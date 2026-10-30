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Đề xuất cấp "hộ chiếu số" cho sản phẩm thép

| | Thị trường

Các sản phẩm thép có thể sẽ mang "hộ chiếu số" theo dự thảo Nghị định quy định về quản lý chất lượng thép đang được Bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng.

Đề xuất cấp "hộ chiếu số" cho sản phẩm thép - Ảnh 1.

Đề xuất cấp "hộ chiếu số" cho sản phẩm thép - Ảnh: VGP

Lộ trình áp dụng phải xác định nhóm sản phẩm, thời điểm bắt buộc, yêu cầu dữ liệu, điều kiện kỹ thuật và thời gian chuẩn bị phù hợp, trên cơ sở đánh giá tác động, khả năng đáp ứng của doanh nghiệp. Đặc biệt, đối với thép nhập khẩu, chế độ quản lý chất lượng được xác định theo mức độ rủi ro của từng nhóm sản phẩm. Dự thảo cũng đặt ra quy định xác minh chất lượng thép tại nguồn nhằm phục vụ hậu kiểm. Đối tượng phải thực hiện quy định này là các cơ sở có sản phẩm thép thuộc nhóm rủi ro trung bình hoặc cao đã được đưa ra lưu thông tại Việt Nam.

Góp ý dự thảo, Bộ Xây dựng đề nghị rà soát về mục tiêu, tiêu chí lựa chọn, phương pháp kiểm tra, thẩm quyền, chi phí và tính khả thi của hoạt động kiểm tra tại nguồn, nhất là trường hợp kiểm tra tại cơ sở sản xuất ở nước ngoài…

Trường hợp cơ sở sản xuất ở nước ngoài từ chối phối hợp kiểm tra tại nguồn mà không có lý do chính đáng, đề nghị nghiên cứu cơ chế chuyển lô hàng sang chế độ kiểm tra chặt tại cửa khẩu hoặc áp dụng biện pháp quản lý rủi ro tương ứng, thay vì tạo thủ tục không thể thực hiện.

Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết tiếp thu ý kiến trên về xác định tiêu chí rủi ro, tỷ lệ lô, nhân sự, chi phí, xung đột lợi ích, chia sẻ kết quả và xem xét khắc phục. Theo cơ quan soạn thảo, không đặt ngưỡng điểm cứng chưa được kiểm nghiệm; không tự động chuyển toàn bộ lô sang kiểm tra chặt vì cơ sở không hợp tác…

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Theo Kiên Dương

VTV Online

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