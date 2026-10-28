Cao 6,5 m, nặng khoảng 230 tấn, sở hữu động cơ công suất hơn 1.000 mã lực và gầu xúc dung tích 12 m³, Cat 6020B của Caterpillar được giới thiệu là máy xúc thủy lực khai thác mỏ lớn nhất Việt Nam.

Cỗ máy 230 tấn tại mỏ than Quảng Ninh

Ngày 9/5/2017, Phú Thái Cat, đại lý thiết bị Caterpillar tại Việt Nam, bàn giao máy xúc thủy lực Cat 6020B cho Công ty CP Than Đèo Nai, đơn vị thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin).

Theo thông tin do Phú Thái Cat công bố, tại thời điểm bàn giao, Cat 6020B là máy xúc thủy lực khai thác mỏ lớn nhất Việt Nam. Cỗ máy có chiều cao 6,5 m, tương đương toà nhà 2 tầng, trọng lượng khoảng 230 tấn, công suất động cơ 1.043 mã lực và dung tích gầu xúc tiêu chuẩn 12 m³.

Máy xúc thủy lực Caterpillar Cat 6020B có mức giá cơ bản mới từ khoảng 3,8 triệu USD (khoảng hơn 98 tỷ đồng), và có thể lên tới 4,5 triệu USD (khoảng hơn 115 tỷ đồng) hoặc cao hơn tùy thuộc vào cấu hình tùy chỉnh, hệ thống điều khiển hoặc gói trang bị đi kèm.

Thiết bị do tập đoàn Caterpillar của Mỹ phát triển, hướng đến hoạt động khai thác trong điều kiện công trường mỏ với yêu cầu cao về sức đào, độ bền và năng suất bốc xúc.

Để hoàn thiện một máy Cat 6020B, thời gian lắp ráp thông thường trên thế giới vào khoảng 14 ngày. Khi đưa thiết bị về Việt Nam, đội ngũ kỹ thuật dự kiến cần khoảng 3 tuần để hoàn thành công việc. Tuy nhiên, với sự phối hợp của các chuyên gia Caterpillar và Phú Thái Cat, quá trình lắp ráp tại công trường Đèo Nai được rút xuống còn 11 ngày.

Gầu xúc 12 m³, công suất hơn 1.000 mã lực

Theo thông số kỹ thuật của Caterpillar, Cat 6020B sử dụng động cơ Cat C32 ACERT, công suất khoảng 778 kW, tương đương 1.043 mã lực. Máy có trọng lượng vận hành khoảng 230,2 tấn và gầu xúc tiêu chuẩn dung tích 12 m³.

Với loại gầu này, tải trọng vật liệu trong một lần xúc có thể đạt khoảng 21,6 tấn trong điều kiện tính toán của nhà sản xuất. Khối lượng thực tế phụ thuộc vào loại vật liệu, khối lượng riêng và hệ số đầy gầu.

Caterpillar đưa ra một kịch bản vận hành tham khảo cho Cat 6020B với vật liệu có khối lượng riêng 1,8 tấn/m³. Trong điều kiện gầu đầy 100%, máy có thể xúc khoảng 21,6 tấn mỗi gầu. Khi phối hợp với xe tải có tải trọng khoảng 86 tấn, cần khoảng bốn gầu để nạp đầy một xe.

Những thông số này cho thấy vai trò của máy xúc trong dây chuyền khai thác mỏ lộ thiên: thiết bị không chỉ đào và bốc đất đá, mà còn phải phối hợp nhịp nhàng với đội xe vận tải để hạn chế thời gian chờ và duy trì năng suất toàn công trường.

Bên cạnh công suất động cơ và dung tích gầu, Cat 6020B được thiết kế với hệ thống thủy lực phục vụ các thao tác đào, nâng và quay toa. Máy có kết cấu gầm xích, giúp phân bổ tải trọng trên mặt đất và duy trì độ ổn định khi làm việc tại khu vực khai thác.

Theo bản cáo bạch của Công ty CP Than Đèo Nai, từ tháng 5/2017, doanh nghiệp đưa máy xúc CAT 6020B vào sử dụng với dung tích gầu 12 m³. Năng suất của máy được ghi nhận đạt khoảng 4.500 m³ mỗi ca.

Báo cáo tổng kết năm 2020 của doanh nghiệp cũng cho biết năng suất máy xúc thủy lực CAT 6020B đạt 103% kế hoạch. Trong báo cáo 6 tháng đầu năm 2020, năng suất của dòng máy này đạt 105% kế hoạch năm và tăng 3,7% so với cùng kỳ.

Việc đưa Cat 6020B vào khai trường là một phần trong quá trình đầu tư thiết bị cơ giới hóa tại các mỏ than lộ thiên. Trong mô hình khai thác này, máy xúc đảm nhiệm khâu bốc xúc, còn xe tải trọng lớn vận chuyển đất đá và than đến các điểm tập kết hoặc khu vực tiếp nhận.