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Khoan thăm dò vào tầng địa chất, phát hiện mỏ dầu khí khổng lồ trữ lượng 157 tỷ feet khối khí và 19 triệu thùng dầu

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Vị trí phát hiện này có khả năng kết nối với hệ thống cơ sở hạ tầng hiện hữu, qua đó tạo điều kiện đưa nguồn hydrocarbon vào khai thác thương mại.

Khoan thăm dò vào tầng địa chất, phát hiện mỏ dầu khí khổng lồ trữ lượng 157 tỷ feet khối khí và 19 triệu thùng dầu - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Seplat Energy vừa công bố phát hiện dầu khí tại giếng thăm dò Aku-01 ở Nigeria, với ước tính sơ bộ nội bộ cho thấy khu vực này có thể chứa khoảng 157 tỷ feet khối (BCF) khí tự nhiên và 19 triệu thùng dầu. Phát hiện mới được kỳ vọng mở ra thêm triển vọng khai thác hydrocarbon tại khu vực, đồng thời giúp giảm rủi ro địa chất đối với các cấu tạo dầu khí lân cận.

Theo thông báo của Seplat Energy, phát hiện được thực hiện tại 5 tầng chứa dầu khí thuộc Giấy phép thăm dò dầu khí PPL 2A25. Đáng chú ý, giếng Aku-01 không nằm trong chương trình khoan ban đầu của doanh nghiệp.

Seplat hiện nắm giữ 40% quyền lợi khai thác tại giấy phép này. Các ước tính ban đầu của công ty cho thấy khu vực phát hiện có tiềm năng chứa khoảng 157 tỷ feet khối khí tự nhiên và 19 triệu thùng dầu. Đây là những con số ước tính sơ bộ nội bộ, chưa đồng nghĩa với trữ lượng có thể khai thác thương mại đã được xác minh.

Không chỉ bổ sung triển vọng tài nguyên mới, kết quả khoan tại Aku-01 còn giúp Seplat giảm thiểu rủi ro đối với 4 cấu tạo triển vọng nằm gần đó. Doanh nghiệp dự kiến tiếp tục chương trình thăm dò bằng một giếng khoan thứ hai tại khu vực Aku trong năm 2027.

Hiện giếng Aku-01 đang được hoàn thiện để có thể trở thành giếng sản xuất trong tương lai. Theo Seplat, vị trí giếng có khả năng kết nối với hệ thống cơ sở hạ tầng hiện hữu, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đưa nguồn dầu khí vào khai thác thương mại nếu các đánh giá tiếp theo xác nhận hiệu quả kinh tế.

Phát hiện này diễn ra trong bối cảnh Seplat đang mở rộng hoạt động khai thác và phát triển các dự án khí đốt tại Nigeria. Một trong những dự án đáng chú ý của doanh nghiệp là Assa North-Ohaji South (ANOH), nơi hoạt động bán khí thương mại qua đường ống Obiafu-Obrikom-Oben (OB3) đã bắt đầu từ ngày 1/9/2026.

Trong quý III/2026, dự án ANOH đạt sản lượng trung bình 164 triệu feet khối khí tiêu chuẩn/ngày, tương đương khoảng 70-80% công suất. Hệ thống hạ tầng này cho thấy vai trò của các dự án khí đốt trong chiến lược phát triển hoạt động thăm dò và khai thác của Seplat tại Nigeria.

Giám đốc điều hành Seplat Effiong Okon nhận định phát hiện tại Aku-01 cho thấy tiềm năng của các tầng địa chất dưới bề mặt Nigeria, đồng thời phản ánh triển vọng trong danh mục thăm dò của doanh nghiệp.

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Như Quỳnh

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