và đèn chạy ban ngày LED. Tuy nhiên, bản GLX có thêm chế độ đèn tự động bật/tắt và tính năng đèn dẫn đường. Phiên bản này cũng được trang bị camera lùi, trong khi bản GL không có trang bị này.





Bên trong cabin, phiên bản GL sử dụng vô-lăng chất liệu nhựa Urethane, màn hình giải trí cảm ứng 7 inch và hệ thống âm thanh 4 loa. Trong khi đó, bản GLX có vô-lăng bọc da, màn hình 10 inch và hệ thống âm thanh 6 loa.

Một số tiện nghi khác chỉ xuất hiện trên phiên bản GLX gồm hệ thống khởi động bằng nút bấm, điều hòa tự động và hệ thống kiểm soát hành trình (Cruise Control). Phiên bản GL sử dụng điều hòa chỉnh tay và không có kiểm soát hành trình.

Cả hai phiên bản đều có kết nối Apple CarPlay có dây và không dây. Với Android Auto, bản GL hỗ trợ kết nối có dây, còn bản GLX hỗ trợ cả kết nối có dây và không dây.

Về an toàn, XL7 mới được trang bị túi khí đôi phía trước, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD, hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BA, cân bằng điện tử ESP và hỗ trợ khởi hành ngang dốc HHC. Xe có 2 cảm biến hỗ trợ đỗ xe phía sau và 2 điểm neo ghế trẻ em ISOFIX phía dưới, cùng 2 điểm neo dây đai phía trên.

Từ ngày 30/10/2026, Suzuki XL7 mới được trưng bày tại hệ thống đại lý trên toàn quốc. Những chiếc xe đầu tiên dự kiến bàn giao cho khách hàng từ tháng 11/2026.

Trong giai đoạn từ ngày 30/10 đến 30/11/2026, khách hàng mua XL7 mới được hưởng ưu đãi phiếu nhiên liệu 950 L, trị giá 25 triệu đồng. Khoản ưu đãi này được quy đổi thành tiền mặt và áp dụng cho cả hai phiên bản.