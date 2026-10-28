Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đại lý tiết lộ trang bị 2 bản Suzuki XL7 mới sắp ra mắt: Có bản ‘cắt giảm’ để rẻ hơn, thêm màu mới, động cơ hybrid tiêu chuẩn

| | Thị trường

Suzuki XL7 facelift dự kiến ra mắt Việt Nam ngày 30/10. Đại lý hé lộ xe có hai bản GL và GLX, động cơ hybrid tiêu chuẩn, thêm màu mới và thay đổi thiết kế.

XL7 facelift sẽ có 2 phiên bản ở Việt Nam

Theo tài liệu được chia sẻ từ đại lý, Suzuki XL7 facelift 2026 tại Việt Nam sẽ có hai phiên bản GL và GLX. Đây là điểm mới đáng chú ý so với mẫu xe hiện hành, vốn chỉ có một phiên bản XL7.

Thông tin này trùng hợp với đăng kiểm trước đó. Theo dữ liệu từ Cục Đăng kiểm Việt Nam, Suzuki XL7 xuất hiện trong hồ sơ công bố nhãn năng lượng với hai phiên bản GL AT và GLX+ AT. Hai bản này chỉ chênh lệch nhau một chút về tiêu thụ nhiên liệu (bản GL là 5,91 lít/100 km, còn bản GLX+ là 5,85 lít/100 km).

Thông tin về 2 phiên bản đã được hé lộ trước đó từ Cục Đăng kiểm. Ảnh: VR

Phía đại lý cho biết bản XL7 GL được định hướng ở mức giá dễ tiếp cận hơn khi sử dụng chìa khóa cơ và điều hòa chỉnh cơ - những trang bị chưa từng có trên XL7 trước đây. Cách cấu hình này có thể phù hợp với khách hàng ưu tiên chi phí, trong đó có nhóm mua xe phục vụ kinh doanh dịch vụ.

Trong khi đó, GLX là phiên bản cao hơn. Trang bị dự kiến của bản này gần như y hệt so với XL7 hiện bán trên thị trường. Điểm mới của xe nằm ở thiết kế bên ngoài cùng màu sơn xanh nóc đen mới. Màu phối hai tông này sẽ có giá cao hơn 8 triệu đồng so với màu đơn. Phiên bản GL sẽ chỉ có màu đơn.

Về thay đổi trong thiết kế, XL7 mới sẽ được thay đổi mặt trước với mặt ca-lăng lớn màu đen. Mâm xe giữ kích thước 16 inch nhưng thay đổi kiểu thiết kế và sơn đen.

XL7 mới chủ yếu thay đổi ở mặt trước và bộ mâm. Ảnh tham khảo: Kendara

Ngoài ra, động cơ hybrid sẽ là tiêu chuẩn trên XL7 mới. Cả hai bản vẫn sẽ dùng chung động cơ mild-hybrid 1.5L, hộp số 4 cấp và dẫn động cầu trước như bản hiện hành. Động cơ xăng 1.5L này sản sinh công suất 103 mã lực và mô-men xoắn 138 Nm.

XL7 facelift đã chốt ngày ra mắt

Suzuki Việt Nam đã bắt đầu nhá hàng XL7 mới liên tục trên trang mạng xã hội chính thức, với hình ảnh hé lộ xe, tên xe cùng ngày 30/10. Cũng theo hãng xe Nhật, xe sẽ được trưng bày cho công chúng chiêm ngưỡng tại AEON Mall Bình Tân, TP.HCM, trong hai ngày 31/10 và 1/11.

Suzuki XL7 mới được hé lộ trên fanpage của Suzuki Việt Nam. Ảnh: Suzuki

Giá XL7 ra sao?

Suzuki XL7 Hybrid hiện có giá niêm yết 599,9 triệu đồng. Riêng tùy chọn sơn hai tông màu có giá cao hơn 8 triệu đồng. Hiện chưa rõ phiên bản facelift có điều chỉnh giá bán hay không.

XL7 vẫn đang được giảm giá sâu liên tục tại đại lý. Ảnh: Đại lý

Tại đại lý, XL7 hiện hành đang được giảm giá sâu, lên tới hơn 80 triệu đồng, đưa giá thực tế xuống quanh ngưỡng 520 triệu đồng. Nếu XL7 mới giữ nguyên giá niêm yết trong khi trang bị không thay đổi đáng kể như thông tin từ đại lý, mẫu xe này sẽ phải đối mặt với bài toán cạnh tranh về giá, nhất là khi bản cũ vẫn đang có mức giá thực tế hấp dẫn.

Theo Khôi Nguyên

Đời sống & Pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Mỹ mất 42 tháng, Malaysia mất hơn 5 năm nhưng Việt Nam chỉ mất 40 tháng hoàn thành 'siêu công trình' giữa biển, chiều dài hơn 18km

Mỹ mất 42 tháng, Malaysia mất hơn 5 năm nhưng Việt Nam chỉ mất 40 tháng hoàn thành 'siêu công trình' giữa biển, chiều dài hơn 18km Nổi bật

Loại củ là gia vị quý của thế giới nhưng Việt Nam trồng bạt ngàn: Nước ta là ông lớn thứ 3 thế giới, thu gần 1,3 nghìn tỷ đồng

Loại củ là gia vị quý của thế giới nhưng Việt Nam trồng bạt ngàn: Nước ta là ông lớn thứ 3 thế giới, thu gần 1,3 nghìn tỷ đồng Nổi bật

Chê gu khách già để lấy lòng người trẻ, hãng xe điện Trung Quốc hứng trọn 'búa rìu dư luận'

Chê gu khách già để lấy lòng người trẻ, hãng xe điện Trung Quốc hứng trọn 'búa rìu dư luận'

08:05 , 28/10/2026
Cà phê Arabica của Sơn La sẽ lên sàn đấu giá tại Hawaii, Mỹ

Cà phê Arabica của Sơn La sẽ lên sàn đấu giá tại Hawaii, Mỹ

07:51 , 28/10/2026
Tin vui cho người dùng iPhone

Tin vui cho người dùng iPhone

07:32 , 28/10/2026
Xe tay ga Honda SH bán tại Việt Nam được nâng cấp

Xe tay ga Honda SH bán tại Việt Nam được nâng cấp

07:23 , 28/10/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên