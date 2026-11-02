Suzuki XL7 Hybrid 'form' cũ giảm giá tới 100 triệu tại đại lý, đánh đổi chỉ là vài tiện nghi so với bản mới

Việc Suzuki XL7 Hybrid bản nâng cấp mới ra mắt thị trường Việt Nam ngày 30/10 đã nhanh chóng tác động lên những chiếc xe mẫu cũ còn tồn tại đại lý.

Những mẫu xe được khuyến mại lớn không còn nhiều tại các đại lý. Ảnh: Đại lý

Suzuki XL7 Hybrid giảm giá

Theo ghi nhận, một số nơi đưa ra mức giảm lên tới 80 triệu cho XL7 Hybrid VIN 2026 "form cũ". Chẳng hạn, một tư vấn bán hàng ở TP.HCM đang chào bán với giá giảm tới 100 triệu đồng, còn 500 triệu, xuống ngang một số mẫu xe hạng A.

Trong khi đó, một tư vấn bán hàng khu vực phía Nam đang chào bán với giá chỉ còn 520 triệu, tức giảm 80 triệu so với niêm yết 599,9 triệu đồng. Một tư vấn bán hàng ở Tây Nguyên lại đưa ra mức giá nhỉnh hơn một chút, 529 triệu đồng, tức giảm 71 triệu. Một đại lý khác ở miền Nam lại đưa ra mức giảm 75 triệu đồng.

Bên cạnh đó, để kích thích mua sắm, một số nơi cũng khuyến mại nhẹ cho XL7 bản mới ra mắt. Một đại lý miền Trung cho biết khách mua bản mới có thể nhận khuyến mại trị giá 25 triệu đồng.

Suzuki XL7 Hybrid "form cũ" có gì?

Thực tế, so với bản mới ra mắt, Suzuki XL7 "form cũ" không thua kém quá nhiều. Về thiết kế, bản mới chỉ được tinh chỉnh nhẹ nhàng, nên mua "cũ" song thực tế không cho cảm giác bị lỗi thời.

Khác biệt giữa "form cũ" và "form mới" không quá nhiều. Sự thay đổi lớn nhất giữa hai "đời" xe là việc mẫu mới có thêm phiên bản giá rẻ hơn với niêm yết 569,9 triệu đồng. Trong ảnh là bản mới ra mắt. Ảnh: Suzuki

Bên trong cabin, XL7 mới có thêm các chi tiết ốp trang trí trên bảng táp-lô và vô-lăng. Một thay đổi đáng chú ý khác là sự xuất hiện của cổng sạc USB Type-C bên dưới khu vực để đồ. Các trang bị còn lại cơ bản được giữ nguyên như màn hình giải trí trung tâm 10 inch hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto không dây, ghế chỉnh cơ, đồng hồ tốc độ dạng cơ kết hợp màn hình LCD màu cỡ nhỏ.

Về vận hành, cả hai phiên bản Suzuki XL7 mới vẫn sử dụng động cơ xăng 1.5L kết hợp hệ thống mild-hybrid, cho công suất 103 mã lực và mô-men xoắn 138 Nm. Động cơ đi kèm hộp số tự động 4 cấp và hệ dẫn động cầu trước.

Mẫu cũ có giá tốt có thể trở thành lựa chọn đáng tham khảo cho những ai có ngân sách loanh quanh 500 triệu. Ảnh: Đại lý

Về mặt an toàn, XL7 mới vẫn chủ yếu sử dụng các trang bị cơ bản như 2 túi khí, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD, cân bằng điện tử, camera lùi và cảm biến lùi, mà chưa được trang bị các công nghệ hỗ trợ lái nâng cao ADAS hay phanh tay điện tử như một số đối thủ trong phân khúc. Hệ thống phanh cũng chưa được nâng cấp lên dạng phanh đĩa ở cả bốn bánh.