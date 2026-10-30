Hyundai Palisade Hybrid bắt đầu bàn giao tại Việt Nam, giá cao nhất gần 1,7 tỷ đồng

Theo Hyundai Thành Công, những chiếc Palisade Hybrid đầu tiên đã được vận chuyển từ nhà máy đến hệ thống đại lý trên toàn quốc từ ngày 28/10, sẵn sàng bàn giao theo kế hoạch đã công bố. Theo đó, khách hàng tại miền Bắc dự kiến nhận xe từ ngày 30/10, trong khi khách hàng khu vực miền Trung và miền Nam sẽ bắt đầu nhận xe trong đầu tháng 11/2026.

Doanh nghiệp dự kiến hoàn thành bàn giao xe cho những khách hàng tiên phong ký hợp đồng trong tháng 10 và tháng 11. Với các hợp đồng phát sinh từ tháng 11, thời gian nhận xe dự kiến trong tháng 12/2026.

Việc bắt đầu bàn giao đúng thời điểm công bố cũng là một trong những cam kết được Hyundai Thành Công nhấn mạnh khi giới thiệu mẫu xe mới. Nhà máy Hyundai Thành Công hiện tiếp tục đẩy mạnh sản xuất, chủ động nguồn cung và phối hợp với hệ thống đại lý để bảo đảm tiến độ phân phối.

Tại các đại lý, bên cạnh hoạt động bàn giao, không gian trưng bày Palisade Hybrid cũng được triển khai để khách hàng trực tiếp tìm hiểu thiết kế, nội thất và các công nghệ trên xe.

Giá bán Hyundai Palisade Hybrid cao nhất 1,699 tỷ đồng

Hyundai Palisade Hybrid hoàn toàn mới được phân phối tại Việt Nam với 3 phiên bản, gồm Prestige giá 1,499 tỷ đồng, Calligraphy 8 chỗ giá 1,689 tỷ đồng và Calligraphy 7 chỗ giá 1,699 tỷ đồng. Đây là giá bán lẻ khuyến nghị đã bao gồm VAT.

So với thế hệ trước, Palisade mới có sự thay đổi đáng chú ý khi được phân phối tại Việt Nam với hệ truyền động hybrid. Xe sử dụng động cơ xăng tăng áp Smartstream 2.5 T-GDi kết hợp hai mô-tơ điện, cho tổng công suất 334 mã lực và mô-men xoắn cực đại 460 Nm. Hệ thống truyền động đi kèm hộp số tự động 6 cấp.

Mức tiêu thụ nhiên liệu của mẫu SUV này từ 6,1 lít/100 km trên đường hỗn hợp, theo kết quả của Cục Đăng kiểm Việt Nam.

Về thiết kế, Palisade Hybrid sở hữu ngôn ngữ Bold Premium với ngoại hình bề thế, chiều ngang rộng và không gian nội thất được phát triển theo hướng cao cấp. Xe có hai cấu hình chỗ ngồi 7 và 8 chỗ, hướng đến nhóm khách hàng gia đình có nhu cầu sử dụng một mẫu SUV cỡ lớn.

Tại Việt Nam, xe được bảo hành 5 năm hoặc 100.000 km, trong khi hệ thống pin hybrid được bảo hành 8 năm hoặc 160.000 km, tùy điều kiện nào đến trước.



