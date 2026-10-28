Đại lý tiết lộ trang bị 2 bản Suzuki XL7 mới sắp ra mắt: Có bản ‘cắt giảm’ để rẻ hơn, thêm màu mới, động cơ hybrid tiêu chuẩn

XL7 facelift sẽ có 2 phiên bản ở Việt Nam

Theo tài liệu được chia sẻ từ đại lý, Suzuki XL7 facelift 2026 tại Việt Nam sẽ có hai phiên bản GL và GLX. Đây là điểm mới đáng chú ý so với mẫu xe hiện hành, vốn chỉ có một phiên bản XL7.

Thông tin này trùng hợp với đăng kiểm trước đó. Theo dữ liệu từ Cục Đăng kiểm Việt Nam, Suzuki XL7 xuất hiện trong hồ sơ công bố nhãn năng lượng với hai phiên bản GL AT và GLX+ AT. Hai bản này chỉ chênh lệch nhau một chút về tiêu thụ nhiên liệu (bản GL là 5,91 lít/100 km, còn bản GLX+ là 5,85 lít/100 km).

Thông tin về 2 phiên bản đã được hé lộ trước đó từ Cục Đăng kiểm. Ảnh: VR

Phía đại lý cho biết bản XL7 GL được định hướng ở mức giá dễ tiếp cận hơn khi sử dụng chìa khóa cơ và điều hòa chỉnh cơ - những trang bị chưa từng có trên XL7 trước đây. Cách cấu hình này có thể phù hợp với khách hàng ưu tiên chi phí, trong đó có nhóm mua xe phục vụ kinh doanh dịch vụ.

Trong khi đó, GLX là phiên bản cao hơn. Trang bị dự kiến của bản này gần như y hệt so với XL7 hiện bán trên thị trường. Điểm mới của xe nằm ở thiết kế bên ngoài cùng màu sơn xanh nóc đen mới. Màu phối hai tông này sẽ có giá cao hơn 8 triệu đồng so với màu đơn. Phiên bản GL sẽ chỉ có màu đơn.

Về thay đổi trong thiết kế, XL7 mới sẽ được thay đổi mặt trước với mặt ca-lăng lớn màu đen. Mâm xe giữ kích thước 16 inch nhưng thay đổi kiểu thiết kế và sơn đen.

XL7 mới chủ yếu thay đổi ở mặt trước và bộ mâm. Ảnh tham khảo: Kendara

Ngoài ra, động cơ hybrid sẽ là tiêu chuẩn trên XL7 mới. Cả hai bản vẫn sẽ dùng chung động cơ mild-hybrid 1.5L, hộp số 4 cấp và dẫn động cầu trước như bản hiện hành. Động cơ xăng 1.5L này sản sinh công suất 103 mã lực và mô-men xoắn 138 Nm.

XL7 facelift đã chốt ngày ra mắt

Suzuki Việt Nam đã bắt đầu nhá hàng XL7 mới liên tục trên trang mạng xã hội chính thức, với hình ảnh hé lộ xe, tên xe cùng ngày 30/10. Cũng theo hãng xe Nhật, xe sẽ được trưng bày cho công chúng chiêm ngưỡng tại AEON Mall Bình Tân, TP.HCM, trong hai ngày 31/10 và 1/11.

Suzuki XL7 mới được hé lộ trên fanpage của Suzuki Việt Nam. Ảnh: Suzuki

Giá XL7 ra sao?

Suzuki XL7 Hybrid hiện có giá niêm yết 599,9 triệu đồng. Riêng tùy chọn sơn hai tông màu có giá cao hơn 8 triệu đồng. Hiện chưa rõ phiên bản facelift có điều chỉnh giá bán hay không.

XL7 vẫn đang được giảm giá sâu liên tục tại đại lý. Ảnh: Đại lý

Tại đại lý, XL7 hiện hành đang được giảm giá sâu, lên tới hơn 80 triệu đồng, đưa giá thực tế xuống quanh ngưỡng 520 triệu đồng. Nếu XL7 mới giữ nguyên giá niêm yết trong khi trang bị không thay đổi đáng kể như thông tin từ đại lý, mẫu xe này sẽ phải đối mặt với bài toán cạnh tranh về giá, nhất là khi bản cũ vẫn đang có mức giá thực tế hấp dẫn.