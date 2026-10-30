Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hyundai Palisade Hybrid bắt đầu bàn giao tại Việt Nam, giá cao nhất gần 1,7 tỷ đồng

| | Thị trường

Hyundai Thành Công Việt Nam chính thức triển khai chuỗi sự kiện bàn giao và trưng bày mẫu Palisade Hybrid hoàn toàn mới tại hệ thống đại lý ủy quyền trên toàn quốc. Đây là thời điểm những chiếc SUV đầu bảng thế hệ mới bắt đầu được đưa đến tay khách hàng sau khi ra mắt thị trường trong tháng 10.

Hyundai Palisade Hybrid bắt đầu bàn giao tại Việt Nam, giá cao nhất gần 1,7 tỷ đồng - Ảnh 1.

Theo Hyundai Thành Công, những chiếc Palisade Hybrid đầu tiên đã được vận chuyển từ nhà máy đến hệ thống đại lý trên toàn quốc từ ngày 28/10, sẵn sàng bàn giao theo kế hoạch đã công bố. Theo đó, khách hàng tại miền Bắc dự kiến nhận xe từ ngày 30/10, trong khi khách hàng khu vực miền Trung và miền Nam sẽ bắt đầu nhận xe trong đầu tháng 11/2026.

Doanh nghiệp dự kiến hoàn thành bàn giao xe cho những khách hàng tiên phong ký hợp đồng trong tháng 10 và tháng 11. Với các hợp đồng phát sinh từ tháng 11, thời gian nhận xe dự kiến trong tháng 12/2026.

Việc bắt đầu bàn giao đúng thời điểm công bố cũng là một trong những cam kết được Hyundai Thành Công nhấn mạnh khi giới thiệu mẫu xe mới. Nhà máy Hyundai Thành Công hiện tiếp tục đẩy mạnh sản xuất, chủ động nguồn cung và phối hợp với hệ thống đại lý để bảo đảm tiến độ phân phối.

Tại các đại lý, bên cạnh hoạt động bàn giao, không gian trưng bày Palisade Hybrid cũng được triển khai để khách hàng trực tiếp tìm hiểu thiết kế, nội thất và các công nghệ trên xe.

Hyundai Palisade Hybrid bắt đầu bàn giao tại Việt Nam, giá cao nhất gần 1,7 tỷ đồng - Ảnh 2.

Giá bán Hyundai Palisade Hybrid cao nhất 1,699 tỷ đồng

Hyundai Palisade Hybrid hoàn toàn mới được phân phối tại Việt Nam với 3 phiên bản, gồm Prestige giá 1,499 tỷ đồng, Calligraphy 8 chỗ giá 1,689 tỷ đồng và Calligraphy 7 chỗ giá 1,699 tỷ đồng. Đây là giá bán lẻ khuyến nghị đã bao gồm VAT.

So với thế hệ trước, Palisade mới có sự thay đổi đáng chú ý khi được phân phối tại Việt Nam với hệ truyền động hybrid. Xe sử dụng động cơ xăng tăng áp Smartstream 2.5 T-GDi kết hợp hai mô-tơ điện, cho tổng công suất 334 mã lực và mô-men xoắn cực đại 460 Nm. Hệ thống truyền động đi kèm hộp số tự động 6 cấp.

Hyundai Palisade Hybrid bắt đầu bàn giao tại Việt Nam, giá cao nhất gần 1,7 tỷ đồng - Ảnh 3.

Mức tiêu thụ nhiên liệu của mẫu SUV này từ 6,1 lít/100 km trên đường hỗn hợp, theo kết quả của Cục Đăng kiểm Việt Nam.

Về thiết kế, Palisade Hybrid sở hữu ngôn ngữ Bold Premium với ngoại hình bề thế, chiều ngang rộng và không gian nội thất được phát triển theo hướng cao cấp. Xe có hai cấu hình chỗ ngồi 7 và 8 chỗ, hướng đến nhóm khách hàng gia đình có nhu cầu sử dụng một mẫu SUV cỡ lớn.

Tại Việt Nam, xe được bảo hành 5 năm hoặc 100.000 km, trong khi hệ thống pin hybrid được bảo hành 8 năm hoặc 160.000 km, tùy điều kiện nào đến trước.


Đức Nam

Việt Nam hàng ngày

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Việt Nam có một đại gia sang Campuchia xây ‘thủ phủ’ cao su: Diện tích trồng hơn 90.000 ha, thu về hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm

Việt Nam có một đại gia sang Campuchia xây ‘thủ phủ’ cao su: Diện tích trồng hơn 90.000 ha, thu về hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm Nổi bật

Phát hiện Việt Nam có hầm đặc biệt dài 17.500m nằm sâu dưới nước, sở hữu loạt công nghệ hiện đại bậc nhất

Phát hiện Việt Nam có hầm đặc biệt dài 17.500m nằm sâu dưới nước, sở hữu loạt công nghệ hiện đại bậc nhất Nổi bật

Vì sao thịt trâu Ấn Độ có giá siêu rẻ?

Vì sao thịt trâu Ấn Độ có giá siêu rẻ?

15:27 , 30/10/2026
Omoda & Jaecoo Việt Nam bắt tay ABBank, mở rộng giải pháp tài chính cho khách mua xe

Omoda & Jaecoo Việt Nam bắt tay ABBank, mở rộng giải pháp tài chính cho khách mua xe

15:20 , 30/10/2026
Huy động 50 dầm thép cùng 560 bánh xe để di dời công trình nặng gần 3.000 tấn, hoàn thành giải phóng mặt bằng mà không cần phá dỡ

Huy động 50 dầm thép cùng 560 bánh xe để di dời công trình nặng gần 3.000 tấn, hoàn thành giải phóng mặt bằng mà không cần phá dỡ

15:00 , 30/10/2026
Halloween cận kề, thị trường đồ 'giả ma' vẫn ế chỏng

Halloween cận kề, thị trường đồ 'giả ma' vẫn ế chỏng

14:32 , 30/10/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên