Món ăn Việt khiến G-Dragon(BIGBANG) "mê như điếu đổ"

Bên cạnh những sản phẩm âm nhạc huyền thoại làm lay động hàng triệu trái tim người hâm mộ trên toàn cầu, nhóm nhạc nam đình đám BIGBANG từ lâu còn nổi tiếng với tình yêu đặc biệt dành cho nền ẩm thực Việt Nam. Nếu như phở bò từng được cả ba thành viên nhiều lần nhắc tên, thì gỏi cuốn lại là món ăn thanh vị từng khiến G-Dragon phải tấm tắc khen ngợi không tiếc lời.

Trong tập 4 của chương trình Good Day, G-Dragon từng gây sốt khi có dịp thưởng thức gỏi cuốn tôm thịt cùng phở Việt Nam ngay tại Hàn Quốc. Nam thần tượng tỏ ra vô cùng hào hứng, thưởng thức gỏi cuốn say mê với ánh mắt rạng rỡ và thậm chí không ngần ngại ăn kèm rau mùi. Còn Daesung, trong chuyến ghé thăm Việt Nam, nam ca sĩ cũng không bỏ lỡ cơ hội thưởng thức các món cuốn truyền thống và bày tỏ sự kinh ngạc trước sự tinh tế của ẩm thực bản địa.

G-Dragon từng vừa thưởng thức gỏi cuốn, vừa ăn phở trong chương trình Good Day

Món gỏi cuốn bình dị với lớp bánh tráng mỏng cuộn tròn tôm luộc, thịt heo nạc, bún tươi cùng các loại rau sống thanh mát chấm kèm tương bơ đậu phộng hoặc mắm nêm đậm đà đã hoàn toàn chinh phục vị giác của dàn sao Kpop.

Không chỉ riêng trưởng nhóm G-Dragon, các sao Hàn tham gia Good Day đều hết lời khen ngợi phở và gỏi cuốn Việt

Không chỉ dừng lại ở hương vị hấp dẫn làm say lòng các thành viên BIGBANG, dưới góc độ y học và dinh dưỡng chuyển hóa, gỏi cuốn còn mang lại vô số lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe:

1. Hàm lượng calo thấp hỗ trợ giảm cân và bảo vệ hệ tim mạch

Khác biệt hoàn toàn so với các món ăn chiên rán ngập dầu mỡ chứa nhiều chất béo chuyển hóa gây hại cho thành mạch máu, gỏi cuốn được chế biến theo phương pháp luộc và cuốn tươi sống hoàn toàn. Lớp bánh tráng mỏng làm từ bột gạo kết hợp cùng tỷ lệ rau củ quả tươi chiếm phần lớn giúp món ăn có mức năng lượng rất thấp nhưng vẫn mang lại cảm giác no lâu.

Đối với những người đang trong quá trình duy trì vóc dáng, người cần kiểm soát chỉ số mỡ máu hoặc bệnh nhân có nguy cơ xơ vữa động mạch, gỏi cuốn là sự lựa chọn hoàn hảo trong thực đơn hàng ngày. Món ăn này cung cấp đầy đủ dưỡng chất để cơ thể hoạt động mà không làm gia tăng áp lực tích tụ mỡ thừa lên gan và hệ tuần hoàn.

Món gỏi cuốn tôm thịt được các thành viên BIGBANG yêu thích

2. Nguồn đạm nạc chất lượng cao giúp phục hồi và phát triển cơ bắp

Thành phần nhân bên trong gỏi cuốn bao gồm tôm tươi luộc và thịt heo nạc, đây đều là những thực phẩm cung cấp nguồn đạm chất lượng cao rất dễ tiêu hóa. Tôm biển không chỉ giàu axit amin thiết yếu mà còn chứa hàm lượng khoáng chất kẽm, selen cùng chất chống oxy hóa mạnh mẽ có tên astaxanthin.

Khi kết hợp cùng thịt nạc luộc, món ăn cung cấp đầy đủ các khối xây dựng cơ bản để cơ thể tổng hợp protein, hỗ trợ phục hồi mô cơ sau quá trình vận động cường độ cao. Lượng đạm nạc này vừa đủ để nuôi dưỡng cơ thể mà không gây ra cảm giác đầy bụng, nặng nề hay làm quá tải hệ tiêu hóa như các món ăn nhiều đạm mỡ động vật khác.

3. Chất xơ tự nhiên dồi dào giúp nuôi dưỡng lợi khuẩn đường ruột

Bên trong mỗi chiếc gỏi cuốn là sự hội tụ của vô số loại rau thơm và rau sống như xà lách, rau húng quế, tía tô, hẹ tươi và dưa chuột. Đây là nguồn cung cấp chất xơ hòa tan cùng chất xơ không hòa tan vô cùng phong phú.

Chất xơ thô đóng vai trò quan trọng trong việc kích thích nhu động ruột vận động nhịp nhàng, làm mềm phân và ngăn ngừa hiệu quả tình trạng táo bón kinh niên. Đặc biệt, các chất xơ này còn hoạt động như nguồn thức ăn nuôi dưỡng các lợi khuẩn sống trong đường ruột, từ đó tối ưu hóa khả năng hấp thu dinh dưỡng và củng cố vững chắc hệ miễn dịch tự nhiên của cơ thể.

4. Giàu vitamin tự nhiên giúp chống lão hóa và tăng sức đề kháng

Nhờ việc tiêu thụ các loại rau gia vị dưới dạng tươi sống không qua xử lý ở nhiệt độ cao, toàn bộ hàm lượng vitamin C, vitamin A, folate cùng các hợp chất polyphenol trong rau củ được giữ lại ở mức tối đa.

Gỏi cuốn khiến các sao Kpop thích thú từ hương vị đến cách ăn

Những vi chất quý giá này hoạt động như lá chắn sinh học giúp trung hòa các gốc tự do có hại trong cơ thể, hỗ trợ làm chậm quá trình lão hóa tế bào, duy trì độ đàn hồi của làn da và tăng cường hàng rào miễn dịch. Thêm vào đó, lượng tinh dầu tự nhiên có trong các loại rau thơm còn mang lại đặc tính kháng khuẩn nhẹ, kích thích dạ dày tiết dịch vị tiêu hóa tốt hơn.

5. Cung cấp nước và khoáng chất kiềm hóa cơ thể

Các loại rau củ tươi trong gỏi cuốn chứa tỷ lệ nước tự nhiên rất cao cùng các khoáng chất vi lượng như kali, magie. Lượng nước và khoáng chất này giúp hỗ trợ cân bằng điện giải, kiềm hóa môi trường trong cơ thể và thanh lọc các chất thải chuyển hóa qua hệ bài tiết.

Những lưu ý khi thưởng thức gỏi cuốn

Mặc dù là món ăn thanh lành và giàu dinh dưỡng, để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho sức khỏe, người tiêu dùng cần lưu ý một số điều sau:

- Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cho phần rau sống: Do rau được ăn trực tiếp không qua đun nấu nhiệt độ cao, nguy cơ nhiễm các loại vi khuẩn đường ruột (như E. coli, Salmonella) hoặc ký sinh trùng là rất lớn nếu khâu rửa không sạch. Bạn nên chọn mua rau tại các cơ sở uy tín và ngâm rửa kỹ dưới vòi nước chảy trước khi sử dụng.

Lựa chọn nguồn nguyên liệu tươi, sạch rất quan trọng khi ăn gỏi cuốn

- Kiểm soát lượng nước chấm để bảo vệ sức khỏe chuyển hóa: Các loại nước chấm như tương đậu phộng hay mắm nêm thường chứa hàm lượng đường và muối natri tương đối cao. Những người mắc bệnh lý nền như tăng huyết áp, đái tháo đường hay suy thận nên chấm nhạt tay để tránh làm tăng áp lực lên hệ thống lọc của cơ thể.

- Lưu ý đối với người có hệ tiêu hóa yếu: Nhóm người có hội chứng ruột kích thích, hay bị chướng bụng hoặc bụng yếu nên tránh ăn quá nhiều rau sống vào buổi tối muộn để hạn chế tình trạng lạnh bụng, khó tiêu.