Ngày 27/10, Apple mang đến tin vui cho người dùng iPhone khi chính thức phát hành iOS 27.2 với hàng loạt cải tiến đáng chú ý.

Bản cập nhật bổ sung khả năng ghi nhớ hội thoại cho Siri, nâng cấp FaceTime, cải thiện ứng dụng Tin nhắn và mở rộng các tiện ích giải trí. Đáng chú ý, iPhone Duo cũng được hỗ trợ Apple Pencil USB-C.

Siri thông minh hơn, hỗ trợ thêm nhiều ngôn ngữ

Một trong những điểm nhấn của iOS 27.2 là những cải tiến dành cho Siri AI. Trợ lý ảo này có thể ghi nhớ nội dung các cuộc hội thoại trước đó, cho phép người dùng hỏi lại thông tin đã trao đổi mà không cần bắt đầu lại từ đầu.

Apple vừa mang đến loạt thay đổi đáng chú ý cho người dùng iPhone. (Ảnh: René Ramos)

Siri cũng được mở rộng khả năng khai thác dữ liệu từ hình ảnh đính kèm trong Tin nhắn, thông tin người tham dự sự kiện trong Lịch, thư thoại, lịch sử duyệt web Safari và danh sách đọc. Ngoài ra, người dùng có thể kiểm soát những ứng dụng được phép cung cấp dữ liệu cho Siri, tính năng tìm kiếm và các đề xuất của hệ thống.

Đáng chú ý, Siri AI được bổ sung hỗ trợ tiếng Pháp, Nhật, Hàn, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha, bên cạnh tiếng Anh. Tuy nhiên, các tính năng Siri AI yêu cầu thiết bị tương thích với Apple Intelligence và được thiết lập ngôn ngữ hỗ trợ.

FaceTime bổ sung tính năng gọi video bằng hai camera

FaceTime cũng nhận được những nâng cấp đáng chú ý trong iOS 27.2. Tính năng Dual Capture được mở rộng sang các cuộc gọi FaceTime nhóm, cho phép người dùng chia sẻ hình ảnh đồng thời từ camera trước và camera sau.

Nhờ đó, người dùng có thể vừa xuất hiện trong cuộc gọi, vừa truyền tải hình ảnh về khung cảnh hoặc hoạt động đang diễn ra xung quanh. Tính năng này hữu ích khi muốn chia sẻ trải nghiệm trực tiếp mà vẫn duy trì tương tác với những người tham gia cuộc gọi.

Bên cạnh đó, FaceTime hỗ trợ thêm thông dịch viên ngôn ngữ ký hiệu hoặc người cung cấp phụ đề trực tiếp từ bên thứ ba vào cuộc gọi. Đây là một trong những thay đổi giúp mở rộng khả năng tiếp cận của nền tảng gọi video.

iPhone Duo hỗ trợ Apple Pencil USB-C

Với người dùng iPhone Duo, iOS 27.2 mang đến hai tính năng đáng chú ý là hỗ trợ Apple Pencil USB-C và hiệu ứng chiếu sáng Edge Light.

Apple Pencil USB-C cho phép người dùng ghi chú viết tay, phác thảo, đánh dấu hình ảnh và tài liệu PDF trên thiết bị. Người dùng cũng có thể sử dụng tính năng Scribble để chuyển chữ viết tay thành văn bản. Cần lưu ý, iPhone Duo chỉ tương thích với Apple Pencil USB-C, không hỗ trợ các mẫu Apple Pencil khác.

Trong khi đó, Edge Light sử dụng viền sáng trên màn hình để chiếu sáng khuôn mặt khi gọi video trong môi trường thiếu sáng. Tính năng này mô phỏng hiệu ứng đèn vòng, giúp khuôn mặt sáng rõ hơn khi sử dụng camera trước mà không cần thêm thiết bị chiếu sáng bên ngoài.

Tin nhắn, Ảnh và Podcast có thêm tiện ích

Ngoài Siri và FaceTime, iOS 27.2 còn bổ sung nhiều cải tiến cho các ứng dụng thường dùng trên iPhone.

Trong ứng dụng Tin nhắn, hệ thống có thể đề xuất các thao tác dựa trên ngữ cảnh cuộc trò chuyện, chẳng hạn tạo lời mời sự kiện trong Lịch khi người dùng trao đổi về một buổi hẹn. Các gợi ý này giúp giảm thao tác nhập liệu và chuyển đổi giữa các ứng dụng.

Apple Music gây chú ý với bộ nhận diện thương hiệu mới, thay gam màu đỏ quen thuộc bằng phong cách đen trắng tối giản. (Ảnh: iDesign)

Với ứng dụng Ảnh, Album được chia sẻ có thêm khả năng chỉnh sửa chú thích, bình luận và hạn chế ảnh trùng lặp. Hệ thống cũng có thể nhắc người tham gia lưu lại hình ảnh, video quan trọng trước khi album hết hạn. Bản cập nhật còn bổ sung hỗ trợ nhận diện dấu watermark SynthID trong Ảnh và Image Playground, giúp xác định hình ảnh được tạo hoặc chỉnh sửa bằng công cụ tạo sinh.

Ứng dụng Podcast được điều chỉnh giao diện trang chủ, tách nội dung thành hai mục Tập mới và Tiếp tục nghe. Cách sắp xếp này giúp người dùng dễ theo dõi tập mới từ các chương trình yêu thích và tiếp tục những nội dung đang nghe dở.

Trong ứng dụng Games, mục Bạn bè cung cấp thêm thông tin về các gợi ý kết bạn và trò chơi gần đây của bạn bè. Còn Apple TV bổ sung hồ sơ cá nhân trên iPhone, cho phép các thành viên trong gia đình có lịch sử xem và đề xuất nội dung riêng theo sở thích.

Multiview mở rộng sang iPhone

Một điểm đáng chú ý khác là tính năng Multiview được mở rộng sang iPhone, cho phép theo dõi đồng thời tối đa bốn luồng thể thao trực tiếp thuộc các gói nội dung tương thích.

Đối với Formula 1 tại Mỹ, người dùng có thể lựa chọn bố cục xem nhiều góc quay được thiết lập sẵn hoặc tự sắp xếp các luồng hình ảnh, bao gồm camera trên xe đua và bản đồ đường đua. Tính năng này cũng được áp dụng với một số nội dung thể thao thuộc hệ sinh thái Apple TV, tùy gói đăng ký và sự kiện.

Người dùng iPhone tương thích có thể kiểm tra bản cập nhật bằng cách vào Cài đặt > Cài đặt chung > Cập nhật phần mềm. Trước khi cài đặt, nên sao lưu dữ liệu và đảm bảo thiết bị có đủ dung lượng trống.