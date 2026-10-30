Một ca sĩ tham gia thiết kế xe máy điện cho “tay chơi mới” của Việt Nam

Mới đây, CTCP công nghệ và Năng lượng xanh AVES thông tin về cuộc thi thiết kế xe máy điện AVES Future Mobility Challenge 2026. Theo đó, sau thời gian nhận bài từ ngày 21/9 - 27/10/2026, cuộc thi đã ghi nhận 993 thí sinh/đơn vị dự thi (bao gồm 932 cá nhân và 61 đội thi). Sau hơn 1 tháng, cuộc thi nhận được 1.110 bài dự thi. Trong số đó, thí sinh lớn tuổi nhất đăng ký tham dự là 84 tuổi và nhóm thí sinh nhỏ tuổi nhất là 16 tuổi (có 17 thí sinh).

Theo Ban Tổ chức, AVES Future Mobility Challenge 2026 không chỉ ghi nhận số lượng bài dự thi đáng chú ý, mà còn mang đến nhiều câu chuyện thú vị về độ tuổi, xuất thân, cách tiếp cận và phương pháp thể hiện ý tưởng của các thí sinh. Từ những bản phác thảo, mô hình thủ công đến thiết kế 3D, các tác phẩm dự thi cho thấy sự đa dạng trong tư duy sáng tạo và góc nhìn về phương tiện di chuyển tương lai.

Những thí sinh đặc biệt tham dự cuộc thi thiết kế xe máy điện của AVES

Theo AVES, một trong những điểm thú vị của AVES Future Mobility Challenge 2026 là khoảng cách thế hệ giữa các thí sinh tham gia. Tuy nhiên, điểm chung là họ cùng tham gia giải quyết một đề bài: Thiết kế phương tiện di chuyển phù hợp với con người và cuộc sống tương lai.

Cuộc thi đã nhận được 2 bài dự thi của cụ Nguyễn Thị Thu Thủy (SN 1942). Cụ bà cũng là thí sinh lớn tuổi nhất cuộc thi. Sự góp mặt của cụ bà cho thấy niềm yêu thích sáng tạo và mong muốn đóng góp ý tưởng cho tương lai di chuyển không bị giới hạn bởi tuổi tác.

Ngược lại, cuộc thi cũng ghi nhận 17 thí sinh sinh năm 2010, cùng ở độ tuổi 16. Đây đều là những gương mặt trẻ đại diện cho thế hệ lớn lên trong môi trường công nghệ số, sớm có cơ hội thể hiện góc nhìn và ý tưởng về các phương tiện di chuyển trong tương lai.

Đáng chú ý, cuộc thi AVES Future Mobility Challenge 2026 có sự góp mặt của những thí sinh đến từ các lĩnh vực khác nhau. Theo đó, ngoài các thí sinh có nền tảng thiết kế và công nghệ, cuộc thi còn ghi nhận sự tham gia của những cá nhân hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật. Tiêu biểu là ca sĩ Trần Hoài Phong, tham gia với bài dự thi mã số AVES0705.

Bài dự thi của ca sĩ Trần Hoài Phong. Ảnh: AVES

Sự xuất hiện của những thí sinh đến từ các lĩnh vực khác nhau góp phần mở rộng góc nhìn sáng tạo tại cuộc thi, đồng thời cho thấy thiết kế phương tiện tương lai không chỉ là mối quan tâm của các nhà thiết kế hay kỹ sư chuyên nghiệp.

Bên cạnh đó, một điểm nổi bật của AVES Future Mobility Challenge 2026 nằm ở sự đa dạng trong phương pháp thể hiện ý tưởng. Trên thực tế, ngoài các bản thiết kế kỹ thuật số, một số thí sinh lựa chọn phương pháp tạo hình thủ công hoặc tự xây dựng mô hình 3D để hiện thực hóa ý tưởng.

Đơn cứ như thiết kế xe máy điện bằng đất nặn. Thí sinh Ngô Đức Tuân – AVES0929 lựa chọn sử dụng đất nặn để tạo hình mẫu xe máy điện. Thay vì chỉ thể hiện ý tưởng bằng hình vẽ hoặc công cụ kỹ thuật số, thí sinh này sử dụng vật liệu thủ công để trực quan hóa hình dáng và cấu trúc thiết kế.

Bài dự thi sử dụng đất nặn để tạo hình mẫu xe máy điện. Ảnh: AVES

Hay thí sinh Mai Sỹ Xuân Lâm – AVES1127 gây chú ý với phương pháp thể hiện ý tưởng thông qua mô hình xe sử dụng khung nhôm. Cách tiếp cận độc đáo này mang đến góc nhìn trực quan về hình khối và kết cấu, thay vì chỉ dừng lại ở hình ảnh minh họa.

Thí sinh này thể hiện ý tưởng thông qua mô hình xe sử dụng khung nhôm. Ảnh: AVES

Trong bối cảnh cuộc thi cho phép sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để hỗ trợ phát triển và minh họa ý tưởng theo quy định, một số thí sinh đã lựa chọn tự xây dựng mô hình xe bằng công cụ thiết kế 3D mà không sử dụng AI.

Những phương pháp thể hiện khác nhau trên cho thấy sự phong phú về kỹ năng, công cụ và cách tiếp cận của cộng đồng thí sinh. Trong đó, có thể thấy rằng, dù AI có thể đóng vai trò hỗ trợ sáng tạo, nhưng không phải là phương pháp duy nhất để phát triển và hoàn thiện một ý tưởng thiết kế.

AVES Future Mobility Challenge 2026 sẽ công bố kết quả khi nào?

Công ty AVES đặt mục tiêu ra mắt những sản phẩm xe điện đầu tiên vào năm 2027. Ảnh: AVES

AVES cho biết, sau khi kết thúc nhận bài, AVES Future Mobility Challenge 2026 bước vào giai đoạn đánh giá của Hội đồng Giám khảo và bình chọn cộng đồng, từ ngày 28/10 đến 04/11/2026.

Sau đó, Top 10 bài thi được lựa chọn sẽ trực tiếp trình bày ý tưởng trước Hội đồng Giám khảo tại AVES.

Đến ngày 5/12/2026, AVES Future Mobility Challenge 2026 sẽ công bố kết quả và trao giải tại Vietnam Mobility Show 2026.

Cuộc thi AVES Future Mobility Challenge 2026 có tổng giá trị giải thưởng 265 triệu đồng. Trong đó, 175 triệu đồng là giải thưởng tiền mặt, dành cho các hạng mục Thiết kế Ứng dụng, Thiết kế Ý tưởng và giải bình chọn cộng đồng AVES People's Choice.

Bên cạnh việc tìm kiếm những thiết kế sáng tạo, AVES còn hướng đến việc phát hiện các ý tưởng có tiềm năng phát triển thành sản phẩm thực tế. Theo đó, những tác phẩm phù hợp có thể được AVES xem xét tiếp tục nghiên cứu và phát triển trên cơ sở thỏa thuận với tác giả.

AVES đặt mục tiêu ra mắt xe máy điện vào năm 2027. Nếu điều này trở thành hiện thực, cuộc đua xe điện ở Việt Nam sẽ có thêm một cái tên mới, bên cạnh doanh nghiệp đình đám như VinFast.

CTCP Công nghệ và Năng lượng xanh AVES được thành lập ngày 9/9/2026, với vốn điều lệ là 30 tỷ đồng. Người đại diện theo pháp luật kiêm Giám đốc của AVES là ông Triệu Tuyên Hoàng.

Tuy nhiên, theo bản công bố thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của AVES từ giữa tháng 10, vốn điều lệ của doanh nghiệp này tăng từ 42 tỷ đồng lên 59,1 tỷ đồng, tức là tăng thêm 17,1 tỷ đồng (khoảng 40,7%). Đây cũng là lần tăng thứ hai của AVES trong vòng 1 tháng. Trước đó, vào đầu tháng 10, AVES từng có lần tăng vốn từ 30 tỷ đồng lên 42 tỷ đồng.

Ngoài ra, một thay đổi đáng chú ý là ngành nghề kinh doanh của AVES. Cụ thể, cập nhật của AVES là ngành nghề chính “sản xuất xe điện” nay được làm rõ thành “sản xuất xe điện 2 bánh, 3 bánh”. Trong khi đó, 3 ngành còn lại không đổi, đều liên quan xe điện như bán buôn ô tô và xe có động cơ khác, phụ tùng, bộ phận phụ trợ...

AVES là doanh nghiệp do ông Nguyễn Văn Thanh, cựu CEO của Green SM tham gia sáng lập.

Ông Nguyễn Văn Thanh, nhà sáng lập kiêm CEO AVES, trước đó là Tổng giám đốc CTCP Di chuyển Xanh và Thông minh GSM, đơn vị vận hành thương hiệu Green SM. Ông Thanh gia nhập Vingroup từ năm 2019, ban đầu giữ vị trí Phó Tổng giám đốc VinBus, sau đó đảm nhiệm vị trí Phó Tổng giám đốc VinFast. Đến tháng 3/2023, ông Thanh trở thành Tổng giám đốc GSM. Sau hơn 3 năm đảm nhiệm vị trí này, ông rời cương vị Tổng Giám đốc vào tháng 6/2026.